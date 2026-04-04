Chelsea s'apprête à recruter un autre jeune talent après avoir devancé le Bayern Munich dans la course au transfert

Le journaliste argentin Augusto Cesar a confirmé que Chelsea avait finalisé le transfert du joueur de 21 ans, qui rejoindra le club en juin. Il a déclaré sur X que Chelsea avait devancé le Bayern Munich pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Brighton. « Valentín Barco sera la nouvelle recrue de Chelsea. Le club anglais achète le milieu de terrain argentin à Strasbourg (qui fait partie du même groupe). Après la trêve internationale de la FIFA, Chelsea a mis la pression et tout est réglé pour qu’il rejoigne le club en juin. L’ancien joueur de Boca était courtisé par le Bayern Munich, mais c’est Chelsea qui remporte la mise. Un pas de géant pour l’un des meilleurs joueurs argentins du moment, qui a démontré qu’il avait tout ce qu’il fallait pour se rendre à la Coupe du monde 2026 : la hiérarchie et la personnalité. »