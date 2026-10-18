Nicolo Barella portait le brassard de capitaine en l’absence de Lautaro Martinez, blessé, lors de la victoire difficile de l’Inter contre Bologne (3-1). Le milieu italien a joué un rôle décisif dans le retournement de situation en offrant à Marcus Thuram l’égalisation de la tête juste avant la mi-temps.

Malgré le brassard, Barella a tenu à rappeler que Martinez restait le leader de l’équipe.

Il a salué la maturité de ses coéquipiers après le but encaissé tôt dans la rencontre au Dall’Ara.