« En interne, je pense que l'équipe se dit : "Bon sang, il faut vraiment qu'on le neutralise pour le match retour" », a supposé Kramer avant le match de mardi soir, en sa qualité de consultant télévisé sur Prime. Le contexte : si Vinicius recevait un carton jaune lors du match aller – ce serait son troisième avertissement de la saison de Ligue des champions en cours –, il serait suspendu pour le match retour des quarts de finale à Munich mercredi prochain.
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« C'est un provocateur de première classe » : on recommande au FC Bayern Munich un plan spécifique pour contrer Vinicius Junior, du Real Madrid
« Parce que Vini Junior est un vrai provocateur, mais surtout parce qu’il se laisse facilement provoquer », a expliqué Kramer, ajoutant que l’attaquant brésilien pourrait facilement se laisser emporter et commettre une faute qui lui vaudrait un carton jaune. « Il ne faut pas prendre de carton jaune trop tôt contre lui ; à partir de la 80e minute – si tu n’en as pas encore –, je me mettrais face à lui et on prendrait tous les deux un carton jaune », a suggéré l’ancien international allemand.
Mats Hummels, coéquipier de Kramer lors de la Coupe du monde 2014 et également expert sur Prime, a alors ajouté qu’il ne confierait pas à Konrad Laimer la tâche de provoquer un carton jaune pour Vinicius, car l’Autrichien risque lui aussi une suspension pour carton jaune. « Tu en auras encore besoin pour le match retour. Je mettrais simplement un Luis Diaz, un Harry Kane ou un Olise – l’un de ces gars-là – en tête-à-tête pendant un court instant, et tu obtiendras alors le coup de coude qui te vaudra le carton jaune. Ce sera alors gravé dans le marbre », a déclaré Hummels.
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Real Madrid : Aurélien Tchouameni écope d'une suspension pour carton jaune
Avant le match, Vinicius était loin d'être la seule star du Real dont l'entraîneur Alvaro Arbeloa aurait dû se passer en cas de carton jaune mardi lors du match retour contre le Bayern. Avec Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Alvaro Carreras et Aurélien Tchouameni, quatre autres joueurs de l'équipe de départ des Merengues risquaient une suspension pour cartons jaunes. Ce dernier a été sanctionné dès la première mi-temps : à la 37e minute, Tchouameni a reçu un carton jaune et ne pourra donc pas jouer la semaine prochaine à Munich.
De plus, Jude Bellingham, qui avait d'abord débuté sur le banc, aurait également été suspendu en cas de nouveau carton.
L'entraîneur du FCB, Vincent Kompany, a toutefois démenti les spéculations selon lesquelles le Bayern aurait délibérément cherché à provoquer une suspension pour cartons jaunes de Vinicius et ses coéquipiers. « Cela ne peut pas être une tactique », a affirmé le Belge lors de la conférence de presse de lundi. Du côté du champion d'Allemagne, outre Laimer, le défenseur central Dayot Upamecano risque lui aussi d'être suspendu pour le match retour.
Real Madrid - FC Bayern Munich : les compositions
Composition du Real Madrid :
GARDIEN
Andriy Lunin
DÉFENSE
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
MILIEU DE TERRAIN
Fede Valverde, Aurélien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
ATTAQUE
Kylian Mbappé, Vinicius Junior
Composition du FC Bayern :
GARDIEN
Manuel Neuer
DÉFENSE
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MILIEU
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
ATTAQUE
Harry Kane