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Cesc est le meilleur ! Fabregas sacré roi des entraîneurs italiens après le miracle de Côme
Fabregas nommé entraîneur de l’année
En tant qu’entraîneur principal, Cesc Fabregas a été sacré entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Gran Gala del Calcio, en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le football italien. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea a devancé des entraîneurs confirmés pour remporter ce prestigieux prix.
Fabregas a reçu le trophée directement des mains du sélectionneur de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini, sur scène.
Cette distinction est intervenue au cours d’une soirée où l’Inter a été désigné club de l’année et où Federico Dimarco a reçu le prix de joueur de l’année.
- Getty Images
Entrer dans l’histoire avec la jeunesse
Fabregas a exprimé une profonde fierté quant à la progression de son équipe, attribuant leur réussite à un engagement envers la jeunesse et l’audace technique.
« Nous avons écrit l’histoire avec de très jeunes garçons », a déclaré Fabregas lors de son discours de remerciement. « Maintenant, nous voulons essayer de grandir encore davantage. »
Les tactiques proactives de l’entraîneur de 37 ans lui ont valu de nombreux éloges, l’imposant comme l’un des jeunes techniciens les plus prometteurs d’Europe.
Gérer les attentes étape par étape
Revenant sur l’ascension de Côme, Fabregas a souligné l’importance de garder son calme alors que les attentes du public continuent de grandir.
« Nous sommes Côme, une petite réalité, nous avançons lentement », a déclaré Fabregas. « Nous devons y aller étape par étape, chaque année la pression augmente et c’est un plaisir. Nous vivons cette pression naturellement. »
« Ce prix me fait plaisir, c’est un honneur d’être ici », a ajouté Fabregas, réaffirmant qu’il restait concentré sur un développement durable du club.
Prochaine phase pour le projet de Côme
Ses distinctions individuelles assurées, Fabregas tourne immédiatement de nouveau son attention vers l’objectif de guider Côme dans sa campagne nationale.
L’entraîneur espagnol reste déterminé à développer son effectif tout en conservant son identité offensive propre en Serie A.
Fabregas et son équipe vont désormais se concentrer sur les prochaines rencontres de championnat, avec l’objectif de consolider progressivement leurs bases, étape par étape.
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