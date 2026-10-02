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« Ce n’est pas mon problème ! » - Roberto Mancini répond au verdict de culpabilité de Manchester City et aux accusations de double contrat
Mancini prend ses distances avec la crise à l’Etihad
Mancini a livré une réponse sans détour à la tempête judiciaire persistante autour de Manchester City, affirmant que le récent verdict de culpabilité du club concernant des infractions financières n’est « pas mon problème ». L’actuel sélectionneur de l’Italie était en poste à l’Etihad entre 2009 et 2013, une période désormais scrutée de très près après la confirmation par la Premier League que le club n’avait pas fourni des informations financières exactes.
Malgré son rôle central dans l’histoire moderne du club, Mancini semble déterminé à dissocier sa propre réputation des accusations institutionnelles visant l’actuel champion d’Angleterre.
S’exprimant avant le choc de Ligue des nations entre l’Italie et la France, l’entraîneur chevronné a balayé les suggestions selon lesquelles il s’inquiéterait de l’impact personnel que pourraient avoir ces conclusions. « Non. J’en ai déjà parlé l’autre soir. Ce n’est pas quelque chose qui me concerne. C’est le problème de City, malheureusement », a-t-il déclaré, selon ESPN.
- getty
Les accusations de double contrat expliquées
Au cœur de la controverse impliquant Mancini figure un présumé « double contrat », apparu dans des documents divulgués par Der Spiegel en 2018. Il est affirmé que, alors que Mancini percevait un salaire de base officiel de 1,45 M£ à City, il touchait simultanément un montant similaire pour un travail de consultant avec Al Jazira, un club basé à Abou Dhabi.
Cet arrangement a entraîné des accusations selon lesquelles le club aurait en pratique délocalisé une part importante du salaire de l'entraîneur afin de contourner les règles du fair-play financier. De récents rapports du Telegraph indiquent que City pourrait avoir évité de payer jusqu'à 12 M£ d'impôts et de cotisations sociales grâce à cette structure spécifique.
Mancini se distancie des accusations de double contrat
Mancini, toutefois, semble avoir déjà reconnu l’existence de ces accords, tout en transférant la charge juridique au club. Lors d’un récent voyage en Turquie, il s’est montré encore plus explicite sur la nature de ses conditions d’emploi pendant son passage à Manchester.
« Manchester City n’est pas coupable et le fait d’avoir un double contrat n’est pas mon problème mais le leur, probablement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bursa. Sur les réseaux sociaux, Mancini a réitéré sa position, affirmant une nouvelle fois que la situation n’est tout simplement « pas quelque chose qui me concerne ».
- AFP
L’attention se porte désormais sur l’Italie et la Ligue des nations
Malgré le bruit venu d’Angleterre, Mancini tente de rester concentré sur la scène internationale, où son Italie navigue dans un groupe difficile de Ligue des nations. Les Azzurri restent sur une série de résultats contrastés, après une décevante défaite à domicile contre la Belgique suivie d’un convaincant succès 4-1 face à la Turquie.
Le sélectionneur s’est montré franc sur l’état actuel du football italien en évoquant les défis posés par une équipe de France riche en talents au Stade de France. « Quand vous n’avez pas de joueurs de classe mondiale, vous devez construire une équipe capable de bien jouer ensemble, et c’est ce que nous voulons faire », a-t-il expliqué à RAI Sport. Il a cité le succès à l’Euro 2020 comme modèle pour cette approche, soulignant que l’équipe était dans une situation similaire lorsqu’il a pris ses fonctions.
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