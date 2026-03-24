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Bologne, Orsolini à la croisée des chemins : prolongation de contrat ou Arabie saoudite

Bologne
R. Orsolini
Mercato

L'attaquant latéral n'a toujours pas signé.

Riccardo Orsolini se trouve à la croisée des chemins : d'un côté, la tentation de l'Arabie saoudite ; de l'autre, la prolongation de son contrat avec Bologne, qui expire en juin 2027.


La Gazzetta dello Sport écrit que le club rossoblù lui a préparé un contrat jusqu'en 2029 (avec une option jusqu'en 2030) pour en faire le pilier de l'équipe depuis son arrivée en janvier 2018. Mais le joueur n'a pas encore signé ce contrat de prolongation et l'Arabie semble s'être manifestée une nouvelle fois, comme en juin dernier, lorsqu'elle lui avait proposé un salaire de roi.


Entre-temps, après son échec sur penalty contre la Lazio, une banderole des supporters est apparue à Casteldebole : « Notre amour ne peut pas changer à cause d’un penalty ».


  • En juin 2025, l'Arabie saoudite s'est manifestée : une offre de 10 millions d'euros nets par an pour lui en salaire, et environ 25 millions pour Bologne : il s'agissait d'Al-Qadsiah, le club de Retegui.


    Aujourd'hui, l'Arabie est revenue à la charge : pas de manière formelle, mais avec de nouvelles prises de contact. Peut-être que d'autres sirènes se feront entendre, peut-être italiennes ou espagnoles.

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