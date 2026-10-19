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« C’est très simple » : Luis Enrique dévoile le plan du PSG pour neutraliser Lamine Yamal avant le grand choc de Ligue des champions face à Barcelone
La possession, clé pour stopper Yamal
Le Paris Saint-Germain se prépare à affronter un FC Barcelone qui n’a pas encore connu la défaite, dans un choc européen entre deux poids lourds. Sous la direction de Hansi Flick, le club catalan a parfaitement entamé sa saison en remportant ses 11 premiers matches. Luis Enrique a désormais l’occasion d’infliger une première défaite à son ancien club.
Pour l’entraîneur du PSG, la possession est la meilleure arme défensive pour neutraliser le jeune prodige Yamal. Plutôt que de mettre en place un marquage individuel strict, le technicien espagnol estime que priver l’adolescent de ballon est le moyen le plus efficace de limiter son apport offensif.
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Couper l’approvisionnement
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Enrique a exposé son approche, simple, pour contenir l’ailier. « C’est très simple : il ne faut pas le laisser recevoir le ballon, car s’il l’a, il est dangereux », a-t-il déclaré aux journalistes. « La meilleure façon de défendre face à Lamine, c’est de faire en sorte que le Barça n’ait pas le ballon. »
« Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Nous savons qu’ils ont des joueurs très talentueux, et pas seulement Lamine. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… ils sont nombreux. »
Enrique a également rejeté catégoriquement toute comparaison prématurée entre le jeune talent et une certaine légende argentine. « Lamine Yamal veut être Lamine Yamal. Nous ne pouvons pas le comparer à [Lionel] Messi ni à qui que ce soit d’autre », a-t-il affirmé. « Il est très intelligent et doit continuer à être lui-même. »
Des retrouvailles chargées d’émotion
Cette rencontre oppose Enrique au club le plus marquant de sa carrière d’entraîneur, avec une charge personnelle évidente. Pourtant, l’ancien milieu de terrain et entraîneur du FC Barcelone assure que sa loyauté va au club de la capitale française. « Je suis l’entraîneur du PSG. Au début, j’avais du mal à affronter le Barça, mais je m’y suis habitué. Malgré tout, je veux gagner demain », a-t-il déclaré. « Affronter le club qui a le plus compté pour moi tout au long de ma carrière est une grande source de motivation. Il compte des joueurs de très haut niveau ; c’est un club sportif aux valeurs fortes. »
La perspective de mettre fin au sans-faute de leur adversaire motive également les champions d’Europe. « C’est une source de motivation pour nous. La perspective d’être la seule équipe à battre le Barça cette saison nous motive », a reconnu Enrique.
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Une bataille pour le contrôle
La bataille tactique à venir dépendra de l’équipe qui parviendra à imposer son rythme, les deux entraîneurs exigeant une possession écrasante. Malgré l’enjeu, Enrique veille à ce que son groupe garde les pieds sur terre au sujet de la suite de sa campagne européenne. « Le format de la compétition fait que nous nous affrontons à ce stade, mais ce n’est pas une finale. Tout vient juste de commencer », a-t-il souligné.
Au bout du compte, l’issue de la rencontre devrait se jouer sur de petits détails et sur l’esprit collectif. « Nous connaissons bien Barcelone ; j’aime sa façon de jouer », a conclu Enrique. « Ce sera un match difficile en raison de la qualité de ses joueurs. Les petits détails pourraient faire toute la différence. Il y a des individualités exceptionnelles dans les deux équipes, mais la victoire doit être le fruit d’un effort collectif. Ils ont un fort sentiment d’appartenance. Je sais que ce sera un grand match. »
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