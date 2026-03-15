« Ce n'est pas digne d'un club de classe mondiale » : Dietmar Hamann s'en prend au FC Bayern

Dimanche, le FCB a confirmé à Sky son intention de faire appel de la suspension de Diaz devant le tribunal sportif de la DFB. À l'heure actuelle, le joueur de 29 ans serait suspendu et manquerait le prochain match de Bundesliga contre l'Union Berlin samedi. « Nous observons avec inquiétude l'évolution de ces dernières semaines. La performance à Leverkusen a été le point culminant d'une période où nous avons été confrontés à maintes reprises à des décisions contestables. Que ce soit au HSV, à Dortmund ou à Leverkusen, il y a eu à maintes reprises des situations controversées qui ont souvent joué en notre défaveur », a déclaré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern, à propos de l'appel. Il a ajouté : « La DFB doit améliorer le niveau de performance de ses arbitres. Le fait que Christian Dingert reconnaisse son erreur est louable, mais cela ne nous aide pas en soi.»

L'ancien entraîneur de Bundesliga Friedhelm Funkel (notamment à l'Eintracht Francfort et au 1. FC Cologne) a quant à lui exprimé son incompréhension face à la démarche du Bayern : « Le fait est que le Bayern n'obtiendra absolument aucun résultat avec cet appel. Je ne sais pas pourquoi ils font cela », a déclaré Funkel sur Sky90, rejoignant le point de vue de Hamann : « Ils ne parlent que de leur propre point de vue, selon lequel ils ont été lésés, et non du fait que d’autres clubs sont également lésés. Il faut dire que le FC Bayern a également bénéficié ces dernières semaines de décisions arbitrales qui l’ont favorisé – contre Hoffenheim, par exemple. Un carton rouge dès le début du match : c’est grâce à cela qu’ils ont en fait remporté ce match haut la main, car ils ont joué presque tout le match à 11 contre 10. Et c’est pareil dans certaines autres situations – mais là, ils ne disent pas qu’ils sont favorisés. Et je trouve tout simplement que ce n’est pas correct. »