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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Côme, Fabregas : « Liberali n’a pas peur, il a un excellent état d’esprit, mais la concurrence est rude. »

Como
C. Fabregas
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

L’entraîneur espagnol s’exprime après la victoire à Florence.

Cesc Fabregas, entraîneur de Como, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 3-1 sur le terrain de la Fiorentina : « Nous n’avons pas été à la hauteur sur les coups de pied arrêtés, mais nous avons été très bons dans notre volonté de marquer et notre capacité à rester concentrés, surtout en fin de match. Au bout du compte, c’est ça, le football : on essaie de préparer le match pour se mettre en position de marquer. »


Le technicien espagnol ajoute : « En tant qu’entraîneur, je peux aider les joueurs à progresser, ensuite c’est à eux de jouer et c’est magnifique. N’oublions pas que la Fiorentina est une équipe très forte. J’ai fait reposer Douvikas et Da Cunha en Ligue des champions pour les avoir à disposition aujourd’hui, pour ce match qui était très important. »


  • LIBERALI N’A PAS PEUR

    Enfin, à propos de Liberali : « Il n’a pas peur de jouer, il a un excellent état d’esprit, mais il y a beaucoup de concurrence. Il n’était pas non plus en forme, nous avons géré sa situation cette semaine. »



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