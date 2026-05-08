Coup de chaud à l’entraînement, traumatisme crânien, sanction lourde : Aurélien Tchouameni et Federico Valverde au cœur de la tempête. Les derniers jours ont été mouvementés au Real Madrid, et le milieu français a présenté ses excuses via un message publié sur les réseaux sociaux.
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« C'est inacceptable ! » Aurélien Tchouameni présente ses excuses aux supporters du Real Madrid après son altercation avec Fede Valverde
« Ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement est inacceptable – je le dis en pensant à l'exemple que nous devons donner aux jeunes, que ce soit sur un terrain de football ou à l'école. Qu'importe qui a raison ou tort, nous devons toujours privilégier la solution la plus raisonnable pour résoudre un conflit », a écrit Tchouameni dans son message.
Après une altercation avec le joueur de 26 ans, Valverde a été transporté à l’hôpital avec une plaie ouverte et a nécessité plusieurs points de suture. Le Real Madrid a confirmé jeudi que le milieu uruguayen souffre d’un traumatisme crânio-cérébral et a précisé qu’il était « rentré chez lui et se sentait bien ». Suivant le protocole médical, il doit observer un repos de dix à quatorze jours, a ajouté le club dans un communiqué. Valverde manquera donc le Clásico.
« De tels incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid. D’autant plus que le Real Madrid est le club le plus en vue au monde », a poursuivi Tchouameni. « Ce n’est plus le moment de chercher à savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi ou qui avait raison ou tort. Je prends acte de la sanction du club et je l’accepte. »
Tchouameni et Valverde écopent d'une amende colossale
À l’issue d’une audience interne, Tchouameni et Valverde ont écopé chacun d’une amende de 500 000 euros, ont annoncé vendredi les Merengues dans un communiqué officiel. Les procédures disciplinaires sont ainsi closes.
Selon le rapport, le différend a éclaté lorsque Valverde a refusé de serrer la main de Tchouameni en début de séance. L’atmosphère s’est ensuite dégradée durant l’entraînement, jusqu’à ce que l’Uruguayen reçoive, dans les vestiaires et sans provocation directe, une contusion accompagnée d’une lacération. Plusieurs coéquipiers sont alors intervenus pour calmer les esprits. Selon Marca, une réunion de crise s’est ensuite tenue dans les vestiaires.
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« Il ne m’a pas frappé ! » Valverde prend la défense de Tchouameni
Jeudi soir, Valverde a réagi sur les réseaux sociaux : « Hier, un incident est survenu avec un coéquipier lors d’une séance d’entraînement. Dans un groupe, de telles altercations peuvent se produire et se règlent habituellement en interne, sans être médiatisées. Il est clair que quelqu’un diffuse rapidement ce genre d’histoire. Et dans une saison sans titre, tout est amplifié. »
« Ce vendredi, un nouveau désaccord a éclaté. Au cours de l’altercation, j’ai heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front, nécessitant une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus », a précisé l’Uruguayen. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, car cette situation au Real me fait mal, ce moment que nous traversons actuellement me fait mal », a conclu Valverde.
« Nos objectifs passent avant tout ! » a déclaré Tchouameni avec détermination.
« Je tiens avant tout à m’excuser pour l’image que nous avons renvoyée du club. Je sais que les supporters, le staff, mes coéquipiers, la direction – tout le monde, tout simplement – sont profondément déçus de la façon dont cette saison s’est déroulée. Mais la frustration ne justifie pas tout », a conclu Tchouameni. « Nous formons une famille, même si des désaccords surgissent, et nos objectifs communs doivent toujours primer. J’ai présenté mes excuses à l’équipe et je tiens à m’excuser auprès de tous les Madridistas. »