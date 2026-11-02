Bologne invite Antonelli pour lui rendre hommage : voici quand

« Salut Kimi, lit-on dans le message du Bologna. Félicitations pour cet incroyable exploit. Devenir champion du monde de F1 est quelque chose d’extraordinaire et de magique, tu as rendu fiers tout Bologne et nous, au Bologna, mais aussi tous les Italiens. Je te souhaite de continuer ainsi, de franchir d’autres étapes et de remporter de nombreux succès. L’ensemble du Bologna et nous tous aimerions te serrer dans nos bras et te féliciter sincèrement, car tu as été unique.Nous t’attendons à Bologne pour fêter ça ensemble. Allez Kimi, on t’embrasse très fort ! »

Le Bologna prendra contact dans les prochains jours avec l’entourage du pilote pour savoir s’il préférera apparaître au stade ou saluer le Bologna à Casteldebole dans un cadre plus discret, en fonction de ses engagements à venir. Probablement à l’issue de la saison de Formule 1, rapporte l’ANSA.