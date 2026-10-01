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« Ça ne semble toujours pas réel ! » - La sensation du Celtic Mika Baur révèle son choc face à sa convocation rapide avec l'Allemagne après la sélection de Jurgen Klopp
Ascension rapide sur la scène internationale
Le joueur de 22 ans a récemment quitté le football allemand pour la Scottish Premiership, en passant de Paderborn au Celtic cet été. Avant son départ, le milieu de terrain dynamique a joué un rôle essentiel en aidant son ancien club à obtenir sa promotion en Bundesliga.
Malgré une période d’adaptation attendue et naturelle à Glasgow, ses performances ont rapidement attiré l’attention du nouveau sélectionneur national, Jurgen Klopp. Baur a ainsi été rapidement appelé dans la dernière liste de l’Allemagne pour ses prochains matches de Ligue des nations.
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« Cela ne semble toujours pas réel »
Baur a admis avoir été totalement stupéfait par la rapidité de sa convocation, alors qu’il considérait au départ une sélection en équipe nationale comme un objectif lointain. En évoquant cette sélection surprise, le jeune joueur a exprimé une immense fierté d’atteindre un cap aussi monumental si tôt dans sa carrière au Celtic.
« Cela ne semble toujours pas réel », a expliqué Baur. « Jusqu’à ce que je reçoive l’appel, cela me paraissait très lointain. Je savais que rejoindre Glasgow était la prochaine étape de mon développement, mais je ne m’attendais jamais à ce que cela mène aussi à quelque chose comme ça. »
Le milieu de terrain est déterminé à saisir cette opportunité plutôt que de faire simplement de la figuration. Il a ajouté : « J’essaie de tout absorber ici. Je veux laisser ma marque, tout assimiler et tirer le meilleur de cette expérience. Je veux aussi en profiter, mais évidemment, nous voulons tous jouer et avoir du temps de jeu. »
Assumer le sale boulot
La star du Celtic attribue sa progression fulgurante à une évolution consciente de son style de jeu au cours des 18 derniers mois. Naturellement doué balle au pied, Baur a compris qu’il était nécessaire d’améliorer son apport défensif pour réussir au plus haut niveau.
« Mes points forts sont clairement avec le ballon, mais au cours de l’année et demie écoulée, j’ai aussi appris à aimer faire le sale boulot, me battre et laisser mon cœur sur le terrain », a-t-il souligné. « Sprinter de haut en bas, aller au duel. Je suis désormais à un très haut niveau dans ce domaine, ce qui signifie que je peux avoir un impact avec et sans le ballon. »
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Les regards tournés vers des débuts à Munich
Baur est désormais sérieusement en lice pour disputer sa première apparition chez les A avec l'Allemagne jeudi. L'équipe de Klopp se prépare à recevoir la Serbie dans un choc crucial de Ligue des nations à Munich.
Obtenir du temps de jeu viendrait couronner quelques mois incroyables pour le milieu de terrain. Une première sélection validerait encore davantage sa décision de se tester en Écosse, tout en soulignant sa maturité tactique grandissante sur la scène européenne.
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