L’attaquant de Sunderland Brian Brobbey a vécu une semaine mémorable après avoir inscrit un superbe triplé contre Manchester City à l’Etihad Stadium. Malgré une défaite 5-3 des Black Cats, l’attaquant de 24 ans a reçu la rare note de 10/10 de la part de la BBC pour sa prestation sensationnelle.

Brobbey s’est parfaitement adapté au football anglais depuis son départ de l’Ajax, confirmant ainsi son impressionnante réputation sur la scène internationale.

L’attaquant a rejoint la sélection des Pays-Bas à Zeist avec une grande confiance à l’approche de la trêve internationale.



