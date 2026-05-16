Burkardt a d’abord tempéré sa critique publique, inhabituellement vive, à l’égard de son entraîneur. Selon lui, l’équipe n’a pas « pleinement appliqué » le système de Riera : « C’est d’abord l’équipe qui a échoué, et l’entraîneur n’a pas obtenu les résultats escomptés », a expliqué l’attaquant.

Les relations entre Burkardt et Riera étaient déjà tendues avant cette déclaration. Selon plusieurs sources, l’attaquant de 25 ans aurait sollicité son conseiller il y a quelques semaines pour exprimer son mécontentement au directeur sportif Markus Krösche. La goutte d’eau ? Les critiques, transmises par un adjoint, sur ses performances physiques et son implication défensive. L’épisode, révélé dans la presse, a dominé une conférence de presse houleuse début mai. Interpellé sur le sujet, l’Espagnol s’est emporté : « Que dois-je vous expliquer ? De toute façon, vous écrivez ce que vous voulez. » Sans citer de nom, il a toutefois confirmé l’incident en précisant qu’il datait « déjà de deux semaines ».