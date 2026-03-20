Comme l'a révélé le Rheinische Post, le Borussia Mönchengladbach toucherait une somme à six chiffres si ce joueur d'exception venait à partir à l'étranger.
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C'est justement son rival de toujours qui en profite ! Le transfert de Said El Mala provoquerait une pluie d'argent spectaculaire
En effet, dans ce cas, les « Poulains » auraient droit à 0,25 % par année de formation, conformément au mécanisme de solidarité de la FIFA. Avec un montant de transfert estimé entre 35 et 40 millions d'euros, cela représenterait un versement de 260 000 à 300 000 euros qui viendrait grossir les caisses de Gladbach. De même, en cas de transfert à l'étranger d'El Mala, le Viktoria Cologne et le TSV Meerbusch devraient se réjouir d'une manne financière.
Ces derniers jours, les rumeurs selon lesquelles El Mala pourrait quitter Cologne cet été se sont multipliées. Selon certaines sources, le joueur se serait déjà mis d'accord sur les grandes lignes d'un transfert avec Brighton & Hove Albion. Les négociations entre les deux clubs auraient donc repris, après l'échec d'un transfert cet hiver. Les Seagulls s'étaient alors heurtés à un refus de l'Effzeh malgré une offre de 30 millions d'euros et devraient désormais débourser cinq millions d'euros de plus, plus des primes.
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Trop petit : Gladbach avait autrefois écarté El Mala
Outre Brighton, selon le Kölner Stadtanzeiger, le FC Chelsea manifesterait également un vif intérêt pour El Mala, qui s'est récemment séparé de son agent et est désormais représenté par sa famille. Toutefois, précise l'article, les Blues ne signeraient probablement pas son frère Malek, ce qui constituerait un élément déterminant dans la décision que prendra le jeune homme de 19 ans quant à son avenir. De plus, la concurrence au sein du grand club londonien est nettement plus intense, ce qui explique pourquoi de nombreux talents ont été prêtés par le passé, notamment au club partenaire, le Racing Strasbourg.
Cette saison, El Mala représente en quelque sorte une assurance-vie pour Cologne. Bien qu’il n’ait souvent été utilisé qu’en tant que remplaçant par l’entraîneur Lukas Kwasniok, ce jeune de 19 ans totalise neuf buts et quatre passes décisives en Bundesliga. Aucun joueur professionnel du FC n’affiche un meilleur bilan en termes de participation aux buts.
À Gladbach, El Mala n’avait quant à lui pas réussi à s’imposer et avait même été écarté en 2021, avant de rejoindre les Geißböcke via Meerbusch et le Viktoria Cologne. « Said était encore très petit à l’époque, ce qui le rendait extrêmement désavantagé sur le plan athlétique face à ses adversaires et non compétitif à ce niveau. Certains garçons ont simplement besoin d’un peu plus de temps pour se développer », avait déclaré en novembre à ce sujet son ancien entraîneur des U15, Sven Schuchardt, au journal Bild. Samedi aura lieu le 100e derby de Bundesliga entre les deux rivaux.
Le rêve de la Coupe du monde s'est-il envolé ? El Mala n'est pas dans la sélection de Nagelsmann
Grâce à ses excellentes performances cette saison, El Mala peut même nourrir de modestes espoirs d'être sélectionné pour la Coupe du monde. Alors qu'il faisait encore partie de la sélection du sélectionneur national Julian Nagelsmann en novembre, l'ailier est toutefois absent de la liste des joueurs retenus pour le mois de mars.
Il a en revanche été convoqué en équipe nationale U21 dans le cadre des matchs de qualification pour l'Euro. Il avait déjà rejoint les jeunes de la DFB après le premier match amical en novembre. En équipe nationale A, Nagelsmann a renoncé à le faire jouer.
En cas de blessure, il n'est d'ailleurs pas exclu qu'El Mala soit encore sélectionné pour les matchs internationaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). Le train de la Coupe du monde n'est pas encore parti – pour personne, comme l'a souligné à plusieurs reprises Nagelsmann lors de la présentation de la sélection jeudi.
Said El Mala : statistiques pour le 1. FC Cologne cette saison
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 28 9 4 3