Torres a officiellement fait ses adieux à Barcelone et aux supporters, mettant fin à son aventure de quatre ans et demi au club après avoir signé un contrat de cinq ans avec le PSG qui le lie au club jusqu’en 2031. L’attaquant a partagé une vidéo d’adieu émouvante sur Instagram, revenant sur certains de ses meilleurs moments sous le maillot du Barça. La vidéo était accompagnée d’une voix off dans laquelle Torres revenait sur son parcours au club et sur l’impact que son passage en Catalogne a eu sur lui.

Dans son message poignant, l’ancien joueur de Manchester City a exprimé une profonde gratitude pour le temps passé sous les couleurs blaugrana. Il a déclaré : « Avant tout, je veux tous vous remercier pour tout. Cela a été un honneur de porter ces couleurs. Ce que j’ai vécu au Barça au cours de ces quatre années et demie a fait de moi un meilleur footballeur et une meilleure personne. »







