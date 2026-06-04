Ce jeune prodige offensif de 17 ans, déjà dans le viseur du FC Chelsea, devrait venir renforcer durablement l’attaque de Francfort.
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Chelsea le voulait absolument. L'Eintracht Francfort aurait trouvé son nouveau buteur
Dans son pays natal, N’Guessan est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football français. Bien qu’il n’ait été qu’un remplaçant au sein de l’équipe première de Saint-Étienne cette saison, il a suscité l’intérêt du club de Bundesliga. Francfort, réputé pour aider les jeunes professionnels français à franchir un cap, semble désormais prêt à passer à l’action.
Malgré un temps de jeu très limité – 325 minutes en 13 matchs officiels, pour un but marqué – l’intérêt autour de lui témoigne de son potentiel. En janvier, le club hésitait encore à se séparer de lui : ses dirigeants, attachés à la tradition, ne voulaient prendre aucun risque dans la course au retour parmi l’élite.
Après sa relégation la saison passée, le club visait une remontée immédiate en Ligue 1. C’est pourquoi une offre de Chelsea d’un montant de huit millions d’euros a été refusée, selon L’Équipe.
Saint-Étienne devrait se résoudre à vendre ses meilleurs joueurs.
L’offre mirobolante des Blues a impressionné, mais, sportivement, rien ne s’est passé comme prévu pour le jeune joueur et son club. Il est resté, mais, après avoir manqué la montée, plusieurs départs sont attendus cet été, et N’Guessan pourrait en faire partie.
Après l’échec de la montée en Ligue 1, Saint-Étienne doit revoir sa stratégie financière et pourrait être contraint de céder ses meilleurs éléments. La saison dernière, il n’a disputé que cinq matchs avec l’équipe première.
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N'Guessan s'est montré décisif pour la France.
Bien qu’il n’ait pas encore percé au niveau professionnel en club, le jeune attaquant fait régulièrement sensation sous le maillot de l’équipe de France. Il a d’abord brillé au sein des sélections nationales juniors tricolores : il a inscrit onze buts en onze matchs avec les U17, après avoir marqué douze fois en quatorze rencontres avec les U16.
Une efficacité qui a poussé les sélectionneurs à accélérer sa progression : il a déjà goûté à l’étape supérieure, avec les U20, preuve de l’estime que lui porte la FFF.
Sous contrat jusqu’en 2027, N’Guessan avait intégré le centre de formation du club douze ans auparavant.