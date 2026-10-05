De la Fuente refuse de laisser toute complaisance s’installer dans le camp espagnol avant leur rencontre à fort enjeu contre la Croatie. Malgré quelques turbulences traversées récemment par la nation balkanique, le sélectionneur espagnol insiste sur le fait que sa qualité reste incontestable sur la scène mondiale.

S’exprimant devant les médias avant la rencontre, De la Fuente a fermement défendu le pedigree de la Croatie. « Je m’attends à une Croatie comme celle que nous avions préparée. Pour moi, c’est une très bonne équipe et, lors de la dernière décennie, elle a été l’une des sélections les plus importantes au monde. Ce qui s’est passé l’autre jour était un accident, cela ne reflète pas son niveau », a expliqué le sélectionneur via d’autres publications sur les réseaux sociaux.

L’Espagnol a souligné que l’atmosphère à Split serait électrique, notant que si le public local sera passionné, ses joueurs sont naturellement stimulés par ce type d’environnements intenses, comme lorsqu’ils jouent dans des stades tels que San Mamés. « Nous connaissons très bien les joueurs et nous savons quels joueurs sont sélectionnables pour notre modèle. Nous avons un groupe humain fantastique et celui qui arrive s’intègre naturellement et facilement », a-t-il déclaré.