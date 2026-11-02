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AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Bologne invite Antonelli pour lui rendre hommage : voici quand

Bologne
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Les félicitations du club de Bologne au jeune pilote bolonais, nouveau champion du monde de Formule 1

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07 nov. 2026

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Bologne félicite le nouveau champion du monde de Formule 1, Andrea Kimi Antonelli originaire de Casalecchio di Reno et fervent supporter du club. La vidéo du jeune pilote Mercedes participant à coups de klaxon, dans les rues de la ville, aux célébrations de la victoire de Bologne en Coupe d’Italie dans la nuit du 14 mai 2025 est devenue virale.

Bologne a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega et Roberto Piccoli félicitent Antonelli et l’invitent à fêter avec eux le cap franchi.

  • « Salut Kimi, lit-on dans le message du Bologna. Félicitations pour cet incroyable exploit. Devenir champion du monde de F1 est quelque chose d’extraordinaire et de magique, tu as rendu fiers tout Bologne et nous, au Bologna, mais aussi tous les Italiens. Je te souhaite de continuer ainsi, de franchir d’autres étapes et de remporter de nombreux succès. L’ensemble du Bologna et nous tous aimerions te serrer dans nos bras et te féliciter sincèrement, car tu as été unique.Nous t’attendons à Bologne pour fêter ça ensemble. Allez Kimi, on t’embrasse très fort ! »

    Le Bologna prendra contact dans les prochains jours avec l’entourage du pilote pour savoir s’il préférera apparaître au stade ou saluer le Bologna à Casteldebole dans un cadre plus discret, en fonction de ses engagements à venir. Probablement à l’issue de la saison de Formule 1, rapporte l’ANSA.

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