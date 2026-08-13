« C’est vraiment difficile de dire non » : Kerim Alajbegovic révèle pourquoi il a snobé Chelsea pour rejoindre la Juventus

Alajbegovic était l’un des jeunes talents les plus convoités du continent après un passage impressionnant au sein du système du RB Salzbourg. Alors qu’AC Milan, la Roma et Naples étaient tous annoncés intéressés par ses services, c’est Chelsea qui semblait avoir remporté la course à sa signature. La Juventus a été remarquablement rapide pour profiter de cette incertitude, en obtenant un accord qui a finalement vu le jeune joueur prendre la direction de l’Italie.

S’exprimant auprès de Tuttosport au sujet de son choix de rejeter la Premier League pour la Serie A, Alajbegovic a été clair sur la stature de son nouveau club. Il a expliqué l’attrait de la Juventus en déclarant : « Quand la Juventus appelle, il est vraiment difficile de dire non. C’est l’un des plus grands clubs du monde et je suis vraiment fier de porter ce maillot. C’est vrai, savoir que le club avait confiance en moi était vraiment, vraiment important pour moi. Pjanic a aussi été important dans mon choix, parce qu’il a été un joueur de la Juventus et qu’il avait énormément d’influence dans ce club. »