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Chelsea s'apprête à recruter un autre jeune talent après avoir devancé le Bayern Munich dans la course au transfert
Les Blues remportent la course pour s'attacher les services de la jeune star argentine
Todd Boehly et Behdad Eghbali ont introduit une nouvelle stratégie à Stamford Bridge, qui consiste notamment à recruter de jeunes talents afin de leur permettre de continuer à se développer au sein de leurs clubs actuels. Il y a environ un an, les Blues avaient réussi à s'attacher les services de Geovany Quenda et de Dario Essugo, tous deux issus du Sporting CP, et l'arrivée du premier à la fin de la saison avait suscité beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, Barco est devenu une cible prioritaire pour Chelsea après ses excellentes performances à Strasbourg, le club partenaire des Blues.
- AFP
Un journaliste confirme que l'accord est conclu
Le journaliste argentin Augusto Cesar a confirmé que Chelsea avait finalisé le transfert du joueur de 21 ans, qui rejoindra le club en juin. Il a déclaré sur X que Chelsea avait devancé le Bayern Munich pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Brighton. « Valentín Barco sera la nouvelle recrue de Chelsea. Le club anglais achète le milieu de terrain argentin à Strasbourg (qui fait partie du même groupe). Après la trêve internationale de la FIFA, Chelsea a mis la pression et tout est réglé pour qu’il rejoigne le club en juin. L’ancien joueur de Boca était courtisé par le Bayern Munich, mais c’est Chelsea qui remporte la mise. Un pas de géant pour l’un des meilleurs joueurs argentins du moment, qui a démontré qu’il avait tout ce qu’il fallait pour se rendre à la Coupe du monde 2026 : la hiérarchie et la personnalité. »
Une incertitude au milieu de terrain à Stamford Bridge
Cette nouvelle survient à un moment où l'incertitude règne au sein du club de Chelsea. Le compatriote de Barco, Enzo Fernandez, n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec le club. Pendant la trêve internationale, il a tenu plusieurs propos laissant entendre son désir de jouer pour le Real Madrid, ce qui n'a manifestement pas été bien accueilli à Stamford Bridge. Cette situation a créé un sentiment d'urgence chez l'équipe chargée du recrutement, qui doit s'assurer de disposer d'un effectif de qualité pour la saison à venir. Liam Rosenior a confirmé que Fernandez avait été sanctionné par le club, ce qui le rend indisponible pour deux matchs.
- AFP
De l'arrière latéral au moteur du milieu de terrain
À l'origine arrière gauche, Barco évolue désormais régulièrement au milieu de terrain, offrant ainsi à Chelsea une option polyvalente pour renforcer son effectif. Sa transition vers un poste plus central a considérablement fait grimper sa cote, faisant de lui l'un des jeunes talents les plus convoités du football européen. Ce transfert marque une nouvelle étape dans la stratégie de Chelsea axée sur un modèle multi-clubs, consistant à faire évoluer un joueur au sein de l'écosystème BlueCo pour renforcer le géant de la Premier League. Ayant déjà pris ses marques dans le football européen lors de son passage en France après avoir peiné à s'imposer à Brighton, le joueur de 21 ans devrait se battre pour une place de titulaire dès son arrivée à Londres.