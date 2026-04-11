Carlo Ancelotti ouvre la voie à un retour sensationnel de Thiago Silva en sélection brésilienne à 41 ans

Thiago Silva n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis l’élimination douloureuse en quarts de finale face à la Croatie lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais à l’approche du prochain Mondial, Ancelotti a relancé les spéculations : le vétéran pourrait faire ses adieux sur la scène internationale.

L’ancien mentor du Real Madrid a multiplié les éloges à l’égard du défenseur, lequel a rejoint Porto en janvier et a déjà disputé neuf rencontres avec le grand club portugais. Au micro du quotidien français L’Équipe, Ancelotti a martelé qu’il ne faisait aucun distinguo entre les joueurs expérimentés et les autres, pourvu qu’ils maintiennent leur niveau d’excellence. Il a pris son meneur de jeu du Bernabéu comme exemple parfait de longévité dans le football contemporain.