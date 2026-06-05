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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Cole Palmer, Rodrygo et les autres grands noms qui ne participeront pas à la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
C. Palmer
Rodrygo
Estevao
X. Simons
T. Alexander-Arnold
J. Pedro
E. Camavinga
F. Lopez
P. Foden
D. Huijsen
H. Ekitike
J. Cardoso
Angleterre
Brésil
France
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Etats-Unis
Mexico
H. Maguire
Eder Militao
S. Gnabry
M. de Ligt
K. Mitoma
C. Baumgartner
Autriche
Japon
FEATURES

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Après des années de préparation, des éliminatoires riches en rebondissements et un cortège de bonnes – comme de mauvaises – nouvelles entourant la compétition phare de la FIFA, joueurs et entraîneurs achèvent leurs derniers réglages tout en convergeant vers les États-Unis, le Mexique et le Canada pour le plus grand tournoi international de football jamais organisé.

À moins de deux semaines du coup d’envoi de la Coupe du Monde, prévu le 11 juin à Mexico, l’excitation monte d’un cran. Pourtant, les supporters du monde entier ont souvent retenu leur souffle ces dernières semaines : entre les blessures de joueurs de renom et les choix douloureux des sélectionneurs, plusieurs cadors ne fouleront pas les pelouses mexicaines.

Si certaines stars mondiales sont déjà écartées en raison de l’élimination de leur pays en qualifications, la liste s’allonge de jour en jour : blessures, choix sportifs ou manque de convaincant auprès des sélectionneurs, et plusieurs cadres manqueront donc la grand-messe mexicaine.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Cole Palmer (Angleterre)

    Plusieurs sélections disposent aujourd’hui d’un effectif plus profond que celui de l’Angleterre, et Thomas Tuchel aurait pu constituer deux groupes capables de briller lors du tournoi estival. Malgré tout, la décision du sélectionneur des Three Lions d’écarter Cole Palmer de sa liste définitive de 26 joueurs a surpris.

    Si l’attaquant a connu des soucis de forme et de condition physique lors de son exercice à Chelsea, ses capacités à changer le cours d’une rencontre, qu’il soit titulaire ou remplaçant, ne font aucun doute. C’est aussi un tireur de penalties expérimenté, mais l’homme qui a offert à l’Angleterre son but en finale de l’Euro 2024 n’était pas dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord deux ans plus tard.

    Il partage d’ailleurs ce constat avec plusieurs cadres des précédents tournois : Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire et Luke Shaw ont également été écartés. Les non-sélections de Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton et Lewis Hall, auteurs de performances remarquées en Premier League, interrogent également.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    Joao Pedro (Brésil)

    Palmer n'était pas la seule star de Chelsea écartée de manière surprenante : Carlo Ancelotti a également laissé Joao Pedro hors du groupe brésilien, malgré les 20 buts de l'attaquant à Stamford Bridge cette saison.

    Pedro semblait pourtant en pole position pour endosser le maillot n°9 tant convoité de la Seleção après avoir débuté en attaque lors du deuxième match amical de mars, une victoire 3-1 contre la Croatie. Il a toutefois été écarté au profit d’Igor Thiago, de Brentford, et devra patienter avant d’ajouter de nouvelles sélections à son palmarès, qui compte déjà huit apparitions en équipe nationale.

    Des joueurs tels que Richarlison, Savinho et Joelinton ont également été écartés, ce qui souligne la profondeur de l’effectif dont dispose Ancelotti à l’approche de son premier grand tournoi en tant que sélectionneur, sans compter les joueurs déjà forfait en raison de blessures.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brésil)

    L’ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dû se passer des services de l’attaquant Rodrygo durant l’été, suite à la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) subie par le Brésilien début mars.

    À peine revenu d'une précédente période d'indisponibilité, l'attaquant s'est effondré en se tenant le genou droit lors de la victoire madrilène contre Getafe. Les examens du lendemain ont confirmé ses pires craintes : le joueur de 25 ans manquera donc l'occasion de se racheter après avoir vu son penalty arrêté lors de la défaite aux tirs au but de la Seleção face à la Croatie en quarts de finale du tournoi 2022.

    Le Brésil, déjà touché par une série de pépins physiques, doit aussi se passer de son coéquipier madrilène Eder Militao, opéré d’une cuisse en avril. Victime de deux ruptures des ligaments croisés antérieurs en quinze mois, le défenseur central ne devrait pas revenir avant octobre.

    La plus grande déception reste toutefois l’absence de la jeune pépite Estevao, victime d’une lésion aux ischio-jambiers en avril sous le maillot de Chelsea et pas encore rétabli. À 19 ans, l’attaquant avait inscrit cinq buts lors de ses six dernières sélections et méritait de briller sur la plus grande scène estivale.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    Dean Huijsen (Espagne)

    Alors que le Brésil a dû se passer de deux de ses joueurs évoluant au Real Madrid, l’Espagne a pris une décision historique : ne convoquer aucun membre de l’effectif des « Blancos » pour la première fois de son histoire en Coupe du monde.

    L’absence la plus surprenante est celle de Dean Huijsen. Le jeune défenseur a connu une première saison en dents de scie au Bernabéu après son arrivée cet été en provenance de Bournemouth, mais on s’attendait tout de même à le voir figurer dans la sélection de Luis de la Fuente et même à le voir titulaire chez les champions d’Europe, puisqu’il avait été aligné d’entrée à six reprises sur les sept derniers matchs où il était disponible pour la Roja.

    À l’autre bout de sa carrière, Dani Carvajal, laissé à la maison, pourrait avoir disputé son dernier match international.

    Les blessures ont aussi frappé la Roja : Fermin López, auteur de 30 buts et passes décisives cette saison, a été opéré du pied et déclaré forfait. Samu Aghehowa, lui, souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs contractée en février.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    Eduardo Camavinga (France)

    Didier Deschamps a annoncé une mauvaise nouvelle pour un autre joueur du Real Madrid : Eduardo Camavinga ne figure pas dans la liste définitive des 26 pour le dernier tournoi du sélectionneur à la tête des Bleus.

    Le milieu de terrain, qui a connu une seconde partie de saison délicate à Madrid, avait déjà perdu du terrain dans la hiérarchie des Bleus au poste de sentinelle. Sa non-sélection dans le groupe final de 26 joueurs n’a donc surpris personne.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (France)

    Deschamps savait déjà qu’il devrait se passer d’Hugo Ekitike, l’attaquant s’étant déchiré le tendon d’Achille en avril, une blessure qui doit l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’année 2026.

    L’attaquant, qui avait fait ses débuts en équipe de France en septembre, s’était rapidement imposé dans le secteur offensif des Bleus grâce à une première saison éclatante à Liverpool (17 buts sous les ordres d’Arne Slot), couronnée par le but de la victoire lors du match amical face au Brésil en mars.

    Il devra donc suivre la compétition depuis le banc de touche cet été.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Pays-Bas)

    Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro 2024, les Pays-Bas envisagent sérieusement le titre. Leur confiance a toutefois été ébranlée fin avril : Xavi Simons, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur lors de Tottenham-Wolves, sera absent.

    Si le jeune meneur a connu des difficultés à s’imposer lors de sa première saison en Premier League après son arrivée en provenance du RB Leipzig, il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de Ronald Koeman durant le cycle mondial, et sa capacité à créer des occasions de toutes pièces fera cruellement défaut à des Oranje déjà pauvres en génies capables de faire la différence.

    Le défenseur de Manchester United Matthijs de Ligt est confronté à un problème identique : il a dû se faire opérer du dos pour la blessure qui le tenait à l’écart des terrains à Old Trafford depuis fin novembre. Le joueur avait envisagé de reporter l’intervention à après l’épreuve estivale, mais il a finalement dû renoncer.

    Par ailleurs, le sélectionneur a décidé d’écarter le latéral vif de Liverpool, Jeremie Frimpong, ainsi que le milieu de terrain très courtisé de l’AZ Alkmaar, Kees Smit.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Allemagne)

    L’Allemagne aborde la Coupe du monde avec quelques incertitudes concernant son pouvoir de feu sur les terrains nord-américains. Julian Nagelsmann comptait donc sur Serge Gnabry pour animer l’attaque de la Mannschaft, lui qui avait trouvé le chemin des filets lors de quatre des sept derniers matchs précédant l’annonce de la liste.

    Après une saison 2023-2024 de haut niveau au Bayern Munich, où il évoluait en meneur de jeu derrière une ligne d’attaque fluide composée de Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz, l’ailier avait dépassé la barre des dix buts et dix passes décisives. Mais une déchirure de l’adducteur subie lors d’un entraînement en avril l’écarte de nouveau de la Coupe du monde, comme en 2018.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaoru Mitoma (Japon)

    Le Japon, souvent présenté comme un outsider crédible de la compétition, aligne l’une des équipes les plus solides jamais réunies par une nation asiatique. Toutefois, si les Samurai Blue veulent franchir pour la première fois le cap des huitièmes de finale en Coupe du monde, ils devront se passer de leur meilleur atout : Kaoru Mitoma.

    L’ailier, auteur du but de la victoire contre l’Angleterre en match amical en mars, s’est blessé au tendon d’Achille lors des dernières semaines de la saison de Premier League avec Brighton et ne sera pas rétabli à temps pour jouer un rôle significatif cet été.

    Déjà privé de Takumi Minamino, forfait depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre, le secteur offensif nippon perd ainsi de son éclat, et la sélection devra puiser dans ses ressources pour compenser ces absences de poids.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    Johnny Cardoso (États-Unis)

    Si aucun joueur ne souhaite manquer la sélection pour une Coupe du monde, c’est encore plus douloureux pour ceux qui devaient représenter le pays hôte. On ne peut donc s’empêcher de compatir au sort du milieu de terrain américain Johnny Cardoso, contraint de subir une opération de la cheville en mai, ce qui a anéanti tout espoir pour le joueur de l’Atlético Madrid d’intégrer la sélection de Mauricio Pochettino.

    Il rejoint ainsi l’attaquant Patrick Agyemang, lui aussi contraint de suivre la compétition depuis son canapé après avoir subi une rupture du tendon d’Achille en avril, alors qu’il évoluait avec Derby County. Agyemang avait pourtant pris part aux deux matchs amicaux des États-Unis en mars, inscrivant un but contre le Portugal pour porter son total à six réalisations en seulement quatorze sélections. Il devra désormais patienter pour augmenter ce total.

    Enfin, décision plus controversée encore, Pochettino a écarté le milieu offensif Diego Luna, pourtant l’un des joueurs les plus réguliers de la sélection américaine au cours des douze derniers mois.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Mexique)

    Le Mexique, coorganisateur de la compétition, a lui aussi été frappé par une blessure de dernière minute avant le tournoi : le gardien titulaire Luis Angel Malagon s’est rompu le tendon d’Achille alors qu’il jouait pour le Club América en Ligue des champions de la CONCACAF. « El Tri » devra donc se passer, pour cette édition, du détenteur du Gant d’or de la Gold Cup de l’année dernière.

    Si le rêve de Coupe du monde de l’un s’arrête net, il offre à un autre l’occasion de briller : l’absence de Malagon profite ainsi au gardien chevronné Guillermo Ochoa, qui disputera sa sixième Coupe du monde à la veille de ses 41 ans.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    Christoph Baumgartner (Autriche)

    Entraîneurs et supporters espèrent qu'aucune nouvelle blessure ne viendra frapper leurs équipes durant les stages de préparation et les matchs amicaux. Pourtant, plusieurs joueurs clés ont déjà dû déclarer forfait à quelques jours du coup d'envoi.

    Auteur de 17 buts et 8 passes décisives sous les couleurs du RB Leipzig cette saison, Christoph Baumgartner devait être l’un des hommes clés de l’Autriche cet été. Mais, alors qu’il participait à l’échauffement avant la rencontre amicale face à la Tunisie, le milieu offensif s’est blessé et a dû quitter le terrain.

    Le diagnostic confirmé dès le lendemain a dissipé les derniers espoirs : une déchirure musculaire à la cuisse l’oblige à passer par le bloc opératoire et à renoncer au voyage en Amérique du Nord.

    L’Écosse, elle aussi, paie le prix de la préparation : le milieu de terrain clé Billy Gilmour s’est blessé au genou lors de la victoire contre Curaçao à Hampden Park et a dû déclarer forfait, privant ainsi Steve Clarke d’un élément essentiel.