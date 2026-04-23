Au Borussia Dortmund, la saison s’achève sur une note décevante, au grand dam des supporters et de la direction. L’entraîneur Niko Kovac est donc de plus en plus sous pression pour répondre aux attentes.

À Pâques encore, la situation semblait confortable : avec onze points d’avance sur le troisième, la deuxième place semblait acquise ; en Bundesliga du moins, tous les indicateurs pointaient vers une fin de saison réussie. Deux semaines et deux défaites plus tard, le tableau a toutefois considérablement changé.

L’écart, autrefois confortable, n’est plus que de cinq points et, à quatre journées de la fin, la deuxième place n’est plus assurée. Après des prestations peu convaincantes contre le Bayer Leverkusen (0-1) et le TSG Hoffenheim (1-2), le moral des Jaune et Noir menace à nouveau de fléchir.

Le magazine « kicker » évoque déjà des « tendances inquiétantes » chez les Jaune et Noir, et la pression se resserre sur Kovac à l’approche de la phase finale.

Si le technicien croate n’est pas encore menacé à court terme, la direction, emmenée par le directeur sportif Lars Ricken, a fixé deux exigences claires, rapportées par Sport Bild : un jeu plus séduisant aux yeux des supporters et une meilleure intégration des jeunes talents.

À 54 ans, le technicien sera évalué à l’aune de ces critères. Il peut toutefois compter sur un soutien interne : selon le magazine, il est étroitement associé à la composition de l’effectif et aux décisions concernant le personnel. Mais cette implication accroît aussi les attentes : jusqu’à la fin de la saison, chaque nouvelle défaite risque de faire monter d’un cran la pression sur son banc.