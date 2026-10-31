Le choc de l’Allianz Arena entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se termine sur un score de 2-2. Le duel entre les deux premiers du classement ne désigne aucun vainqueur et confirme à la fois les qualités et les points faibles de deux équipes qui ne lâchent jamais, mais qui sont loin d’être des rouleaux compresseurs. Un point qui fait évoluer un classement où cinq équipes se tiennent en trois points : Fribourg est à deux points, le Werder Brême et Leipzig à trois.
Bayern Munich-Borussia Dortmund 2-2 : Fabio Silva égalise à la 89e minute, Kane manque un penalty
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Deux blessures, puis Laimer débloque le match
La première occasion est pour le Bayern Munich, avec une terrible frappe du gauche d’Olise qui s’écrase sur le poteau. Dortmund ne reste pas sans réagir, emmené par la surprise Chukwuemeka (ex-Chelsea, suivi par l’AC Milan par le passé), qui tente sa chance à deux reprises, mais voit chaque fois la défense repousser sa frappe. Le match est plus équilibré que prévu : il faut un Urbig au meilleur de sa forme pour repousser la frappe du droit de Bellingham depuis l’extérieur de la surface. De l’autre côté, Saibari, lancé vers le but, se fait hypnotiser par Kobel. Les mauvaises nouvelles commencent là pour le Bayern : en deux minutes, l’équipe entraînée par Aaron Danks, adjoint de Kompany, perd Saibari (remplacé par Brown) et Gnabry (remplacé par Stanisic) sur blessure, mais retrouve le sourire à la 35e minute lorsque la VAR annule, pour un hors-jeu de Chukwuemeka, le premier but de Bellingham en Bundesliga après une folie du duo Kim-Pimentano. Du possible 0-1 au 1-0 : lancé vers le but, Laimer parvient à battre Kobel, qui ne peut rien sur la deuxième tentative de l’Autrichien. Dortmund réagit et passe tout près de l’égalisation immédiate par Bellingham, au terme d’un geste spectaculaire au milieu de terrain : un coup de semelle pour se défaire de Pavlovic.
BUTS ET ERREURS
La seconde période s’ouvre sur une nouvelle occasion de Laimer, repoussé par Kobel, tandis que le Bayern accélère. L’occasion de porter le score à 2-0 se présente à la 57e minute, lorsque Kane, qui avait célébré avant le match son Ballon d’Or avec tout le stade, envoie sur la barre transversale le penalty accordé pour une main de Nmecha dans la surface. Là encore, Sliding Doors : d’un possible 2-0, on passe à 1-1, Schlotterbeck devançant Olise avant de servir Nmecha, qui offre une passe décisive à Guirassy. Ce dernier trompe Urbig. Mais le Bayern ne flanche pas et reprend l’avantage grâce à Upamecano, qui pousse au fond des filets une passe de Kane. L’Anglais passe aussi tout près du troisième but : sa frappe du droit à l’entrée de la surface manque de peu le cadre, à la gauche de Kobel. En fin de match, Fabio Viera arrache le 2-2 et jette un froid sur l’Allianz Arena. La dernière occasion est pour Karl, qui touche la barre transversale. Le match se termine sur un score de 2-2 : la Bundesliga est plus ouverte que jamais.
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