L’Atletico refuse de se reposer sur ses lauriers et cherche à bâtir un effectif capable de dominer le football européen. Selon CaughtOffside, le club espagnol prépare une approche ambitieuse pour Fernandes, capitaine de United, en vue du prochain mercato estival.

Fernandes, dont le contrat actuel à Old Trafford court jusqu’en 2027, s’est imposé comme une cible prioritaire pour le club de Liga. S’attacher les services du meneur de jeu de 32 ans représenterait une énorme déclaration d’intention pour l’Atletico, qui cherche à passer du statut de challenger régulier à celui de vainqueur assuré sur les plus grandes scènes.