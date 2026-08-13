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« C’est vraiment difficile de dire non » : Kerim Alajbegovic révèle pourquoi il a snobé Chelsea pour rejoindre la Juventus
Choisir Turin plutôt que l’ouest de Londres
Alajbegovic était l’un des jeunes talents les plus convoités du continent après un passage impressionnant au sein du système du RB Salzbourg. Alors qu’AC Milan, la Roma et Naples étaient tous annoncés intéressés par ses services, c’est Chelsea qui semblait avoir remporté la course à sa signature. La Juventus a été remarquablement rapide pour profiter de cette incertitude, en obtenant un accord qui a finalement vu le jeune joueur prendre la direction de l’Italie.
S’exprimant auprès de Tuttosport au sujet de son choix de rejeter la Premier League pour la Serie A, Alajbegovic a été clair sur la stature de son nouveau club. Il a expliqué l’attrait de la Juventus en déclarant : « Quand la Juventus appelle, il est vraiment difficile de dire non. C’est l’un des plus grands clubs du monde et je suis vraiment fier de porter ce maillot. C’est vrai, savoir que le club avait confiance en moi était vraiment, vraiment important pour moi. Pjanic a aussi été important dans mon choix, parce qu’il a été un joueur de la Juventus et qu’il avait énormément d’influence dans ce club. »
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Le facteur Luciano Spalletti
L’une des principales raisons de ce choix a été la recherche d’un projet offrant une voie claire vers l’équipe première. Si l’offre de Chelsea était lucrative, Alajbegovic recherchait un entraîneur capable de lui fournir des garanties immédiates concernant son développement et son rôle au sein de l’effectif. C’est là que Luciano Spalletti a joué un rôle décisif, en lui offrant ce type d’intégration tactique et de mentorat. Le talent bosnien a déjà commencé à assimiler les exigences tactiques imposées par l’ancien entraîneur de Naples, ce qui souligne le cap franchi en matière de qualité et d’exigence à l’Allianz Stadium.
Évoquant ses premières expériences sous les ordres de Spalletti, Alajbegovic a déclaré : « Je vois à l’entraînement à quel point Spalletti est bon, qu’il veut toujours la perfection. C’est positif de travailler aussi dur, parce qu’on apprend quelque chose de nouveau à chaque séance. On se concentre sur la précision des passes, les déplacements, le placement. C’est un entraîneur de tout premier niveau pour moi et j’ai hâte de continuer à apprendre avec lui. »
Recevoir les éloges d’une légende
Rejoindre un club comme la Juventus, c’est assumer le poids de l’histoire et attirer les regards des anciennes gloires. Alajbegovic a déjà retenu l’attention de celui qui est peut-être le plus grand joueur à avoir jamais porté le maillot bianconero, Alessandro Del Piero. Le légendaire numéro 10 a récemment désigné le Bosnien comme un « vrai talent », un compliment qui n’est pas passé inaperçu auprès de la nouvelle recrue.
« Del Piero n’a pas besoin d’être présenté, tout le monde le connaît, c’est une véritable légende. C’est un honneur qu’il ait dit de belles choses sur moi, c’est vraiment spécial. Je viens juste d’arriver et je dois continuer à travailler dur, montrer à tout le monde ce que je peux faire. Un long chemin m’attend », a déclaré Alajbegovic.
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Prendre ses marques et trouver l’inspiration
En dehors du terrain, la transition vers la vie en Italie a été facilitée par la présence de Kenan Yildiz. Les deux joueurs ont un parcours similaire, ayant tous deux grandi en Allemagne, ce qui leur a permis de créer immédiatement des liens dans le vestiaire. La communication est souvent le principal obstacle pour les jeunes joueurs qui partent à l’étranger, mais le fait de pouvoir parler allemand avec un coéquipier a aidé Alajbegovic à s’intégrer plus vite que prévu.
« Kenan est un joueur de très haut niveau et aussi une personne fantastique. Il m’a beaucoup aidé. Nous parlons la même langue, l’allemand, et c’est important pour moi d’avoir quelqu’un qui parle ma langue. C’est vraiment agréable de l’avoir ici, comme les autres joueurs. Mais oui, Kenan est vraiment un très bon ami à moi et nous avons hâte de jouer et de travailler ensemble pour aider l’équipe et ramener la Juventus au sommet », a conclu Alajbegovic.
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