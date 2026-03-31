Dans le podcast « Schwarzgelbe Runde », Ginter a expliqué que l'entraîneur néerlandais, qui avait pris les rênes du Borussia Dortmund à l'été 2017 pour succéder à Thomas Tuchel, alors limogé, avait catégoriquement refusé tout échange personnel à l'époque.
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« C'était vraiment incroyable » : Matthias Ginter révèle les mesures drastiques prises par l'ancien entraîneur du BVB, Peter Bosz
« Un an avant la Coupe du monde, je voulais savoir si j’avais une chance d’être titulaire. C’est pourquoi j’ai demandé à Michael Zorc le numéro de Peter Bosz », se souvient Ginter. « J’étais en Russie à l’époque. Il m’a ensuite envoyé un message pour me dire : “Matze, je suis désolé. Mais il ne veut pas te parler.” Ça m’a vraiment fait un choc. »
Le défenseur avait rejoint le BVB en 2014, oscillant d’abord entre le onze de départ et le banc, avant de finalement s’imposer sous Thomas Tuchel comme titulaire au poste de latéral droit de la défense à quatre : « Je voulais savoir quel était mon rôle. J’étais prêt à me battre pour ma place et à la défendre ensuite. Deux nouveaux joueurs sont arrivés, c’était un an avant la Coupe du monde – je voulais savoir quelles étaient mes chances », explique Ginter.
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Après avoir été écarté du BVB, Ginter rejoint Gladbach
Lorsqu'il est devenu évident qu'il n'avait plus sa place sous les ordres de Bosz, il a décidé de rejoindre le Borussia Mönchengladbach. Il est resté fidèle à ce club pendant cinq ans au total, avant de retourner dans son pays natal à l'été 2022 pour rejoindre le SC Fribourg. Il y est toujours sous contrat aujourd'hui,
L'engagement de Bosz à Dortmund n'a toutefois pas duré longtemps. En raison d'un manque de succès, le Néerlandais a été remercié cinq mois plus tard, en décembre 2017, et remplacé par Peter Stöger.
Après des passages au Bayer 04 Leverkusen et à l'Olympique lyonnais, Bosz a rejoint le PSV Eindhoven en 2023, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Ses plus grands succès sont la conquête de deux championnats des Pays-Bas et de deux Supercoupes des Pays-Bas.