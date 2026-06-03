Les espoirs du Barça de conserver Cancelo de manière définitive ont reçu un coup de pouce alors que les négociations avec Al-Hilal progressent. Le club de la Ligue professionnelle saoudienne avait initialement fixé le prix du défenseur à 15 millions d'euros, mais selon un article de Mundo Deportivo, il serait désormais disposé à revoir ce montant à la baisse. Ce revirement intervient après un dialogue constant entre les deux clubs, largement facilité par le super-agent Jorge Mendes.

Le défenseur de 32 ans a clairement exprimé son souhait de rester au Camp Nou, où il s’est imposé comme un maillon essentiel de la machine blaugrana. Selon des sources proches du dossier, le club saoudien ne ferme plus la porte à un départ et s’est éloigné de son évaluation initiale, ouvrant ainsi la voie à une transaction plus abordable pour le club catalan concernant ce latéral polyvalent.