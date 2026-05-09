Bien qu’il n’ait « pas suivi les règles », Toni Kroos reconnaît admirer un joueur du BVB

Pour Kroos, Süle est une exception dans un monde du football de plus en plus lisse. « Niki est un type vraiment génial. Il est différent de la plupart des footballeurs professionnels d'aujourd'hui », souligne le champion du monde 2014.

Süle n’a jamais joué un rôle pour soigner son image. Au contraire : « Il avait le cœur sur la main et assumait que certaines choses, considérées comme normales dans la vie d’un pro, ne l’étaient pas pour lui. Il voulait rester, dans certains aspects de son existence, le Niklas qu’il a toujours été et vivre selon ses propres goûts – tout en étant un footballeur professionnel. »