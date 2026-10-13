Malgré l’obtention d’un contrat définitif après avoir mené Manchester United à la troisième place la saison dernière, Carrick connaît un début de saison 2026-2027 difficile. Manchester United occupe actuellement la 13e place de Premier League, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches. Le récent nul 1-1 face à Tottenham Hotspur, réduit à dix, a encore douché les espoirs de redressement.

Les coupes nationales n’ont offert aucun répit. Brighton a éliminé Manchester United sans ménagement de la Coupe de la Ligue dès son premier match, accentuant la morosité à Manchester. Cette mauvaise série contraste fortement avec l’optimisme qui entourait la nomination définitive de Carrick après le départ de Ruben Amorim plus tôt cette année.



