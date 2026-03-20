C'est justement son rival de toujours qui en profite ! Le transfert de Said El Mala provoquerait une pluie d'argent spectaculaire

Outre Brighton, selon le Kölner Stadtanzeiger, le FC Chelsea manifesterait également un vif intérêt pour El Mala, qui s'est récemment séparé de son agent et est désormais représenté par sa famille. Toutefois, précise l'article, les Blues ne signeraient probablement pas son frère Malek, ce qui constituerait un élément déterminant dans la décision que prendra le jeune homme de 19 ans quant à son avenir. De plus, la concurrence au sein du grand club londonien est nettement plus intense, ce qui explique pourquoi de nombreux talents ont été prêtés par le passé, notamment au club partenaire, le Racing Strasbourg.

Cette saison, El Mala représente en quelque sorte une assurance-vie pour Cologne. Bien qu’il n’ait souvent été utilisé qu’en tant que remplaçant par l’entraîneur Lukas Kwasniok, ce jeune de 19 ans totalise neuf buts et quatre passes décisives en Bundesliga. Aucun joueur professionnel du FC n’affiche un meilleur bilan en termes de participation aux buts.

À Gladbach, El Mala n’avait quant à lui pas réussi à s’imposer et avait même été écarté en 2021, avant de rejoindre les Geißböcke via Meerbusch et le Viktoria Cologne. « Said était encore très petit à l’époque, ce qui le rendait extrêmement désavantagé sur le plan athlétique face à ses adversaires et non compétitif à ce niveau. Certains garçons ont simplement besoin d’un peu plus de temps pour se développer », avait déclaré en novembre à ce sujet son ancien entraîneur des U15, Sven Schuchardt, au journal Bild. Samedi aura lieu le 100e derby de Bundesliga entre les deux rivaux.