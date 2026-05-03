BVB, notes et analyses individuelles de Borussia Dortmund face à Gladbach : avec une telle prestation discrète, Marcel Sabitzer n’a pas sa place dans le onze de départ

Le Borussia Dortmund a concédé sa 2000e défaite en Bundesliga, et sa 1000e en déplacement. Lors de la 32e journée, le BVB s’est incliné 1-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Malgré cet accroc, le club disposait encore de cinq points d’avance sur le RB Leipzig à deux journées de la fin, ce qui devrait lui assurer un dixième titre de vice-champion. Le but de la rencontre a été inscrit par Haris Tabakovic (88^e). Les notes et les critiques individuelles des joueurs du BVB.

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