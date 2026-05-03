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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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BVB, notes et analyses individuelles de Borussia Dortmund face à Gladbach : avec une telle prestation discrète, Marcel Sabitzer n’a pas sa place dans le onze de départ

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M'Gladbach vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund

Le BVB a proposé une prestation globalement trop timide à Gladbach. En toute fin de rencontre, les Fohlen ont marqué l’unique but de la partie et remporté une victoire méritée.

Le Borussia Dortmund a concédé sa 2000e défaite en Bundesliga, et sa 1000e en déplacement. Lors de la 32e journée, le BVB s’est incliné 1-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Malgré cet accroc, le club disposait encore de cinq points d’avance sur le RB Leipzig à deux journées de la fin, ce qui devrait lui assurer un dixième titre de vice-champion. Le but de la rencontre a été inscrit par Haris Tabakovic (88^e). Les notes et les critiques individuelles des joueurs du BVB.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Gregor Kobel

    Le gardien suisse est intervenu pour la première fois à la 19e minute afin de repousser un tir rebondissant de Scally depuis le côté gauche. Un quart d’heure plus tard, il a été à nouveau à la hauteur face à Tabakovic, qui tirait à bout portant. Sinon, il n’a guère été sollicité. Impuissant sur le but encaissé. Note : 2,5.

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  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Luca Reggiani

    Reggiani a fait son retour sur les terrains pour la première fois depuis le 21 mars et a disputé son sixième match de Bundesliga. Bien qu’il soit principalement occupé à des tâches défensives, il a alterné le bon et le moins bon. Il a toutefois élevé son niveau de jeu au fil de la rencontre, et sa deuxième mi-temps a été particulièrement solide. Note : 3.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-DORTMUNDAFP

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Waldemar Anton

    En l’absence de Ramy Bensebaini, victime d’une contusion au pied, Anton a été aligné dans l’axe de la défense à trois. Il a réalisé une prestation quasi irréprochable. À la 48^e minute, il a toutefois commis une erreur d’appréciation juste avant la grosse occasion de Tabakovic, offrant un espace décisif pour le centre vers l’attaquant. Sur le 0-1, il a également annulé un hors-jeu. Note : 3.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Nico Schlotterbeck

    Schlotterbeck a occupé le poste d’arrière gauche et a livré une performance convaincante. Dès la 7^e minute, il a réalisé deux interventions décisives lors de la première incursion de Gladbach. Il s’est également distingué par plusieurs interceptions judicieuses et s’est montré globalement solide défensivement. À la 78^e, il a contré Reitz in extremis. Note : 2,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Julian Ryerson

    Peu en vue offensivement, le Norvégien a alterné le bon et le moins bon défensivement. Note : 4.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Marcel Sabitzer

    Sabitzer a été largement absent du jeu. L'Autrichien n'a pas réussi à peser sur le jeu de Dortmund. Avec des performances aussi discrètes que celle-ci, qu'il a déjà souvent livrées cette saison, Sabitzer n'a pas sa place dans le onze de départ. Note : 5.

  • Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Jobe Bellingham

    Bellingham a été à la hauteur en défense, mais quasi inexistant offensivement. À la 42^e minute, sur corner, il a perdu son duel aérien face à Engelhardt, dont la tête a frôlé les montants. Note : 3,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Maximilian Beier

    Beier a arpenté le couloir gauche, mais a trop souvent perdu le ballon dans ses actions offensives. Il a toutefois livré une prestation globalement solide dans les courses et au pressing face à un Honorat très actif. Remplacé après un peu plus d’une heure de jeu. Note : 4.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Julian Brandt

    Brandt est resté discret. Bien qu’il se soit régulièrement retrouvé en position favorable en attaque, cela n’a presque jamais débouché sur une occasion dangereuse. Sa seule belle action individuelle, fluide, est survenue à la 52^e minute, mais il a alors nettement manqué le cadre de son tir du pied gauche. Note : 4.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Serhou Guirassy

    Le Guinéen n’a pas pesé sur la défense et a perdu trop de ballons face à Nico Elvedi. Guirassy est resté isolé et n’a pratiquement jamais été trouvé par ses coéquipiers. Note : 5.

  • Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : Samuele Inacio

    Le jeune homme de 18 ans a été aligné pour la deuxième fois consécutive dans le onze de départ. Très actif, Inacio est parfois venu en retrait pour servir de relais. Il a fait preuve d’une grande vivacité, mais s’est souvent retrouvé en situation d’infériorité dans les duels. Il a néanmoins été à l’origine du seul tir cadré du Borussia en première période, dans le temps additionnel. À la 72^e minute, il a de nouveau tenté sa chance, mais sa frappe a dépassé le cadre. Note : 3,5.

  • BVB, notes du match Borussia Dortmund - Gladbach : les remplaçants

    Daniel Svensson (entré à la 61^e) : Il a remplacé Beier à son poste et s’est montré tout aussi discret en attaque. Note : 3,5.

    Fabio Silva (à partir de la 76^e) : Remplaçant Guirassy, il a immédiatement affiché une plus grande dangerosité, avec deux tirs cadrés supplémentaires dès sa deuxième minute sur la pelouse ; toutefois, sa frappe a dépassé la transversale. Pas de note.

    Salih Özcan (à partir de la 76^e) : a remplacé Bellingham sans se mettre en évidence. Pas de note.

    Yan Couto (à partir de la 84^e) : Le Brésilien a remplacé Ryerson et a fait son retour sur les terrains après une longue absence. Pas de note.

    Carney Chukwuemeka (à partir de la 84^e) : a remplacé Brandt sans pouvoir être évalué.

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