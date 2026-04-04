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C'est un coup dur pour Alisha Lehmann : la star de Leicester est contrainte de se retirer de la sélection suisse
Une blessure musculaire met la star de Leicester City sur la touche
L'attaquante de Leicester City, devenue l'une des figures les plus emblématiques du football féminin, avait initialement été sélectionnée pour la double confrontation cruciale contre la Turquie. Cependant, Lehmann a été contrainte de se retirer en raison d'une blessure musculaire. La joueuse de 27 ans restera désormais avec son club pour entamer son processus de rééducation, laissant un vide important dans l'attaque suisse alors que celle-ci se prépare à un tournant décisif de sa campagne de qualification. L'absence de Lehmann fait beaucoup parler d'elle, compte tenu de son influence tant sur le terrain qu'en dehors pour l'équipe nationale.
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Double coup dur pour les projets de sélection de Navarro
Lehmann n'est pas la seule absente du côté suisse, puisque Irina Fuchs est également forfait. La gardienne du FC Cologne souffre de problèmes physiques similaires qui l'ont contrainte à rester avec son club pour suivre un traitement. L'absence de ces deux joueuses expérimentées représente un défi pour Navarro, qui doit désormais traverser une période cruciale sans certaines de ses habituelles titulaires.
Remplaçants convoqués
Face à ces blessures, le staff technique suisse a réagi rapidement pour combler les postes vacants au sein de l'équipe. Leela Egli, de Fribourg, a été appelée pour remplacer Lehmann en attaque, tandis que Nadine Bohi, de l'Union Berlin, vient renforcer le poste de gardienne. Ces jeunes espoirs auront désormais l'occasion de faire leurs preuves sur la scène internationale. Les deux rencontres contre la Turquie seront décisives pour le classement du groupe de qualification pour la Coupe du monde 2027.
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Des matchs de qualification décisifs en perspective
La Suisse se trouve actuellement en bonne position après avoir débuté sa campagne de qualification avec le maximum de points. La première rencontre contre la Turquie aura lieu à Zurich le 14 avril, suivie d'un déplacement à Sinop quatre jours plus tard. Ces matchs ne sont pas seulement décisifs pour la qualification à la Coupe du monde, ils ont également un poids considérable pour le classement de l'équipe dans la Ligue des Nations. La Suisse et la Turquie visent toutes deux la première place de leur groupe en Ligue B. Cela leur garantirait non seulement la promotion en Ligue A, mais leur assurerait également un tirage au sort théoriquement plus favorable lors des barrages de la Coupe du monde.