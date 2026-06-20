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Barcelone est engagé dans une course contre la montre pour activer la clause libératoire d'un jeune défenseur avant que son prix ne double
Les Catalans sont à la recherche d’un jeune talent défensif.
Après avoir finalisé le premier recrutement de l’été, celui d’Anthony Gordon, le club catalan s’apprête à enregistrer une deuxième signature sous l’ère de l’entraîneur Hansi Flick. D’après les informations du journal espagnol *Sport*, les dirigeants du Camp Nou sont en pole position pour s’attacher les services du jeune défenseur Salinas, auteur d’une saison éclatante en deuxième division. Le club a réussi à repousser la concurrence de plusieurs clubs de Premier League et de Liga, grâce à la volonté affichée du joueur de rejoindre les Blaugrana.
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Mendes mène des négociations cruciales
Le super-agent Jorge Mendes s’est récemment rendu à Santander pour faciliter les discussions et informer la direction catalane que le défenseur latéral gauche disposait actuellement d’une clause libératoire abordable de 8 millions d’euros. Fort de ses relations étroites avec les dirigeants du Camp Nou, l’influent représentant a fait avancer les négociations et obtenu un accord verbal. Les dirigeants du club voient dans ce joueur polyvalent de 19 ans une opportunité exceptionnelle sur le marché et s’attèlent à finaliser l’accord avant que le prix ne grimpe.
Une jeune polyvalente relance le débat sur un profond remaniement
L'adolescent a connu une saison de percée exceptionnelle en deuxième division, enregistrant sept passes décisives en 33 apparitions tout en alternant sans difficulté entre les postes d'arrière gauche et de défenseur central. Son arrivée imminente coïncide avec un remaniement défensif plus large sous la houlette de Flick, qui a l'intention d'intégrer directement l'international espagnol des moins de 19 ans dans l'effectif de l'équipe première pour la préparation d'avant-saison. Ces démarches s'accompagnent de négociations visant à conserver définitivement le latéral portugais João Cancelo, de retour de son prêt chez Al-Hilal.
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La date limite estivale approche à grands pas
Les dirigeants du Camp Nou doivent boucler l’opération avant le 30 juin, date à partir de laquelle la clause libératoire du joueur doublera, passant de 8 à 16 millions d’euros. Pour faire baisser la facture, le directeur sportif Deco envisage d’inclure un élément de l’équipe réserve, qui serait immédiatement prêté au club cantabrique. En réglant rapidement ce dossier, le service recrutement pourra se consacrer pleinement à la quête d’un avant-centre de premier plan, nécessaire après le départ de Robert Lewandowski, dont le contrat expire cet été.