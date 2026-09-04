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Alvino Hanafi

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Cesc est le meilleur ! Fabregas sacré roi des entraîneurs italiens après le miracle de Côme

C. Fabregas
Como
Serie A

En tant qu’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas a été sacré entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Gran Gala del Calcio. Le technicien espagnol a reçu le trophée des mains du sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini après avoir mené sa jeune équipe vers des accomplissements historiques.

  • Fabregas nommé entraîneur de l’année

    En tant qu’entraîneur principal, Cesc Fabregas a été sacré entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Gran Gala del Calcio, en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le football italien. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea a devancé des entraîneurs confirmés pour remporter ce prestigieux prix.

    Fabregas a reçu le trophée directement des mains du sélectionneur de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini, sur scène.

    Cette distinction est intervenue au cours d’une soirée où l’Inter a été désigné club de l’année et où Federico Dimarco a reçu le prix de joueur de l’année.



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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    Entrer dans l’histoire avec la jeunesse

    Fabregas a exprimé une profonde fierté quant à la progression de son équipe, attribuant leur réussite à un engagement envers la jeunesse et l’audace technique.

    « Nous avons écrit l’histoire avec de très jeunes garçons », a déclaré Fabregas lors de son discours de remerciement. « Maintenant, nous voulons essayer de grandir encore davantage. »

    Les tactiques proactives de l’entraîneur de 37 ans lui ont valu de nombreux éloges, l’imposant comme l’un des jeunes techniciens les plus prometteurs d’Europe.

  • Gérer les attentes étape par étape

    Revenant sur l’ascension de Côme, Fabregas a souligné l’importance de garder son calme alors que les attentes du public continuent de grandir.

    « Nous sommes Côme, une petite réalité, nous avançons lentement », a déclaré Fabregas. « Nous devons y aller étape par étape, chaque année la pression augmente et c’est un plaisir. Nous vivons cette pression naturellement. »

    « Ce prix me fait plaisir, c’est un honneur d’être ici », a ajouté Fabregas, réaffirmant qu’il restait concentré sur un développement durable du club.

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  • Prochaine phase pour le projet de Côme

    Ses distinctions individuelles assurées, Fabregas tourne immédiatement de nouveau son attention vers l’objectif de guider Côme dans sa campagne nationale.

    L’entraîneur espagnol reste déterminé à développer son effectif tout en conservant son identité offensive propre en Serie A.

    Fabregas et son équipe vont désormais se concentrer sur les prochaines rencontres de championnat, avec l’objectif de consolider progressivement leurs bases, étape par étape.

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