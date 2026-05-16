« Je dois reconnaître que le système de jeu que l'entraîneur a tenté de mettre en place ne correspondait pas à l'Eintracht Francfort », a analysé Burkardt au micro de la chaîne ARD après le match nul 2-2 contre le VfB Stuttgart samedi.
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«Ça ne nous convenait pas» : une star de la Bundesliga règle publiquement ses comptes avec son entraîneur
Burkardt a d’abord tempéré sa critique publique, inhabituellement vive, à l’égard de son entraîneur. Selon lui, l’équipe n’a pas « pleinement appliqué » le système de Riera : « C’est d’abord l’équipe qui a échoué, et l’entraîneur n’a pas obtenu les résultats escomptés », a expliqué l’attaquant.
Les relations entre Burkardt et Riera étaient déjà tendues avant cette déclaration. Selon plusieurs sources, l’attaquant de 25 ans aurait sollicité son conseiller il y a quelques semaines pour exprimer son mécontentement au directeur sportif Markus Krösche. La goutte d’eau ? Les critiques, transmises par un adjoint, sur ses performances physiques et son implication défensive. L’épisode, révélé dans la presse, a dominé une conférence de presse houleuse début mai. Interpellé sur le sujet, l’Espagnol s’est emporté : « Que dois-je vous expliquer ? De toute façon, vous écrivez ce que vous voulez. » Sans citer de nom, il a toutefois confirmé l’incident en précisant qu’il datait « déjà de deux semaines ».
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Eintracht Francfort : Jonathan Burkardt a été sanctionné d’une amende par Albert Riera pour insultes.
Lors de la dernière journée de Bundesliga, Jonathan Burkardt, récemment écarté du onze de départ par son entraîneur José Riera, a manifesté son frustration avec force. Peu après son entrée en jeu, l’international allemand a inscrit le but de la victoire (2-3) pour Francfort à la 87^e minute contre le Borussia Dortmund. Dans la foulée, il a adressé à Riera une insulte en espagnol particulièrement vive.
L’entraîneur l’aurait alors réprimandé devant tout le groupe et lui aurait infligé une amende de 20 000 euros, ce que Riera a confirmé vendredi. Lors de la dernière journée, face à Stuttgart, Burkardt est à nouveau entré en jeu pour le dernier quart d’heure et a permis à l’Eintracht d’arracher le nul 2-2 en transformant deux penalties. Malgré ces points, Francfort, huitième, n’a pas pu dépasser Fribourg et manquera la qualification européenne pour la première fois depuis 2020.
Décision actée pour Albert Riera : l’Eintracht Francfort songerait-il à rapatrier Adi Hütter ?
Riera n’est pas seulement controversé à l’Eintracht depuis ses différends avec Burkardt ; il se serait également brouillé avec plusieurs autres joueurs clés du groupe. Il est donc très probable que le technicien de 44 ans ait fait ses adieux à Francfort lors du match contre Stuttgart et qu’il doive désormais partir.
Arrivé début février pour remplacer Dino Toppmöller, limogé peu avant, Riera est sous contrat jusqu’en 2028. Son départ semble toutefois inévitable : samedi, les supporters se sont fait entendre à coups de sifflets et d’une banderole sans équivoque, affichant en espagnol : « Merci pour rien ». Après le match nul contre le VfB, il a assumé : « C’est très simple. Si on ne gagne pas, on n’est pas assez bon. Mon métier, c’est de gagner. Alors je l’accepte. »
Selon Kicker, le club s’activerait déjà pour lui trouver un successeur, en particulier Adi Hütter, qui a déjà dirigé l’Eintracht de 2018 à 2021 et est libre depuis son départ de l’AS Monaco en octobre dernier.
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Le bilan d'Albert Riera à l'Eintracht Francfort
Jeux
14 victoires
victoires
4 nuls
Matchs nuls
5 défaites
Défaites
5
Buts : 21 pour, 20 contre
21:20
Points par match
1,21