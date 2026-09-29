Tôt ou tard, Cesc Fabregas quittera Como. Les dirigeants du club lombard le savent bien, ils l’ont d’ailleurs répété à plusieurs reprises, mais une chose est sûre : pour l’instant, ce moment n’est pas si proche. L’entraîneur espagnol mène un projet à son image et, par conséquent, à moins qu’il ne le demande explicitement, le club ne sera pas pressé de le laisser partir.





Selon ce qu’a révélé Gianluca Di Marzio dans une interview accordée à Betarades en Grèce, dans les accords signés entre l’ancien milieu de terrain et le club (dont il est aussi un petit actionnaire), il existe des clauses libératoires à des montants symboliques dans le cas où un appel de trois clubs en particulier arriverait.



