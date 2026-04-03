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Avant le match contre City… Slott annonce une bonne nouvelle et une surprise !

Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
FA Cup
M. Salah
A. Slot
A. Becker
A. Isak
Égypte

Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a fait le point sur l'état physique de son joueur Mohamed Salah, alors que les Reds doivent composer avec plusieurs absences, avant d'affronter Manchester City en quarts de finale de la FA Cup.

Mohamed Salah est désormais prêt et disponible pour jouer avec Liverpool pour la première fois depuis l'annonce surprise de son départ du club cet été. 

Slott n'a pas non plus exclu la possibilité qu'Alexander-Isak figure dans la liste, alors qu'il poursuit son retour progressif après s'être remis d'une fracture à la jambe.

Salah est revenu au bon moment, après s'être remis de la blessure qui l'avait écarté de la défaite de Liverpool face à Brighton avant la trêve internationale.

Il avait ensuite été écarté du stage de l'équipe nationale égyptienne pour se remettre, et Slott a confirmé qu'après avoir repris l'entraînement à plein temps cette semaine, il était prêt pour affronter Manchester City, dimanche prochain.

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    La position d'Isaac sur la participation

    Le site Mirror a publié les détails de la conférence de presse de Slot, qui a fait le point sur la situation de son joueur Isaac en vue du match de demain.

    Isaac n'a pas encore joué en 2026, mais il a repris l'entraînement collectif.

    Même si son retour en tant que titulaire semble encore lointain, Slot a déclaré : « Il est trop tôt pour qu'il soit titulaire. La séance d'hier était son premier entraînement après 101 jours. »

    Il a insisté : « Isaac a besoin d'un peu de temps, et nous allons travailler avec lui avec prudence. C'est formidable qu'il soit de retour à l'entraînement, mais il vaut mieux le voir sur le terrain. »

    Interrogé sur la possibilité de l'inclure dans la composition, il a indiqué qu'Isaac pourrait jouer quelques minutes, mais qu'il serait difficile qu'il joue longtemps.

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    La position d'Alison Becker concernant son retour

    Jeremy Frimpong et Federico Chiesa seront évalués lors de l'entraînement d'aujourd'hui afin de déterminer s'ils sont prêts pour le match de samedi.

    Le gardien Alisson Becker sera absent pendant plusieurs semaines, mais devrait faire son retour d'ici la fin de la saison, tandis que Connor Bradley et Giovanni Leoni restent indisponibles en raison de blessures de longue durée, et que Wataru Endo poursuit sa convalescence après une opération à la cheville.

    Au sujet de Becker, Slott a précisé : « Il ne participera pas non plus aux deux matchs contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. »

    Il a ajouté : « Alisson Becker sera absent plus longtemps, mais nous espérons qu'il sera prêt d'ici la fin de la saison. »

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