Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Enrique a exposé son approche, simple, pour contenir l’ailier. « C’est très simple : il ne faut pas le laisser recevoir le ballon, car s’il l’a, il est dangereux », a-t-il déclaré aux journalistes. « La meilleure façon de défendre face à Lamine, c’est de faire en sorte que le Barça n’ait pas le ballon. »

« Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Nous savons qu’ils ont des joueurs très talentueux, et pas seulement Lamine. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… ils sont nombreux. »

Enrique a également rejeté catégoriquement toute comparaison prématurée entre le jeune talent et une certaine légende argentine. « Lamine Yamal veut être Lamine Yamal. Nous ne pouvons pas le comparer à [Lionel] Messi ni à qui que ce soit d’autre », a-t-il affirmé. « Il est très intelligent et doit continuer à être lui-même. »



