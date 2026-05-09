Dans son podcast « Einfach mal Luppen », l’ex-star du Real Madrid a adressé un hommage appuyé à son ancien coéquipier en équipe nationale, ne mâchant pas ses mots au sujet du mode de vie peu conventionnel de Süle.
Traduit par
Bien qu’il n’ait « pas suivi les règles », Toni Kroos reconnaît admirer un joueur du BVB
Pour Kroos, Süle est une exception dans un monde du football de plus en plus lisse. « Niki est un type vraiment génial. Il est différent de la plupart des footballeurs professionnels d'aujourd'hui », souligne le champion du monde 2014.
Süle n’a jamais joué un rôle pour soigner son image. Au contraire : « Il avait le cœur sur la main et assumait que certaines choses, considérées comme normales dans la vie d’un pro, ne l’étaient pas pour lui. Il voulait rester, dans certains aspects de son existence, le Niklas qu’il a toujours été et vivre selon ses propres goûts – tout en étant un footballeur professionnel. »
- Getty Images Sport
Kroos : « Süle est resté fidèle à son mode de vie »
Cette authenticité a toutefois un prix. Süle, qui n’a jamais caché son penchant pour la restauration rapide et les boissons sucrées, se heurtait régulièrement aux exigences rigoureuses du football professionnel moderne. Selon Kroos, cela « n’a sans doute pas toujours plu à tout le monde », mais Süle est « resté fidèle à lui-même et à son mode de vie ».
Lors d’un échange avec son frère Felix, Kroos s’est montré critique : le penchant de Süle pour les plaisirs de la vie a-t-il toujours été « à 100 % compatible avec le football professionnel » ? Il a même suggéré que certaines blessures du robuste défenseur pourraient en être « probablement la conséquence ».
Süle compte désormais 300 matchs de Bundesliga
Kroos ne lui reproche rien ; il salue au contraire son audace : « Il faut lui reconnaître cela, et c’est pour ça que je l’apprécie : avec lui, on savait toujours à quoi s’en tenir. On obtient une opinion franche. C’était un joueur à part, qui ne se laissait pas influencer. » Selon lui, Süle a simplement « assumé les conséquences » de son mode de vie « peu conventionnel », tout en construisant « une belle carrière ».
Kroos reconnaît toutefois que Süle « aurait probablement pu aller encore plus loin » s’il avait mené une vie plus ascétique. Mais un coup d’œil à son palmarès suffit pour mesurer son niveau : cinq titres de champion, deux Coupes d’Allemagne et le triomphe en Ligue des champions 2020. Il quitte la scène après 300 matches de Bundesliga avec le TSG Hoffenheim, le FC Bayern et le BVB, ainsi que 49 sélections.
- Getty Images Sport
Kroos salue la constance des performances de Süle
Kroos a souligné que, malgré ses écarts de conduite, Süle a toujours su convaincre entraîneurs et dirigeants par ses qualités sportives. Les clubs ont donc « accepté » son mode de vie, les performances étant généralement au rendez-vous.
Il a très, très souvent démontré, avec une belle régularité, qu’il était un très bon joueur et qu’il le méritait sur le plan sportif », a déclaré Kroos.