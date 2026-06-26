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« Celui-là compte pour neuf ! » : José Mourinho ironise en ajoutant la saison sans défaite de Benfica à son palmarès, égalant ainsi l’exploit d’Arsenal
Mourinho a remporté des titres de champion avec Porto, Chelsea, l'Inter et le Real Madrid
En septembre 2025, José Mourinho est revenu là où tout avait commencé pour lui comme entraîneur : il avait pris les rênes de l’Estádio da Luz pour la première fois en 2000. Invaincu en Primeira Liga, il a néanmoins vu Benfica terminer à la troisième place, à huit points du champion, le FC Porto.
Il avait déjà conquis ce titre à plusieurs reprises lors de son passage à l’Estádio do Dragão, avant de décrocher trois couronnes de Premier League en deux mandats à la tête de Chelsea. Il a ensuite enchaîné avec deux Scudetti consécutifs à l’Inter, puis a mené le Real Madrid au sacre en Liga lors de l’exercice 2011-2012.
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Sous les ordres de José Mourinho, le Benfica Lisbonne a égalé la performance des « Invincibles » d'Arsenal en restant invaincu toute la saison, sans pour autant remporter le titre de champion.
Depuis, il a ajouté plusieurs titres nationaux et européens à son palmarès. Interrogé par Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On », Mourinho a expliqué pourquoi il comptait inscrire ses exploits au Benfica sur une ligne déjà bien remplie de son palmarès.
Interrogé sur sa série d’invincibilité sans titre, il a répondu avec son habituel mélange de malice et d’assurance : « Si vous voulez une réponse à la fois drôle et arrogante… J’ai remporté huit championnats, mais jamais sans perdre. Celui-ci compte donc comme le neuvième. Ce n’est pas un titre, mais ça fait du bien.
Nous n’avons jamais occupé la première place, mais nous avons réalisé une bonne saison. Porto a connu quelques défaites ; pourtant, ils ont enchaîné les victoires tandis que nous enchaînions les nôtres. Dès qu’on fait match nul, l’écart se creuse. Nous n’avons pas pu les rattraper, mais ce sentiment d’invincibilité… Bien sûr, c’est Arsenal (l’équipe des « Invincibles » de 2003-2004) qui incarne cela, mais c’était une bonne sensation. »
Mourinho revient sur sa première victoire en Ligue des champions
José Mourinho a conquis des titres majeurs au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Sa réputation d’entraîneur s’est envolée lorsqu’il dirigeait Porto, période à laquelle il a vécu certains de ses plus beaux souvenirs.
À propos du moment où il a brandi pour la première fois le trophée emblématique de la Ligue des champions en 2004, il a déclaré : « J’ai l’impression que nous avons accompli quelque chose d’incroyable. Le fait est que depuis lors – de 2004 à 2026 –, aucun club portugais n’a plus jamais remporté ce titre. Aucun club portugais n’a plus jamais disputé de finale. Aucun club portugais n’a plus jamais disputé de demi-finale. Cela vous donne une idée de l’ampleur de ce que nous avons accompli. C’était comme toucher le ciel. »
Regardez l’épisode complet du podcast « Beast Mode On », avec José Mourinho comme invité.
Tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sont disponibles sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le podcast « Beast Mode On » dans le cadre de son partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » y met en scène deux avatars IA de l’entraîneur emblématique qui s’affrontent quotidiennement sur des sujets liés à la Coupe du monde durant la phase finale.