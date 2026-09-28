ANP
Traduit par
« Ce n’était pas notre meilleur match ! » : Virgil van Dijk lance un avertissement sévère après la victoire des Pays-Bas à Belgrade
Van Dijk mène les Pays-Bas à une victoire cruciale à l’extérieur à Belgrade
Le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk a mené les Oranje à une victoire 2-1 de l'UEFA Nations League, arrachée de haute lutte face à la Serbie au stade Rajko Mitic. Ce résultat a offert à l'entraîneur principal Xavi Hernández sa première victoire à la tête de l'équipe, portant les Pays-Bas à quatre points en deux matches de groupe.
Un doublé du débutant Mexx Meerdink a scellé la victoire après l'égalisation temporaire de Luka Jovic pour la Serbie.
Van Dijk a tenu la charnière centrale aux côtés de Jurrien Timber lors d'une seconde période effrénée.
- ANP
Le capitaine exhorte l’équipe à rester autocritique malgré un résultat positif
S’exprimant auprès des médias d’après-match, Van Dijk a livré une analyse mesurée de la performance, soulignant que les Pays-Bas avaient laissé la Serbie revenir dans le match à cause d’un manque de concentration défensive en début de seconde période. Le défenseur de Liverpool a insisté sur le fait que les équipes de très haut niveau ne peuvent pas se permettre de relâchements face à une opposition de premier plan.
Il a souligné que la prise de trois points ne devait pas aveugler le groupe quant à ses erreurs techniques.
« Nous sommes heureux des trois points, mais nous pouvons quand même être critiques envers nous-mêmes parce que ce n’était pas notre meilleure performance », a déclaré Van Dijk. « Nous avons concédé des situations que nous devons revoir et corriger. »
Le capitaine salue l’absence de peur de Meerdink et son efficacité décisive
Tout en exigeant des standards collectifs plus élevés, Van Dijk a eu des mots très élogieux pour Meerdink, saluant l’attaquant de 23 ans pour avoir saisi son opportunité comme titulaire avec un sang-froid total. Le capitaine a souligné que Meerdink avait joué avec une confiance absolue malgré la forte pression du stade.
Van Dijk a mis en avant le fait que les deux finitions cliniques du jeune avant-centre avaient fait la différence ce soir-là.
« Mexx a très bien joué, a ajouté Van Dijk. Il a joué avec confiance et a su saisir ses occasions quand elles se sont présentées. Répondre présent et livrer une telle performance pour sa première titularisation montre une grande force de caractère. »
- ANP
Les Pays-Bas préparent leur déplacement à Thessalonique à haut risque pour affronter la Grèce
Van Dijk et ses coéquipiers achèvent leur récupération d’après-match avant de se rendre à Thessalonique pour affronter la Grèce, leader du groupe, jeudi au stade Toumba. Le capitaine vise la première place du groupe 2.
La Serbie affronte les Pays-Bas à Eindhoven lors du match retour dimanche.
Van Dijk cherche à guider la défense vers un match sans encaisser de but en Grèce.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles