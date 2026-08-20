Comme on peut le lire sur le site officiel du club bolognais, « Bologne FC 1909 annonce avoir trouvé un accord avec l’attaquant Riccardo Orsolini pour la prolongation de son contrat jusqu’au 30 juin 2031 ».
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Bologne, prolongation officielle d’Orsolini jusqu’en 2031
Orsolini, né en 1997, évolue à Bologne depuis janvier 2018 et jusqu’à aujourd’hui, en huit saisons et demie, a cumulé 309 apparitions et 87 buts, remportant la historique Coupe d’Italie 2025. Arrivé en prêt de la Juventus en janvier 2018, Orsolini a ensuite été transféré définitivement à Bologne à l’issue de la saison 2018-19 pour 15 millions d’euros.
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