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Bruno Fernandes à l’Atletico Madrid ? La cible « de rêve » de Diego Simeone apparaît comme une opportunité de transfert choc en 2027
Une cible de transfert ambitieuse
L’Atletico refuse de se reposer sur ses lauriers et cherche à bâtir un effectif capable de dominer le football européen. Selon CaughtOffside, le club espagnol prépare une approche ambitieuse pour Fernandes, capitaine de United, en vue du prochain mercato estival.
Fernandes, dont le contrat actuel à Old Trafford court jusqu’en 2027, s’est imposé comme une cible prioritaire pour le club de Liga. S’attacher les services du meneur de jeu de 32 ans représenterait une énorme déclaration d’intention pour l’Atletico, qui cherche à passer du statut de challenger régulier à celui de vainqueur assuré sur les plus grandes scènes.
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Le rêve à long terme de Simeone
L’intérêt venu de la capitale espagnole est loin d’être soudain. L’admiration de l’Atletico pour Fernandes remonte à 2017, lorsqu’il brillait au Sporting CP. Les deux clubs se sont affrontés en Ligue Europa, et c’est au cours de cette double confrontation que Simeone est tombé sous le charme des qualités uniques de la star portugaise.
Le profond respect de Simeone pour le milieu de terrain est apparu très clairement lorsqu’on lui a demandé quel joueur du Sporting il choisirait d’ajouter à son propre effectif.
« Si je ne pouvais recruter qu’un seul joueur du football européen, ce serait Bruno Fernandes », a déclaré à l’époque l’entraîneur argentin.
Le spécialiste des agents libres
Si Manchester United a finalement remporté la course pour Fernandes en versant un montant initial de 50 millions d’euros, une somme qu’Atletico ne pouvait tout simplement pas égaler à l’époque, le club espagnol estime désormais qu’une fenêtre d’opportunité s’ouvre.
Selon Mundo Deportivo, le directeur du football professionnel de l’Atletico, Mateu Alemany, s’est forgé une solide réputation de spécialiste du recrutement de joueurs de premier plan en fin de contrat. Après avoir réussi par le passé à attirer des joueurs comme Ilkay Gundogan, Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang à des conditions favorables, Alemany suit de très près la situation de Fernandes à Manchester.
Cependant, des obstacles importants se dresseront sur leur route. L’Atletico avait auparavant manqué Ferran Torres lorsque le Paris Saint-Germain avait proposé un package financier plus lucratif, preuve qu’évoluer sur un marché des transferts extrêmement concurrentiel est semé d’embûches.
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Une bataille financière complexe
Malgré l’intérêt intense venu d’Espagne, United n’a aucune intention de laisser partir son capitaine sans se battre. Le club de Premier League considère Fernandes comme indispensable et cherche activement à négocier une prolongation de contrat afin d’assurer son avenir à long terme.
Le principal obstacle reste financier, des informations indiquant que le milieu de terrain réclame un salaire d’environ 13 M€ nets par saison. Si United ne répond pas à ces exigences, un départ devient de plus en plus probable, et l’Atletico ne sera pas le seul club à se tenir prêt.
Les poids lourds européens Juventus, l’AC Milan et Galatasaray suivent tous la situation de près. En outre, des offres lucratives en provenance d’Arabie saoudite devraient arriver, ce qui signifie que l’Atletico doit se préparer à une féroce bataille d’enchères s’il veut transformer le rêve de Simeone en réalité.
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