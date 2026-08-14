Barcelone a fixé un délai ferme de 48 heures pour boucler la signature du milieu de terrain de City, Rodri, selon Fichajes. Le club catalan pousse pour parvenir à un accord final afin que l'international espagnol puisse être présenté lors du prochain match du Trophée Joan Gamper.

Les négociations entre les deux poids lourds européens atteignent un stade critique alors qu'ils tentent de combler l'écart d'évaluation. Manchester City réclame un package proche de 80 millions d'euros (69 M£) pour autoriser le départ du milieu de terrain.

La dernière offre officielle de Barcelone, de 60 M€ plus 10 M€ de bonus, a été rejetée par Manchester City. Une proposition révisée pouvant aller jusqu'à 75 M€ n'a pas non plus permis de débloquer le transfert, ce qui a entraîné de nouvelles discussions structurées au cours du week-end.