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« C’est trop pour moi » : L’aveu de Michael Carrick sur le poste à Manchester United refait surface alors que la pression pour un licenciement s’accentue
Un mauvais départ suscite l’inquiétude à Old Trafford
Malgré l’obtention d’un contrat définitif après avoir mené Manchester United à la troisième place la saison dernière, Carrick connaît un début de saison 2026-2027 difficile. Manchester United occupe actuellement la 13e place de Premier League, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches. Le récent nul 1-1 face à Tottenham Hotspur, réduit à dix, a encore douché les espoirs de redressement.
Les coupes nationales n’ont offert aucun répit. Brighton a éliminé Manchester United sans ménagement de la Coupe de la Ligue dès son premier match, accentuant la morosité à Manchester. Cette mauvaise série contraste fortement avec l’optimisme qui entourait la nomination définitive de Carrick après le départ de Ruben Amorim plus tôt cette année.
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Butt raconte une conversation franche
Alors que la pression s’accentue sur l’entraîneur de 45 ans, son ancien coéquipier Nicky Butt a livré un éclairage sur son état d’esprit avant qu’il ne prenne les rênes à Old Trafford. Invité du podcast The Good, The Bad, and The Football, Butt a expliqué que l’entraîneur anglais était initialement très réticent à l’idée de retrouver un banc.
Revenant sur leur échange privé, Butt a révélé : « J’étais avec Michael avant qu’il n’obtienne le poste à United et [je] lui parlais du métier d’entraîneur. Il m’a répondu : “Non, ce n’est pas pour moi. C’est trop, j’ai la tête dans tous les sens. Je ne le ferai que pour un grand poste, et ce grand poste, c’est United.” »
D’un succès provisoire aux difficultés habituelles
Après une brillante carrière de joueur de 19 ans, Carrick s'est reconverti comme entraîneur, assurant brièvement l'intérim à Manchester United en 2021. Il a ensuite pris les rênes de Middlesbrough, où il a passé trois ans au Riverside avant d'être limogé à la fin de la saison 2024-2025 de Championship. Après le licenciement d'Amorim en janvier, les dirigeants du club ont préféré Carrick à Ole Gunnar Solskjaer pour stabiliser l'équipe à titre intérimaire.
La décision a d'abord semblé brillante lorsque Manchester United s'est qualifié pour la Ligue des champions. Mais l'irrégularité qui lui est familière est revenue hanter le club. Depuis une défaite contre Hull City lors de la première journée et une seule victoire, 5-2 face à Ipswich Town, l'équipe peine à maîtriser ses matches. Elle s'est inclinée de justesse contre Manchester City et a laissé échapper des points face à Everton, Fulham et Tottenham. Compte tenu de la propension de Manchester United à limoger en cours de saison les entraîneurs dont les résultats déçoivent, la marge d'erreur de Carrick se réduit rapidement.
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Une série de matches déterminante se profile
La direction du club semble prête à maintenir sa confiance à son entraîneur pour l’instant, mais une série éprouvante de sept matches avant la trêve internationale de novembre pourrait décider de son sort. Cette période décisive comprend des rencontres difficiles sur la scène nationale face à Chelsea et Aston Villa, ainsi que des chocs européens contre la Roma et l’Atlético de Madrid.
Ce programme chargé débute mardi par un déplacement au Riyadh Air Metropolitano pour affronter l’Atlético. United occupe actuellement la quatrième place du classement de la Ligue des champions après une nette victoire 4-0 contre Sabah et voudra absolument reproduire cette performance européenne en Espagne. Il lui faudra ensuite vite se reconcentrer sur la Premier League, avec un déplacement à Elland Road dimanche pour un duel intense face à Leeds United.
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