Le super-agent Jorge Mendes s’est récemment rendu à Santander pour faciliter les discussions et informer la direction catalane que le défenseur latéral gauche disposait actuellement d’une clause libératoire abordable de 8 millions d’euros. Fort de ses relations étroites avec les dirigeants du Camp Nou, l’influent représentant a fait avancer les négociations et obtenu un accord verbal. Les dirigeants du club voient dans ce joueur polyvalent de 19 ans une opportunité exceptionnelle sur le marché et s’attèlent à finaliser l’accord avant que le prix ne grimpe.