« C'est inacceptable ! » Aurélien Tchouameni présente ses excuses aux supporters du Real Madrid après son altercation avec Fede Valverde

« Ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement est inacceptable – je le dis en pensant à l'exemple que nous devons donner aux jeunes, que ce soit sur un terrain de football ou à l'école. Qu'importe qui a raison ou tort, nous devons toujours privilégier la solution la plus raisonnable pour résoudre un conflit », a écrit Tchouameni dans son message.

Après une altercation avec le joueur de 26 ans, Valverde a été transporté à l’hôpital avec une plaie ouverte et a nécessité plusieurs points de suture. Le Real Madrid a confirmé jeudi que le milieu uruguayen souffre d’un traumatisme crânio-cérébral et a précisé qu’il était « rentré chez lui et se sentait bien ». Suivant le protocole médical, il doit observer un repos de dix à quatorze jours, a ajouté le club dans un communiqué. Valverde manquera donc le Clásico.

« De tels incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. D’autant plus que le Real Madrid est le club le plus en vue au monde », a poursuivi Tchouameni. « Ce n’est plus le moment de chercher à savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi ou qui avait raison ou tort. Je prends acte de la sanction du club et je l’accepte. »