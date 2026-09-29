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cm grafica fabregas como
Emanuele Tramacere
Traduit par

Côme : le contrat de Fabregas comporte des clauses pro-Barcelone, Chelsea et Arsenal

Como
C. Fabregas
FC Barcelone
Arsenal
Chelsea
Inter
Roma

Les coulisses qui pourraient faciliter le départ de Fabregas de Côme si l’un de ses anciens clubs l’appelait.

Tôt ou tard, Cesc Fabregas quittera Como. Les dirigeants du club lombard le savent bien, ils l’ont d’ailleurs répété à plusieurs reprises, mais une chose est sûre : pour l’instant, ce moment n’est pas si proche. L’entraîneur espagnol mène un projet à son image et, par conséquent, à moins qu’il ne le demande explicitement, le club ne sera pas pressé de le laisser partir.


Selon ce qu’a révélé Gianluca Di Marzio dans une interview accordée à Betarades en Grèce, dans les accords signés entre l’ancien milieu de terrain et le club (dont il est aussi un petit actionnaire), il existe des clauses libératoires à des montants symboliques dans le cas où un appel de trois clubs en particulier arriverait.


  • TROIS CLAUSES

    Selon les informations révélées par Di Marzio, Fabregas a en effet fait insérer dans ses accords avec Côme une clause libératoire à des montants symboliques au cas où il recevrait un appel pour entraîner Arsenal, Chelsea ou Barcelone, soit, sans surprise, les trois clubs les plus importants de sa carrière de joueur.

    Aujourd’hui, toutefois, aussi bien les Gunners que les Catalans ont choisi de prolonger Arteta et Flick, en les verrouillant, tandis qu’à Londres, le projet de Xabi Alonso vient tout juste de démarrer officiellement. Donc... il n’y a pas d’urgence.

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  • Départ seulement pour un top club

    Après avoir écouté, mais repoussé, les avances de l’Inter, de la Roma et du Bayer Leverkusen entre autres, Côme va continuer à tenter de retenir son « maître ». Si c’est Fabregas qui demande à partir, alors cette fois le club ouvrira la porte et se tournera vers le marché des transferts à la recherche d’un entraîneur aux caractéristiques et aux idées de jeu similaires. Selon Di Marzio, le nom le plus pertinent pourrait être celui d’Alberto Aquilani de Sassuolo, mais il ne s’agit que d’hypothèses.


    La certitude, en revanche, c’est que pour l’instant, Fabregas n’est pas pressé de partir.S’il le fait, ce sera seulement pour une occasion unique et irrépétible, pour un top club qui lui permettrait de franchir un cap vers l’Olympe des entraîneurs, en luttant vraiment pour remporter des trophées comme la Ligue des champions.



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