Buzzi
Traduit par
Côme agit vite pour verrouiller l’attaquant clé de Cesc Fabregas au milieu d’un fort intérêt sur le marché des transferts
Assurer l’avenir de la révélation montante
Como a préparé un nouveau contrat jusqu’en 2031 pour éloigner Diao de plusieurs grands clubs européens après son début de saison tonitruant. Selon La Gazzetta dello Sport, la direction est passée à l’action après que l’ailier a inscrit deux buts en championnat et a marqué lors de la victoire historique 4-1 de Como face au RB Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions.
Entré en jeu pour inspirer un retournement de situation contre l’Udinese lors de l’ouverture de la saison de Serie A, le joueur de 21 ans s’est imposé comme l’incontestable maître du flanc droit.
- Getty Images Sport
L’évolution tactique sous Cesc Fabregas
Fabregas a salué la maturation tactique du jeune joueur après son doublé lors d'un net succès 4-1 sur le terrain de Gênes, début septembre. Soulignant la volonté de son élève d'apporter aussi son aide en défense, l'entraîneur a déclaré : « Diao a disputé son match le plus complet depuis qu'il est à Côme. Nous devons éduquer ces garçons ; ils ont vingt ans, et il est normal qu'ils jouent un match à 8 et un autre à 5. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé sa façon de travailler défensivement : s'il progresse dans ce domaine, il peut devenir un joueur de premier plan. »
Surmonter le chagrin causé par une blessure qui a brisé sa carrière
L'accord envisagé intervient après que Diao a surmonté une fracture à un os du pied droit en avril 2025, puis une rechute douloureuse durant l'été. Il est désormais totalement rétabli et occupe la tête du classement des dribbles réussis en Serie A avec 16 dribbles réussis en cinq matches. Aux côtés de Nico Paz et de Baturina, ce jeune trio offensif a fait de Côme l'une des équipes les plus dangereuses du championnat sur le plan offensif.
- Getty Images Sport
Maintenir l’élan à travers des tests de très haut niveau
La tâche principale de Diao consiste désormais à rester en forme et à éviter les blessures au milieu d’une série chargée de matches de Serie A et de rencontres européennes. Sa confiance est au plus haut après avoir débuté deux matches d’affilée avec le Sénégal pendant la trêve internationale. S’il continue à travailler dur dans les deux phases du jeu, il peut aider l’équipe de Fabregas à viser une nouvelle place dans le top 4 cette saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles