Avant le match contre City… Slott annonce une bonne nouvelle et une surprise !

Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a fait le point sur l'état physique de son joueur Mohamed Salah, alors que les Reds doivent composer avec plusieurs absences, avant d'affronter Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.

Mohamed Salah est désormais prêt et disponible pour jouer avec Liverpool pour la première fois depuis l'annonce surprise de son départ du club cet été.

Slott n'a pas non plus exclu la possibilité qu'Alexander-Isak figure dans la liste, alors qu'il poursuit son retour progressif après s'être remis d'une fracture à la jambe.

Salah est revenu au bon moment, après s'être remis de la blessure qui l'avait écarté de la défaite de Liverpool face à Brighton avant la trêve internationale.

Il avait ensuite été écarté du stage de l'équipe nationale égyptienne pour se remettre, et Slott a confirmé qu'après avoir repris l'entraînement à plein temps cette semaine, il était prêt pour affronter Manchester City, dimanche prochain.

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