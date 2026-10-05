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« C’était un accident ! » : Luis de la Fuente encense Lamine Yamal et avertit l’Espagne de ne pas sous-estimer la Croatie
De la Fuente balaie la baisse de régime de la Croatie
De la Fuente refuse de laisser toute complaisance s’installer dans le camp espagnol avant leur rencontre à fort enjeu contre la Croatie. Malgré quelques turbulences traversées récemment par la nation balkanique, le sélectionneur espagnol insiste sur le fait que sa qualité reste incontestable sur la scène mondiale.
S’exprimant devant les médias avant la rencontre, De la Fuente a fermement défendu le pedigree de la Croatie. « Je m’attends à une Croatie comme celle que nous avions préparée. Pour moi, c’est une très bonne équipe et, lors de la dernière décennie, elle a été l’une des sélections les plus importantes au monde. Ce qui s’est passé l’autre jour était un accident, cela ne reflète pas son niveau », a expliqué le sélectionneur via d’autres publications sur les réseaux sociaux.
L’Espagnol a souligné que l’atmosphère à Split serait électrique, notant que si le public local sera passionné, ses joueurs sont naturellement stimulés par ce type d’environnements intenses, comme lorsqu’ils jouent dans des stades tels que San Mamés. « Nous connaissons très bien les joueurs et nous savons quels joueurs sont sélectionnables pour notre modèle. Nous avons un groupe humain fantastique et celui qui arrive s’intègre naturellement et facilement », a-t-il déclaré.
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Lamine Yamal poursuit son ascension fulgurante
Un joueur qui continue de faire les gros titres pour l’Espagne, c’est Lamine Yamal. La sensation adolescente est devenue un élément indispensable du dispositif tactique de De la Fuente, non seulement pour son étincelle créative, mais aussi pour son efficacité grandissante devant le but.
« Lamine continue de progresser. Il est meilleur et plus mature grâce à l’âge et à l’expérience. Il nous aide non seulement dans le jeu, mais aussi en marquant. Il est très exigeant avec lui-même et c’est très important. Nous nous réjouissons de sa forme, il est très important pour nous », a déclaré De la Fuente lors de sa conférence de presse.
Le sélectionneur a laissé entendre que le temps de jeu de Yamal était géré avec précaution, mais son importance dans le onze de départ est indéniable, surtout au vu de la manière dont il a mûri depuis ses débuts, devenant un leader par ses performances sur le terrain.
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La profondeur d’effectif et le rôle de Mikel Merino
De la Fuente a également pris le temps d’évoquer l’importance de la profondeur d’effectif, en saluant notamment la contribution du milieu de terrain d’Arsenal Mikel Merino. Souvent utilisé comme une arme tactique en sortie de banc, Merino s’est révélé être une « valeur sûre » pour le staff technique.
« Mikel est avec moi depuis toujours, nous avons vécu toutes sortes de situations et il a toujours été important. Celui qui entre à la 60e minute peut avoir plus d’importance et de poids sur le résultat que celui qui commence. Ils peuvent changer le cours du match. Tout le monde est important. Avec la prestation qu’il nous offre dans les dernières minutes, c’est une valeur sûre. C’est une équipe. L’important, c’est d’être prêt », a conclu le sélectionneur.
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Quel avenir pour l’Espagne ?
L’Espagne se prépare à conclure la trêve internationale actuelle par un déplacement en Croatie mercredi. L’équipe de De la Fuente cherchera à décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue des nations de l’UEFA, après avoir déjà battu l’Angleterre « 3-2 », la Croatie « 4-1 » et la République tchèque « 3-1 ».
Cependant, la tâche en Croatie sera loin d’être simple pour l’Espagne. Malgré la victoire éclatante « 4-0 » de l’Espagne contre la Croatie il y a seulement six jours, les hôtes seront déterminés à réagir devant leur public. Luka Modrić et ses coéquipiers cherchent également à se remettre de leur lourde défaite 7-0 contre l’Angleterre et à retrouver un peu de fierté après un résultat qui leur a laissé beaucoup à prouver.
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