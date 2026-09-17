L'entraîneur de l'Atletico de Madrid, Diego Simeone, a été contraint d'évoquer l'énorme changement d'intensité nécessaire alors que son équipe prépare le derby madrilène à fort enjeu de dimanche. S'exprimant lors de sa conférence de presse officielle d'après-match après la victoire 4-0 contre Osasuna, le technicien argentin a été directement interrogé sur la compétitivité de son équipe à l'approche d'un rendez-vous de cette importance. Tout en reconnaissant que son effectif cherche toujours à donner le meilleur de lui-même, Simeone a souligné qu'un derby implique un niveau d'exigence complètement différent.

« Moi, je ne le vois pas toujours comme quelque chose de compétitif. Ensuite, le match montrera jusqu'où nous pouvons aller », a déclaré Simeone en évaluant la situation de son équipe.