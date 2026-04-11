Getty Images Sport
Traduit par
Carlo Ancelotti ouvre la voie à un retour sensationnel de Thiago Silva en sélection brésilienne à 41 ans
Pour Ancelotti, l’âge n’est qu’un chiffre
Thiago Silva n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis l’élimination douloureuse en quarts de finale face à la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais à l’approche du prochain Mondial, Ancelotti a relancé les spéculations : le vétéran pourrait faire ses adieux sur la scène internationale.
L’ancien mentor du Real Madrid a multiplié les éloges à l’égard du défenseur, lequel a rejoint Porto en janvier et a déjà disputé neuf rencontres avec le grand club portugais. Au micro du quotidien français L’Équipe, Ancelotti a martelé qu’il ne faisait aucun distinguo entre les joueurs expérimentés et les autres, pourvu qu’ils maintiennent leur niveau d’excellence. Il a pris son meneur de jeu du Bernabéu comme exemple parfait de longévité dans le football contemporain.
- AFP
Les modèles de Modric et Maldini
Ancelotti n'en est pas à son coup d'essai en matière de gestion de figures légendaires qui défient le temps qui passe. Ayant entraîné certains des plus grands noms de l'histoire du football, l'Italien a évoqué les icônes avec lesquelles il a travaillé à l'AC Milan et au Real Madrid pour justifier un éventuel rappel de l'ancienne star de Chelsea et du PSG. Il est fermement convaincu que le talent n'a pas de date d'expiration si le joueur entretient sa condition physique.
Le sélectionneur brésilien a clarifié sa position : « Je ne regarde jamais la date de naissance sur le passeport. Tout joueur brésilien peut prétendre à une place pour la Coupe du monde. Peu importe qu’il ait 41 ans. S’il le mérite, il sera là. L’âge n’est pas un problème. Regardez Paolo Maldini, qui avait presque 39 ans lorsqu’il a remporté la finale de la Ligue des champions, ou Luka Modric, qui a aujourd’hui 40 ans. »
Un avenir sur la touche
Outre ses performances actuelles sur le terrain, Ancelotti salue l’approche intellectuelle de Thiago Silva du jeu. Le défenseur prépare déjà son après-carrière : il a révélé à ESPN suivre une formation d’entraîneur. Une transition qu’Ancelotti, son ancien mentor à Milan, anticipe sans accroc, tant par la discipline tactique que par l’éthique de travail du Brésilien.
Ancelotti n’hésite pas à prédire que le joueur de 41 ans connaîtra le succès sur le banc dès qu’il aura décidé de raccrocher les crampons. « Thiago sera un excellent entraîneur, je n’ai aucun doute là-dessus. Il a de l’expérience, il a travaillé avec des entraîneurs vraiment brillants au cours de sa carrière, et je ne parle pas de moi », a-t-il déclaré en souriant. « Et il travaille très dur... Je suis très heureux de savoir que j’ai réussi à inspirer certains d’entre eux... »
- Getty Images Sport
La dernière ligne droite vers la gloire en Coupe du monde
Alors que le Brésil cherche à mettre fin à sa longue attente d’un sixième titre mondial, la présence d’un vétéran chevronné comme Silva pourrait apporter le leadership et le sang-froid indispensables dans les phases à élimination directe. Bien que l’équipe ait récemment vu arriver de nombreux jeunes talents, Ancelotti a admis que l’émergence de nouveaux joueurs ne faisait qu’« accroître le doute » au moment de finaliser la sélection, laissant ainsi la porte grande ouverte à l’expérience.
Si son nom figurait finalement sur la liste, il deviendrait l’un des joueurs les plus âgés de l’histoire de la Coupe du monde. Pour l’instant, le défenseur demeure une option crédible aux yeux d’Ancelotti, preuve qu’à condition de maintenir un niveau de performance élevé, le rêve de porter le maillot jaune et vert reste accessible, quel que soit l’âge.