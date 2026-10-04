Como a préparé un nouveau contrat jusqu’en 2031 pour éloigner Diao de plusieurs grands clubs européens après son début de saison tonitruant. Selon La Gazzetta dello Sport, la direction est passée à l’action après que l’ailier a inscrit deux buts en championnat et a marqué lors de la victoire historique 4-1 de Como face au RB Leipzig pour ses débuts en Ligue des champions.

Entré en jeu pour inspirer un retournement de situation contre l’Udinese lors de l’ouverture de la saison de Serie A, le joueur de 21 ans s’est imposé comme l’incontestable maître du flanc droit.