« Celui-là compte pour neuf ! » : José Mourinho ironise en ajoutant la saison sans défaite de Benfica à son palmarès, égalant ainsi l’exploit d’Arsenal

Depuis, il a ajouté plusieurs titres nationaux et européens à son palmarès. Interrogé par Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On », Mourinho a expliqué pourquoi il comptait inscrire ses exploits au Benfica sur une ligne déjà bien remplie de son palmarès.

Interrogé sur sa série d’invincibilité sans titre, il a répondu avec son habituel mélange de malice et d’assurance : « Si vous voulez une réponse à la fois drôle et arrogante… J’ai remporté huit championnats, mais jamais sans perdre. Celui-ci compte donc comme le neuvième. Ce n’est pas un titre, mais ça fait du bien.

Nous n’avons jamais occupé la première place, mais nous avons réalisé une bonne saison. Porto a connu quelques défaites ; pourtant, ils ont enchaîné les victoires tandis que nous enchaînions les nôtres. Dès qu’on fait match nul, l’écart se creuse. Nous n’avons pas pu les rattraper, mais ce sentiment d’invincibilité… Bien sûr, c’est Arsenal (l’équipe des « Invincibles » de 2003-2004) qui incarne cela, mais c’était une bonne sensation. »