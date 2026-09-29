Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, serait prêt à mettre en place un important changement tactique en alignant Raphinha en avant-centre lors du prochain match de la sélection face à l’Australie. Cette décision, selon Globo Esporte, s’inspire largement du succès qu’Hansi Flick a connu avec le joueur à Barcelone cette saison. Le joueur de 29 ans s’est transformé en redoutable numéro neuf au Camp Nou cette saison, et Ancelotti considère désormais cela comme la solution aux récentes difficultés offensives du Brésil.

Le Brésil est sous pression et doit montrer un meilleur visage après une prestation décevante lors de son premier match amical depuis la Coupe du monde. La Seleção n’a pu arracher qu’un nul frustrant contre l’Australie la semaine dernière, avec un but très tardif du jeune Rayan nécessaire pour éviter une défaite embarrassante.



