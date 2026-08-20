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Grafica Calciomercato Acerbi Inter disperato 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Bologne : l’idée Acerbi émerge, l’ex-Inter

Bologne
Mercato
F. Acerbi

Le défenseur central de 38 ans est une piste de mercato pour Bologne

Selon le Corriere dello Sport, Bologne étudie également le profil de Francesco Acerbi pour renforcer son secteur défensif. Le défenseur central italien, qui sort de la fin de son expérience à l’Inter, est actuellement libre et représente l’une des options prises en considération par Giovanni Sartori et Marco Di Vaio.


À 38 ans, Acerbi apporterait à Bologne un bagage d’expérience acquis au plus haut niveau du football italien et européen, ainsi que des qualités techniques et un leadership qui pourraient s’avérer précieux dans le vestiaire comme sur le terrain. À Casteldebole, toutefois, la ligne reste celle de la prudence : avant de passer à l’action, Bologne entend évaluer avec attention chaque aspect de l’opération, à commencer précisément par l’âge du défenseur.

  • Sur le plan économique, en revanche, l’éventuelle opération présente un élément particulièrement favorable. Libre de tout contrat, Acerbi pourrait arriver sans indemnité de transfert, sans aucune dépense pour son transfert. Le principal point de blocage resterait donc celui du salaire, en plus des évaluations techniques et physiques liées au rendement que le joueur peut encore garantir.


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