Le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk a mené les Oranje à une victoire 2-1 de l'UEFA Nations League, arrachée de haute lutte face à la Serbie au stade Rajko Mitic. Ce résultat a offert à l'entraîneur principal Xavi Hernández sa première victoire à la tête de l'équipe, portant les Pays-Bas à quatre points en deux matches de groupe.

Un doublé du débutant Mexx Meerdink a scellé la victoire après l'égalisation temporaire de Luka Jovic pour la Serbie.

Van Dijk a tenu la charnière centrale aux côtés de Jurrien Timber lors d'une seconde période effrénée.