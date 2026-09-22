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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Brian Brobbey met l’analyse vidéo à l’honneur après son triplé contre Manchester City et sa convocation avec les Pays-Bas

Pays-Bas
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L’attaquant de Sunderland Brian Brobbey est revenu sur son mémorable triplé contre Manchester City après avoir obtenu la rare note de 10/10. L’avant-centre de 24 ans vise désormais à s’imposer comme le numéro neuf principal des Pays-Bas sous les ordres du nouveau sélectionneur Xavi Hernandez.

  • Brobbey retrouve sa meilleure forme avec un triplé de Sunderland contre Manchester City

    L’attaquant de Sunderland Brian Brobbey a vécu une semaine mémorable après avoir inscrit un superbe triplé contre Manchester City à l’Etihad Stadium. Malgré une défaite 5-3 des Black Cats, l’attaquant de 24 ans a reçu la rare note de 10/10 de la part de la BBC pour sa prestation sensationnelle.

    Brobbey s’est parfaitement adapté au football anglais depuis son départ de l’Ajax, confirmant ainsi son impressionnante réputation sur la scène internationale.

    L’attaquant a rejoint la sélection des Pays-Bas à Zeist avec une grande confiance à l’approche de la trêve internationale.


    • Publicité
  • imago-sport-1083633651.jpgDeFodi Images

    L’attaquant sourit à propos de sa note du match et détaille son travail vidéo

    Revenant sur sa note de match dans un entretien accordé à ESPN, Brobbey a admis qu’il avait rarement obtenu une note parfaite au cours de sa carrière. L’international néerlandais a attribué sa nette progression à une analyse vidéo individuelle rigoureuse aux côtés de son préparateur de performance personnel, Patrick Woerst.

    Il a souligné que l’étude des images lui permet de jouer plus intelligemment, d’optimiser son placement et d’économiser son énergie sur le terrain.

    « À l’école ? Je ne pense pas », a plaisanté Brobbey au sujet de sa note de 10/10. « C’est la première que j’obtiens. J’essaie toujours de m’améliorer. Regarder les images pour voir ce que je peux mieux faire, des choses comme ça. Donc j’essaie simplement de continuer comme ça. »

  • Le balayage visuel sans ballon, la clé pour déjouer les défenseurs

    Brobbey a expliqué que ses séances individuelles se concentrent fortement sur le pré-scan des défenseurs adverses avant de recevoir le ballon. En évaluant les espaces libres à l’avance, le puissant attaquant se crée des avantages artificiels sans s’appuyer uniquement sur les duels physiques.

    Même après avoir inscrit trois buts contre Manchester City, Brobbey a programmé une nouvelle séance d’analyse avec Woerst en rejoignant la sélection nationale.

    « Pour être plus rapide et plus intelligent que ton adversaire. J’ai commencé à mieux regarder autour de moi », a souligné Brobbey. « Je sais mieux où se trouve mon défenseur, et cela me facilite aussi un peu les choses. »

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  • imago-sport-1083657145.jpgANP

    Une opportunité en or se présente sous les ordres du nouveau manager Xavi

    La forme sensationnelle de Brobbey arrive à un moment idéal alors que le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, prépare sa première trêve internationale. Avec les absences de Donyell Malen, Memphis Depay et Wout Weghorst dans le groupe, Brobbey est prêt à faire valoir ses arguments.

    La star de Sunderland cherche à convertir son élan en Premier League en une place de titulaire avec les Pays-Bas jeudi.

    « Je suis là », a déclaré Brobbey avec le sourire. « Je suis en bonne forme, donc j’espère le montrer. »