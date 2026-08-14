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Barcelone fixe un ultimatum de 48 heures pour boucler le transfert de Rodri à 80 M€ en provenance de Manchester City
Le FC Barcelone fixe un ultimatum de 48 heures pour Rodri
Barcelone a fixé un délai ferme de 48 heures pour boucler la signature du milieu de terrain de City, Rodri, selon Fichajes. Le club catalan pousse pour parvenir à un accord final afin que l'international espagnol puisse être présenté lors du prochain match du Trophée Joan Gamper.
Les négociations entre les deux poids lourds européens atteignent un stade critique alors qu'ils tentent de combler l'écart d'évaluation. Manchester City réclame un package proche de 80 millions d'euros (69 M£) pour autoriser le départ du milieu de terrain.
La dernière offre officielle de Barcelone, de 60 M€ plus 10 M€ de bonus, a été rejetée par Manchester City. Une proposition révisée pouvant aller jusqu'à 75 M€ n'a pas non plus permis de débloquer le transfert, ce qui a entraîné de nouvelles discussions structurées au cours du week-end.
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Rodri pousse pour un transfert au Camp Nou
Le principal point de blocage dans les discussions reste la structure économique exacte du transfert. City veut maximiser la part garantie de l’indemnité, tandis que Barcelone s’efforce de limiter sa dépense garantie.
Les deux clubs évaluent deux principales formules de compromis pour atteindre la valorisation requise. Une structure proposée comprend 70 M€ de paiements fixes avec des bonus réduits, tandis qu’une autre prévoit 65 M€ fixes accompagnés de 15 M€ de bonus liés aux performances.
Fait crucial, Rodri a déjà fait savoir sa ferme volonté de quitter l’Angleterre et donne la priorité à un transfert à Barcelone. Alors qu’un intérêt alternatif du Real Madrid est désormais totalement écarté, la position claire du milieu de terrain a donné aux Blaugrana une immense confiance pendant les négociations.
Laporta intervient pour régler les derniers détails
Rodri est récemment rentré en Angleterre pour reprendre la préparation de pré-saison avec Manchester City après avoir demandé un bref délai afin de régler son avenir. Il a l’intention de retrouver le rythme de la compétition avec City, même si son séjour à Manchester pourrait être de courte durée.
Le Barça juge l’évaluation de City quelque peu élevée étant donné qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au milieu de terrain. Cependant, la direction catalane accepte qu’elle doit répondre aux exigences financières du club anglais pour s’attacher immédiatement sa signature.
Le président Joan Laporta doit désormais intervenir directement dans les dernières étapes des négociations. Le Barça espère que l’implication directe de Laporta permettra de finaliser un accord au cours du week-end ou, au plus tard, d’ici lundi.
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Révélation des plans et de l’impact plus large sur le mercato
Si Barcelone respecte avec succès la date limite qu’il s’est fixée, Rodri se rendra en Catalogne peu après la conclusion d’un accord. Le club prévoit qu’il participe à sa première séance d’entraînement mardi, avant d’apparaître lors de la présentation du Trophée Joan Gamper.
Le recrutement de ce milieu de terrain phare influencera considérablement la planification financière de Barcelone et la marge salariale restante du club dans le cadre des règles de la Liga. Une fois le coût final du transfert de Rodri chiffré, l’équipe de direction sportive se tournera vers ses autres priorités sur le marché des transferts.
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