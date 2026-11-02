Bologne invite Antonelli pour lui rendre hommage : voici quand

Bologne félicite le nouveau champion du monde de Formule 1, Andrea Kimi Antonelli originaire de Casalecchio di Reno et fervent supporter du club. La vidéo du jeune pilote Mercedes participant à coups de klaxon, dans les rues de la ville, aux célébrations de la victoire de Bologne en Coupe d’Italie dans la nuit du 14 mai 2025 est devenue virale.
Bologne a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega et Roberto Piccoli félicitent Antonelli et l’invitent à fêter avec eux le cap franchi.