Pendant la trêve internationale, on garde toujours un œil sur les joueurs de Serie A qui entrent sur le terrain, les clubs espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. À l'Udinese, cependant, l'alerte a été donnée lors d'un match amical : lors de la rencontre contre Pordenone, Thomas Kristensen a souffert d'un problème musculaire qui rend sa participation à la reprise du championnat incertaine. Le défenseur danois a débuté la rencontre en tant que titulaire, le brassard de capitaine au bras, mais à la mi-temps, il a été contraint de rester dans les vestiaires, laissant sa place à Kamara.
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Blessure de Kristensen à l'Udinese : quelles sont les rumeurs concernant le Como et qui pourrait le remplacer ?
LA BLESSURE DE KRISTENSEN
Le match s'est terminé sur le score de 1-0 grâce à un but de Piotrowski à quelques minutes du coup de sifflet final, mais Runjaic s'inquiète pour l'état de santé de Kristensen : dans les prochaines heures, le joueur passera des examens spécifiques afin de déterminer la gravité de sa blessure musculaire au fléchisseur de la cuisse droite et, surtout, le temps de récupération nécessaire ; en attendant, l'entraîneur étudie les remplaçants possibles pour le match de championnat contre Côme prévu le lundi de Pâques, le 6 avril, sachant que Zemura est également forfait en raison d'un problème à la cuisse.
QUI POURRAIT REMPLACER KRISTENSEN À L'UDINESE ?
Il y a quelques semaines, c'est Bertola qui s'était blessé, contraint de quitter le terrain lors du match contre la Fiorentina en raison d'un problème à la cheville droite. À cette occasion, Runjaic avait fait entrer Mlacic, qui avait fait ses débuts en championnat lors du match contre la Fiorentina avant d'être titularisé pour la première fois lors du match suivant contre l'Atalanta ; face à l'urgence défensive, Solet étant également absent, Ehizibue, Kabasele et Kristensen avaient occupé l'arrière-garde lors de la défaite contre la Juventus. Bertola et Solet sont de retour et, sauf surprise, ils seront titulaires. Si Kristensen ne peut pas jouer contre Côme, ce sera l'un des trois suivants qui le remplacera : Ehizibue, Kabasele ou Mlacic.