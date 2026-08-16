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« Barcelone a été ma maison » : Ferran Torres envoie un message d’adieu émouvant aux supporters après son transfert au PSG pour 50 M€
Torres fait ses adieux émouvants aux supporters de Barcelone
Torres a officiellement fait ses adieux à Barcelone et aux supporters, mettant fin à son aventure de quatre ans et demi au club après avoir signé un contrat de cinq ans avec le PSG qui le lie au club jusqu’en 2031. L’attaquant a partagé une vidéo d’adieu émouvante sur Instagram, revenant sur certains de ses meilleurs moments sous le maillot du Barça. La vidéo était accompagnée d’une voix off dans laquelle Torres revenait sur son parcours au club et sur l’impact que son passage en Catalogne a eu sur lui.
Dans son message poignant, l’ancien joueur de Manchester City a exprimé une profonde gratitude pour le temps passé sous les couleurs blaugrana. Il a déclaré : « Avant tout, je veux tous vous remercier pour tout. Cela a été un honneur de porter ces couleurs. Ce que j’ai vécu au Barça au cours de ces quatre années et demie a fait de moi un meilleur footballeur et une meilleure personne. »
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Un parcours de progression et de trophées en Catalogne
Dans son message, Torres a clairement indiqué que Barcelone était devenu bien plus qu’un simple club au cours de sa carrière. L’attaquant a évoqué le lien qu’il a tissé avec le club et son engagement à tout donner pour le maillot dès son arrivée lors du mercato hivernal de 2022. Pendant son passage au club, il a remporté trois titres de Liga, trois Supercoupes d’Espagne et une Coupe du Roi.
« Au cours de cette période, Barcelone a été ma maison. Je suis arrivé en promettant de tout donner, et c’est ce pour quoi j’ai travaillé, toujours avec l’objectif d’aider l’équipe et d’emmener le Barça là où il mérite d’être : tout en haut », a expliqué Torres.
Derniers mots pour ses coéquipiers et ses amis
Torres a conclu ses adieux en remerciant les personnes qui ont fait partie de son parcours, aussi bien dans le vestiaire qu’en dehors du terrain. Son message a résonné comme une forme d’aboutissement et de gratitude envers l’environnement que le club lui a offert durant sa progression. Il s’en va non seulement comme un athlète accompli, mais aussi comme une figure respectée par ses pairs dans le vestiaire.
Il a conclu sa déclaration en disant : « Je quitte ce club avec des amis à l’intérieur comme à l’extérieur du vestiaire, et avec de nombreuses personnes qui nous ont tous rendus meilleurs. Ensemble, nous avons été champions avec le Barça, et beaucoup d’entre nous ont aussi été champions avec l’équipe nationale. Merci, et Forca Barca. »
- AFP
Barcelone s’assure une importante manne financière
Si les détails de son transfert n’ont pas été rendus publics, son départ devrait avoir un impact financier significatif pour le FC Barcelone. Le géant catalan recevra 50 millions d’euros pour l’international espagnol, une somme conséquente au vu de sa situation contractuelle. Cette injection de capitaux devrait offrir au Barça la flexibilité dont il a grand besoin sur le marché des transferts, alors qu’il cherche à remodeler son effectif pour la saison à venir.
Pour le PSG, l’arrivée de Torres apporte un joueur au palmarès éprouvé, qui a brillé à la fois en Liga et sur la scène internationale. Le champion de France s’offre un joueur qui entre dans les meilleures années de sa carrière, après avoir déjà goûté au succès dans deux des cinq grands championnats européens. Pour Torres, ce transfert au Parc des Princes offre un nouveau départ et l’opportunité de se battre pour la Ligue des champions dans le cadre d’un nouveau projet.
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