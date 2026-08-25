Zbigniew Boniek, Polonais né en 1956, à la Juventus de 1982 à 1985, était l’invité de la radio de Tuttomercatoweb, où il a eu l’occasion de parler de son compatriote Kamil Grabara, gardien né en 1999 et nouvelle recrue de la Juventus : "Grabara est un très bon gardien. Il est souple et a déjà de l’expérience entre le Danemark et l’Allemagne. Selon moi, il est plus fort que Vicario, c’est un vrai gardien".
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Boniek : « Juventus, Grabara est plus fort que Vicario, c’est un vrai gardien »
Boniek, qui a aussi joué en Italie avec la Roma et qui est actuellement vice-président de l’UEFA, ajoute : « Pour Spalletti, disposer de deux gardiens de haut niveau est certainement une valeur ajoutée ». Grabara, qui arrive de Wolfsburg, a également porté les maillots de Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town et Copenhague. Avec le maillot de la sélection polonaise, il compte 6 sélections.
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