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Brassard et humilité ! Barella assure que Lautaro est le véritable leader malgré son rôle moteur dans la remontée de l’Inter
Barella guide l’Inter vers une victoire cruciale au terme d’une remontée
Nicolo Barella portait le brassard de capitaine en l’absence de Lautaro Martinez, blessé, lors de la victoire difficile de l’Inter contre Bologne (3-1). Le milieu italien a joué un rôle décisif dans le retournement de situation en offrant à Marcus Thuram l’égalisation de la tête juste avant la mi-temps.
Malgré le brassard, Barella a tenu à rappeler que Martinez restait le leader de l’équipe.
Il a salué la maturité de ses coéquipiers après le but encaissé tôt dans la rencontre au Dall’Ara.
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Barella rend hommage à Lautaro, le leader absent
Après le match, Barella a affirmé que l’influence de Martinez dans le vestiaire restait sans égale malgré sa blessure. « Le capitaine, c’est Lauti, même s’il n’est pas là, a déclaré Barella. Il est ici depuis des années, je veux juste aider. »
« Je pense avoir montré, au fil des années, que je tiens à ce club, même sans le brassard. »
« Je ne peux que féliciter Carlos Augusto. Quand des joueurs comme lui entrent aussi bien en jeu, cela montre que tout le monde veut aider l’Inter à gagner. »
Un milieu de terrain exige de meilleures entames de match
Malgré ce résultat positif, Barella a averti que l’Inter devait éviter les entames de match poussives pour ne pas se mettre inutilement sous pression. « Nous savons que nous devons progresser, a reconnu Barella. Même aujourd’hui, nous avons eu du mal dans les premières minutes. »
« Nous pouvons améliorer notre façon d’aborder les matches, car si nous y parvenons, il deviendra vraiment difficile de jouer contre nous. »
« Le football est ainsi fait, mais tout le monde travaille pour défendre le Scudetto que nous portons sur la poitrine. »
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L’Inter monte en puissance avec le retour de ses cadres
Le leadership et l’apport créatif de Barella ont été essentiels pour négocier un déplacement délicat en l’absence de plusieurs titulaires clés.
L’Inter cherchera à améliorer sa concentration en début de match avant ses prochaines rencontres de Serie A et ses échéances européennes.
Alors que Martinez poursuit sa convalescence, Barella et les cadres de l’équipe continueront de porter la défense du titre de l’Inter.
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