C'est un coup dur pour Alisha Lehmann : la star de Leicester est contrainte de se retirer de la sélection suisse

La Suisse se trouve actuellement en bonne position après avoir débuté sa campagne de qualification avec le maximum de points. La première rencontre contre la Turquie aura lieu à Zurich le 14 avril, suivie d'un déplacement à Sinop quatre jours plus tard. Ces matchs ne sont pas seulement décisifs pour la qualification à la Coupe du monde, ils ont également un poids considérable pour le classement de l'équipe dans la Ligue des Nations. La Suisse et la Turquie visent toutes deux la première place de leur groupe en Ligue B. Cela leur garantirait non seulement la promotion en Ligue A, mais leur assurerait également un tirage au sort théoriquement plus favorable lors des barrages de la Coupe du monde.