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Avertissement à Kylian Mbappé ! Diego Simeone dévoile l’arme terrifiante du Real Madrid avant un derby énorme
Évaluer la préparation pour le test ultime
L'entraîneur de l'Atletico de Madrid, Diego Simeone, a été contraint d'évoquer l'énorme changement d'intensité nécessaire alors que son équipe prépare le derby madrilène à fort enjeu de dimanche. S'exprimant lors de sa conférence de presse officielle d'après-match après la victoire 4-0 contre Osasuna, le technicien argentin a été directement interrogé sur la compétitivité de son équipe à l'approche d'un rendez-vous de cette importance. Tout en reconnaissant que son effectif cherche toujours à donner le meilleur de lui-même, Simeone a souligné qu'un derby implique un niveau d'exigence complètement différent.
« Moi, je ne le vois pas toujours comme quelque chose de compétitif. Ensuite, le match montrera jusqu'où nous pouvons aller », a déclaré Simeone en évaluant la situation de son équipe.
- Pressinphoto
Faire abstraction des résultats passés avant ce choc
Simeone s’est empressé d’écarter toute idée selon laquelle la forme récente sur la scène nationale ou les succès passés pourraient avoir la moindre incidence sur le choc de dimanche au Metropolitano. L’entraîneur a souligné que les exigences émotionnelles et physiques d’un affrontement contre leur rival le plus féroce rendent les rencontres précédentes totalement sans importance. Pour l’Atlético, l’objectif reste entièrement de traiter le derby comme un terrain de bataille totalement inédit.
« Nous comprenons que ce match n’a absolument aucun lien, absolument rien à voir avec le match de samedi », a expliqué Simeone lors du point presse, soulignant le caractère unique de ce choc entre les deux clubs de la capitale.
Méfiant face à l’incroyable force offensive du Real Madrid
L'entraîneur de l'Atleti a réservé des éloges particuliers aux capacités redoutables de leurs adversaires dans le dernier tiers du terrain, soulignant le défi de taille posé par l'attaque du Real Madrid. Avec des talents de premier plan comme Kylian Mbappe et l'apport créatif d'Arda Guler pour faire avancer les visiteurs, Simeone sait que sa défense devra faire preuve d'une concentration et d'une résistance de tous les instants.
« Samedi, nous allons affronter un adversaire qui, comme vous pouvez le voir, a une force offensive incroyable, et bon, nous essaierons d'emmener le match là où nous le voulons et là où nous pouvons leur faire mal », a averti Simeone.
- DeFodi Images
Exécution du plan tactique au Metropolitano
Avec seulement deux points séparant les deux rivaux au classement de la Liga, la bataille tactique sur le terrain dictera finalement l’issue de la rencontre. Simeone et son staff ont passé la semaine à élaborer un plan pour enrayer l’élan du Real Madrid tout en exploitant ses éventuelles propres vulnérabilités défensives. Alors que l’attente atteint son paroxysme dans toute la capitale, l’Atlético est pleinement préparé à tout laisser sur le terrain dans la quête d’une victoire retentissante.
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