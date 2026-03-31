« C'était vraiment incroyable » : Matthias Ginter révèle les mesures drastiques prises par l'ancien entraîneur du BVB, Peter Bosz

« Un an avant la Coupe du monde, je voulais savoir si j’avais une chance d’être titulaire. C’est pourquoi j’ai demandé à Michael Zorc le numéro de Peter Bosz », se souvient Ginter. « J’étais en Russie à l’époque. Il m’a ensuite envoyé un message pour me dire : “Matze, je suis désolé. Mais il ne veut pas te parler.” Ça m’a vraiment fait un choc. »

Le défenseur avait rejoint le BVB en 2014, oscillant d’abord entre le onze de départ et le banc, avant de finalement s’imposer sous Thomas Tuchel comme titulaire au poste de latéral droit de la défense à quatre : « Je voulais savoir quel était mon rôle. J’étais prêt à me battre pour ma place et à la défendre ensuite. Deux nouveaux joueurs sont arrivés, c’était un an avant la Coupe du monde – je voulais savoir quelles étaient mes chances », explique Ginter.