« Parce que Vini Junior est un vrai provocateur, mais surtout parce qu’il se laisse facilement provoquer », a expliqué Kramer, ajoutant que l’attaquant brésilien pourrait facilement se laisser emporter et commettre une faute qui lui vaudrait un carton jaune. « Il ne faut pas prendre de carton jaune trop tôt contre lui ; à partir de la 80e minute – si tu n’en as pas encore –, je me mettrais face à lui et on prendrait tous les deux un carton jaune », a suggéré l’ancien international allemand.

Mats Hummels, coéquipier de Kramer lors de la Coupe du monde 2014 et également expert sur Prime, a alors ajouté qu’il ne confierait pas à Konrad Laimer la tâche de provoquer un carton jaune pour Vinicius, car l’Autrichien risque lui aussi une suspension pour carton jaune. « Tu en auras encore besoin pour le match retour. Je mettrais simplement un Luis Diaz, un Harry Kane ou un Olise – l’un de ces gars-là – en tête-à-tête pendant un court instant, et tu obtiendras alors le coup de coude qui te vaudra le carton jaune. Ce sera alors gravé dans le marbre », a déclaré Hummels.