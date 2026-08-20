Orsolini, né en 1997, évolue à Bologne depuis janvier 2018 et jusqu’à aujourd’hui, en huit saisons et demie, a cumulé 309 apparitions et 87 buts, remportant la historique Coupe d’Italie 2025. Arrivé en prêt de la Juventus en janvier 2018, Orsolini a ensuite été transféré définitivement à Bologne à l’issue de la saison 2018-19 pour 15 millions d’euros.











