« Ce n’est pas mon problème ! » - Roberto Mancini répond au verdict de culpabilité de Manchester City et aux accusations de double contrat

Mancini a livré une réponse sans détour à la tempête judiciaire persistante autour de Manchester City, affirmant que le récent verdict de culpabilité du club concernant des infractions financières n’est « pas mon problème ». L’actuel sélectionneur de l’Italie était en poste à l’Etihad entre 2009 et 2013, une période désormais scrutée de très près après la confirmation par la Premier League que le club n’avait pas fourni des informations financières exactes.

Malgré son rôle central dans l’histoire moderne du club, Mancini semble déterminé à dissocier sa propre réputation des accusations institutionnelles visant l’actuel champion d’Angleterre.

S’exprimant avant le choc de Ligue des nations entre l’Italie et la France, l’entraîneur chevronné a balayé les suggestions selon lesquelles il s’inquiéterait de l’impact personnel que pourraient avoir ces conclusions. « Non. J’en ai déjà parlé l’autre soir. Ce n’est pas quelque chose qui me concerne. C’est le problème de City, malheureusement », a-t-il déclaré, selon ESPN.