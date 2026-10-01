Baur a admis avoir été totalement stupéfait par la rapidité de sa convocation, alors qu’il considérait au départ une sélection en équipe nationale comme un objectif lointain. En évoquant cette sélection surprise, le jeune joueur a exprimé une immense fierté d’atteindre un cap aussi monumental si tôt dans sa carrière au Celtic.

« Cela ne semble toujours pas réel », a expliqué Baur. « Jusqu’à ce que je reçoive l’appel, cela me paraissait très lointain. Je savais que rejoindre Glasgow était la prochaine étape de mon développement, mais je ne m’attendais jamais à ce que cela mène aussi à quelque chose comme ça. »

Le milieu de terrain est déterminé à saisir cette opportunité plutôt que de faire simplement de la figuration. Il a ajouté : « J’essaie de tout absorber ici. Je veux laisser ma marque, tout assimiler et tirer le meilleur de cette expérience. Je veux aussi en profiter, mais évidemment, nous voulons tous jouer et avoir du temps de jeu. »



