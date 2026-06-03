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Bonne nouvelle pour Barcelone sur le marché des transferts : le point sur la clause de 15 millions d’euros de João Cancelo
Al-Hilal abandonne ses exigences financières concernant Cancelo
Les espoirs du Barça de conserver Cancelo de manière définitive ont reçu un coup de pouce alors que les négociations avec Al-Hilal progressent. Le club de la Ligue professionnelle saoudienne avait initialement fixé le prix du défenseur à 15 millions d'euros, mais selon un article de Mundo Deportivo, il serait désormais disposé à revoir ce montant à la baisse. Ce revirement intervient après un dialogue constant entre les deux clubs, largement facilité par le super-agent Jorge Mendes.
Le défenseur de 32 ans a clairement exprimé son souhait de rester au Camp Nou, où il s’est imposé comme un maillon essentiel de la machine blaugrana. Selon des sources proches du dossier, le club saoudien ne ferme plus la porte à un départ et s’est éloigné de son évaluation initiale, ouvrant ainsi la voie à une transaction plus abordable pour le club catalan concernant ce latéral polyvalent.
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Les relations tendues de Cancelo à Riyad
La principale raison de cette saga de transfert est le refus de Cancelo de retourner à Al-Hilal. Malgré ses obligations contractuelles au Moyen-Orient, le latéral serait mécontent de la direction du club. Évoquant son passage là-bas, il confie : « À Al-Hilal, malheureusement, j’ai eu affaire à des gens qui ne m’ont pas dit la vérité. Ils m’ont dit que j’allais être inscrit sur la liste de la ligue saoudienne, puis, le moment venu, ils ne l’ont pas fait. Après ça, c’est toujours moi qui me retrouve avec la mauvaise image… mais au moins, je tiens parole, et je n’échangerais ça pour rien au monde. J’ai toujours été comme ça. Je suis franc et je n’ai de rancune envers personne. »
Par ailleurs, sa relation avec l’entraîneur actuel d’Al-Hilal, Simone Inzaghi, est inexistante : aucun courant ne passe entre le joueur et le technicien italien, ce qui rend un retour à Riyad quasi impossible, que Inzaghi conserve son poste ou non. Pour Cancelo, une seule priorité : rester en Espagne sous la houlette de Hansi Flick.
Une saison historique en Catalogne
La détermination de Cancelo à rester à Barcelone puise son origine dans une saison historique au cours de laquelle il a contribué à offrir au club son 29e titre de champion. En soulevant le trophée, le latéral est entré dans l’histoire en devenant le premier footballeur à remporter des titres dans quatre des cinq grands championnats européens. Son palmarès personnel s’enrichit ainsi de victoires en Premier League, en Serie A, en Bundesliga et en Liga.
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Un été bien rempli pour Mendes à Barcelone
Si le transfert de Cancelo demeure une priorité, Mendes pilote parallèlement plusieurs autres dossiers de premier plan au Camp Nou. L’agent explore aussi l’avenir de Marc Casado, lequel pourrait rallier Al-Hilal, car il ne figure pas dans les plans à long terme de Flick. Mendes pourrait par ailleurs proposer Darwin Núñez comme solution offensive économique aux Blaugrana, même si tout dépendra de la capacité du club à attirer sa cible numéro un, Julián Álvarez.
Parallèlement, le club catalan continue de surveiller le marché des défenseurs, au-delà de la piste Cancelo. Selon plusieurs sources, l’ancien pensionnaire de La Masia Marc Cucurella se montrerait partant pour quitter Chelsea et revenir en Espagne, le Barça le suivant de près. Si Cancelo est un latéral droit de formation, le Portugais a néanmoins occupé le couloir gauche de la défense durant une grande partie de la saison 2025-2026. L’arrivée d’un autre spécialiste du poste, alors qu’Alejandro Balde est déjà présent, risquerait toutefois de créer un effectif pléthorique sur ce côté du terrain.