AFP
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Carlo Ancelotti sur le point de copier la recette du Barça d’Hansi Flick en utilisant Raphinha dans un nouveau rôle avec le Brésil
Ancelotti cherche une inspiration tactique du côté de Barcelone
Le sélectionneur du Brésil, Ancelotti, serait prêt à mettre en place un important changement tactique en alignant Raphinha en avant-centre lors du prochain match de la sélection face à l’Australie. Cette décision, selon Globo Esporte, s’inspire largement du succès qu’Hansi Flick a connu avec le joueur à Barcelone cette saison. Le joueur de 29 ans s’est transformé en redoutable numéro neuf au Camp Nou cette saison, et Ancelotti considère désormais cela comme la solution aux récentes difficultés offensives du Brésil.
Le Brésil est sous pression et doit montrer un meilleur visage après une prestation décevante lors de son premier match amical depuis la Coupe du monde. La Seleção n’a pu arracher qu’un nul frustrant contre l’Australie la semaine dernière, avec un but très tardif du jeune Rayan nécessaire pour éviter une défaite embarrassante.
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Raphinha se dirige vers un rôle axial après des tests à l’entraînement
Lors du match précédent, Raphinha portait l’emblématique numéro 10 et évoluait comme milieu offensif, juste derrière Endrick. S’il a délivré la passe décisive sur l’égalisation de Rayan, l’ancien joueur de Leeds United n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Ancelotti a déjà confirmé que des changements de joueurs et de structure se profilent, en déclarant : « Oui, l’équipe va un peu changer. Pas beaucoup, mais un peu. » Ce léger ajustement semble être le repositionnement de Raphinha en pointe.
Le rapport suggère qu’Ancelotti travaille déjà un nouveau onze avec Raphinha en pointe. L’équipe envisagée comprend Otavio dans le but, derrière une défense composée de Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes et Mauro Junior. Au milieu, Danilo et Bruno Guimaraes devraient être associés à Gabriel Bontempo, tandis que Rayan et Vinicius accompagneront Raphinha pour compléter le trio offensif.
Le succès de l’expérience Flick au Barça
La décision de repositionner Raphinha dans un rôle plus axial en club est née d’une nécessité après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres. Statistiquement, la transformation est indéniable. Raphinha a déjà inscrit 14 buts en seulement huit apparitions avec le géant catalan cette saison, dont 12 en Liga et deux en Ligue des champions. Sa capacité à faire le lien dans le jeu reste elle aussi intacte, comme en témoignent les trois passes décisives qu’il a délivrées.
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Les prochains matches du Brésil
Le Brésil doit retrouver rapidement l’Australie mardi, une occasion idéale pour Ancelotti de tester ce nouveau système dans un contexte compétitif. Après ce match, le groupe se rendra à Kolkata pour affronter l’Inde le samedi 3 octobre. Ces matches amicaux sont considérés comme des étapes cruciales pour les quintuples champions du monde, qui cherchent à tourner la page de leurs récentes déceptions en tournoi et à établir une identité tactique cohérente sous la direction d’Ancelotti.
Si Raphinha parvient à transposer en sélection son rythme de buts avec Barcelone, cela pourrait résoudre un casse-tête de longue date pour le Brésil au poste d’avant-centre. L’intégration de Vinicius Junior aux côtés d’un Raphinha dans l’axe promet une ligne d’attaque dynamique et fluide, capable de poser de sérieux problèmes à n’importe quelle défense.
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