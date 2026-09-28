Bologne, Holm forfait : l’idée est de prendre Darmian

Par précaution, Bologne a commencé à tâter le terrain pour Matteo Darmian, joueur libre de 36 ans après la fin de son contrat avec l’Inter. Bologne, rapporte la Gazzetta, attend de connaître chaque détail du dossier concernant Holm (il s’est blessé à la 63e minute lors de Suède-Roumanie 2-1, biceps fémoral droit). En attendant, Darmian figure sur la liste des profils étudiés par Bologne, avec Pol Lirola (29 ans, six mois à Vérone en 2026 après avoir aussi joué pour Sassuolo, la Fiorentina et Frosinone), Hysaj (qui a joué avec la sélection albanaise il y a encore deux jours), Sampirisi, Bakker (ex-Atalanta), De Sciglio et d’autres encore.