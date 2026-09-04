Cesc est le meilleur ! Fabregas sacré roi des entraîneurs italiens après le miracle de Côme

En tant qu’entraîneur principal, Cesc Fabregas a été sacré entraîneur de l’année lors de la cérémonie du Gran Gala del Calcio, en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le football italien. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Chelsea a devancé des entraîneurs confirmés pour remporter ce prestigieux prix.

Fabregas a reçu le trophée directement des mains du sélectionneur de l’équipe d’Italie, Roberto Mancini, sur scène.

Cette distinction est intervenue au cours d’une soirée où l’Inter a été désigné club de l’année et où Federico Dimarco a reçu le prix de joueur de l’année.







