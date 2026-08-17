« C’est le moment d’en parler » : Harry Kane ouvre la porte à des discussions sur une prolongation de contrat au Bayern Munich

Malgré l’enjeu considérable que représente le fait de conserver l’un des finisseurs les plus d’élite au monde, l’atmosphère entre le joueur et le club reste remarquablement sereine. Kane a jusqu’ici vécu une période riche en trophées en Bavière, avec deux titres de Bundesliga et une Coupe d’Allemagne à son palmarès, et il semble satisfait de la direction sportive prise sous l’actuel encadrement.

L’international anglais a révélé que le calendrier de ces réunions cruciales avait déjà été fixé de manière informelle par ses représentants et les dirigeants du Bayern. En donnant davantage de précisions sur le calendrier à venir, Kane a expliqué être « très détendu » à l’idée de prolonger son contrat au Bayern Munich et a souligné que les discussions ne seraient pas retardées.

« Nous en parlerons la semaine prochaine ou celle d’après. Les deux parties sont très détendues », a-t-il ajouté, laissant entendre que les modalités d’une prolongation pourraient être finalisées avant que la nouvelle saison n’entre dans sa période la plus chargée.