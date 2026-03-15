L'ancien joueur professionnel du FCB, Dietmar Hamann, a vivement critiqué la décision du Bayern Munich de faire appel de la suspension infligée à l'attaquant Luis Diaz à la suite du carton jaune-rouge controversé reçu lors du match nul 1-1 à Leverkusen.
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« Ce n'est pas digne d'un club de classe mondiale » : Dietmar Hamann s'en prend au FC Bayern
« Ce n'est pas digne d'un club de classe mondiale. Une telle réaction après un match où l'arbitre a bien arbitré », s'est emporté l'expert télévisé Hamann dimanche soir dans l'émission Sky90. Ce qui dérange particulièrement cet homme de 52 ans, c'est que le Bayern oublie qu'il a lui-même bénéficié, dans un passé récent, de décisions arbitrales controversées. Par exemple lors de la victoire 5-1 contre le TSG Hoffenheim début février, lorsque l’arbitre Tobias Stieler a sanctionné la faute du défenseur du TSG Kevin Akpoguma sur Diaz dans la surface de réparation non seulement d’un penalty pour le FCB, mais aussi d’un carton rouge, scellant ainsi prématurément l’issue de ce match au sommet au lieu de faire preuve de tact.
« Contre Hoffenheim, cela a décidé du sort du match, car cela s’est produit après dix minutes. Ils n’en disent rien dans leur communiqué. Et un club de renommée mondiale dépose une réclamation contre un carton jaune-rouge alors que le joueur tente de simuler un penalty », a poursuivi Hamann. Il a cité comme autre exemple de favoritisme envers le Bayern le carton rouge controversé infligé à Rocco Reitz, du Borussia Mönchengladbach, lors de la victoire 4-1 du FCB début mars, lorsque la faute de Reitz sur l'attaquant du FCB Nicolas Jackson, dans un cas similaire à celui d'Akpoguma à Hoffenheim, a été jugée comme un tacle de dernier recours.
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Le carton jaune-rouge infligé à Luis Diaz a provoqué une vive colère au sein du FC Bayern
Samedi, à la 84e minute, Diaz avait feinté le gardien de Leverkusen, Janis Blaswich, pour obtenir un penalty. Si les joueurs du Bayern ont pu comprendre que l'arbitre Christian Dingert n'ait pas sifflé le penalty, le fait qu'il ait donné un deuxième carton jaune à Diaz pour une simulation présumée, l'expulsant ainsi du terrain avec un carton jaune-rouge, a toutefois suscité une vive colère.
Hamann avait quant à lui déjà pris samedi le parti de l'arbitre,soulignant qu'il comprenait parfaitement sa décision de ne pas accorder de penalty et de donner un carton jaune-rouge. Dingert a quant à lui reconnu son erreur, ce que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a qualifié de « très honorable ».
Un ancien entraîneur de Bundesliga s'indigne lui aussi de l'appel interjeté par le FC Bayern
Dimanche, le FCB a confirmé à Sky son intention de faire appel de la suspension de Diaz devant le tribunal sportif de la DFB. À l'heure actuelle, le joueur de 29 ans serait suspendu et manquerait le prochain match de Bundesliga contre l'Union Berlin samedi. « Nous observons avec inquiétude l'évolution de ces dernières semaines. La performance à Leverkusen a été le point culminant d'une période où nous avons été confrontés à maintes reprises à des décisions contestables. Que ce soit au HSV, à Dortmund ou à Leverkusen, il y a eu à maintes reprises des situations controversées qui ont souvent joué en notre défaveur », a déclaré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, à propos de l'appel. Il a ajouté : « La DFB doit améliorer le niveau de performance de ses arbitres. Le fait que Christian Dingert reconnaisse son erreur est louable, mais cela ne nous aide pas en soi.»
L'ancien entraîneur de Bundesliga Friedhelm Funkel (notamment à l'Eintracht Francfort et au 1. FC Cologne) a quant à lui exprimé son incompréhension face à la démarche du Bayern : « Le fait est que le Bayern n'obtiendra absolument aucun résultat avec cet appel. Je ne sais pas pourquoi ils font cela », a déclaré Funkel sur Sky90, rejoignant le point de vue de Hamann : « Ils ne parlent que de leur propre point de vue, selon lequel ils ont été lésés, et non du fait que d’autres clubs sont également lésés. Il faut dire que le FC Bayern a également bénéficié ces dernières semaines de décisions arbitrales qui l’ont favorisé – contre Hoffenheim, par exemple. Un carton rouge dès le début du match : c’est grâce à cela qu’ils ont en fait remporté ce match haut la main, car ils ont joué presque tout le match à 11 contre 10. Et c’est pareil dans certaines autres situations – mais là, ils ne disent pas qu’ils sont favorisés. Et je trouve tout simplement que ce n’est pas correct. »
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FC Bayern Munich : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)