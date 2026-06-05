Cole Palmer, Rodrygo et les autres grands noms qui ne participeront pas à la Coupe du monde 2026

À moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde, prévu le 11 juin à Mexico, l’excitation monte d’un cran. Pourtant, les supporters du monde entier ont souvent retenu leur souffle ces dernières semaines : entre les blessures de joueurs de renom et les choix douloureux des sélectionneurs, plusieurs cadors ne fouleront pas les pelouses mexicaines.
Si certaines stars mondiales sont déjà écartées en raison de l’élimination de leur pays en qualifications, la liste s’allonge de jour en jour : blessures, choix sportifs ou manque de convaincant auprès des sélectionneurs, et plusieurs cadres manqueront donc la grand-messe mexicaine.