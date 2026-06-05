Cole Palmer, Rodrygo et les autres grands noms qui ne participeront pas à la Coupe du monde 2026

Plusieurs sélections disposent aujourd’hui d’un effectif plus profond que celui de l’Angleterre, et Thomas Tuchel aurait pu constituer deux groupes capables de briller lors du tournoi estival. Malgré tout, la décision du sélectionneur des Three Lions d’écarter Cole Palmer de sa liste définitive de 26 joueurs a surpris.

Si l’attaquant a connu des soucis de forme et de condition physique lors de son exercice à Chelsea, ses capacités à changer le cours d’une rencontre, qu’il soit titulaire ou remplaçant, ne font aucun doute. C’est aussi un tireur de penalties expérimenté, mais l’homme qui a offert à l’Angleterre son but en finale de l’Euro 2024 n’était pas dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord deux ans plus tard.

Il partage d’ailleurs ce constat avec plusieurs cadres des précédents tournois : Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire et Luke Shaw ont également été écartés. Les non-sélections de Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Adam Wharton et Lewis Hall, auteurs de performances remarquées en Premier League, interrogent également.