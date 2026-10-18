Cesc Fabregas, entraîneur de Como, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 3-1 sur le terrain de la Fiorentina : « Nous n’avons pas été à la hauteur sur les coups de pied arrêtés, mais nous avons été très bons dans notre volonté de marquer et notre capacité à rester concentrés, surtout en fin de match. Au bout du compte, c’est ça, le football : on essaie de préparer le match pour se mettre en position de marquer. »





Le technicien espagnol ajoute : « En tant qu’entraîneur, je peux aider les joueurs à progresser, ensuite c’est à eux de jouer et c’est magnifique. N’oublions pas que la Fiorentina est une équipe très forte. J’ai fait reposer Douvikas et Da Cunha en Ligue des champions pour les avoir à disposition aujourd’hui, pour ce match qui était très important. »



