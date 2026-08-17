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« C’est le moment d’en parler » : Harry Kane ouvre la porte à des discussions sur une prolongation de contrat au Bayern Munich
Kane affiche son intention de rester à l’Allianz Arena
Kane a envoyé un message clair à la direction du Bayern Munich en confirmant que des discussions formelles concernant un nouveau contrat vont débuter. L’attaquant de 33 ans, devenu le talisman incontesté de l’équipe depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur, est actuellement lié au club jusqu’en 2027, mais il est désormais prêt à se projeter encore plus loin.
De retour de ses vacances après la Coupe du monde, l’avant-centre a indiqué qu’il était prêt à s’asseoir avec les dirigeants du club pour assurer son avenir en Allemagne. Le buteur prolifique a évoqué la situation avec transparence, en soulignant que le moment était bien choisi pour que les deux parties alignent leurs visions. « Il ne me reste plus qu’un an de contrat, donc c’est le moment d’en parler », a déclaré Kane lundi, selon AZ.
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Ambiance détendue autour des négociations
Malgré l’enjeu considérable que représente le fait de conserver l’un des finisseurs les plus d’élite au monde, l’atmosphère entre le joueur et le club reste remarquablement sereine. Kane a jusqu’ici vécu une période riche en trophées en Bavière, avec deux titres de Bundesliga et une Coupe d’Allemagne à son palmarès, et il semble satisfait de la direction sportive prise sous l’actuel encadrement.
L’international anglais a révélé que le calendrier de ces réunions cruciales avait déjà été fixé de manière informelle par ses représentants et les dirigeants du Bayern. En donnant davantage de précisions sur le calendrier à venir, Kane a expliqué être « très détendu » à l’idée de prolonger son contrat au Bayern Munich et a souligné que les discussions ne seraient pas retardées.
« Nous en parlerons la semaine prochaine ou celle d’après. Les deux parties sont très détendues », a-t-il ajouté, laissant entendre que les modalités d’une prolongation pourraient être finalisées avant que la nouvelle saison n’entre dans sa période la plus chargée.
Des chiffres stupéfiants alimentent le désir de prolongation
Il n’est pas surprenant que le Bayern tienne à prolonger Kane compte tenu de son impact sans précédent sur le terrain. L’attaquant expérimenté a maintenu un rythme de buts qui a fait tomber plusieurs records du club et du championnat, avec 61 buts inscrits en seulement 51 apparitions, permettant au club de rester dominant après le départ de Robert Lewandowski.
Le principal point de blocage potentiel dans les discussions à venir porterait, selon certaines informations, sur la durée du nouvel accord, le club réfléchissant à une prolongation jusqu’en 2029 ou 2030, afin de permettre à Kane de rester à l’Allianz Arena jusqu’à ses presque 37 ans.
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La profondeur d’effectif et la planification de l’avenir
Si obtenir la signature de Kane reste la priorité absolue pour Max Eberl et la cellule de recrutement, le club travaille aussi pour faire en sorte que le poids du but ne repose pas uniquement sur ses épaules. Les exigences physiques imposées à un attaquant au milieu de la trentaine font que le Bayern recherche un renfort de grande qualité afin d’offrir à sa star des périodes de repos tout au long des campagnes nationales et européennes.
Le club avait auparavant laissé entendre que l’essentiel de son mercato était bouclé, mais le besoin d’une doublure spécialisée reste un sujet de discussion en interne. Même s’il existe des solutions internes comme Serge Gnabry, la direction est consciente que préserver la forme physique de Kane sera essentiel pour nourrir ses ambitions de triplé historique.
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