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Orsolini Bologna InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Bologne, prolongation officielle d’Orsolini jusqu’en 2031

Bologne
Mercato
R. Orsolini

L’ailier offensif est à Bologne depuis janvier 2018

Comme on peut le lire sur le site officiel du club bolognais, « Bologne FC 1909 annonce avoir trouvé un accord avec l’attaquant Riccardo Orsolini pour la prolongation de son contrat jusqu’au 30 juin 2031 ».

  • Orsolini, né en 1997, évolue à Bologne depuis janvier 2018 et jusqu’à aujourd’hui, en huit saisons et demie, a cumulé 309 apparitions et 87 buts, remportant la historique Coupe d’Italie 2025. Arrivé en prêt de la Juventus en janvier 2018, Orsolini a ensuite été transféré définitivement à Bologne à l’issue de la saison 2018-19 pour 15 millions d’euros.




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