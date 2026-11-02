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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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« Aucun club n'en veut » : un ancien du Real affirme que conserver Vinicius était une erreur

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« Un jeune homme à problèmes... et il a totalement perdu sa valeur » !

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Santi Cañizares, l'ancien gardien de but du Real Madrid, a adressé de vives critiques à la star merengue Vinicius Junior, estimant que son comportement nuit à l'équipe.

Il considère que les agissements du joueur brésilien ont, à maintes reprises, compliqué les choses pour la Maison Blanche et ont par ailleurs contribué à ternir l'image du club.

C'est pour cette raison qu'il s'était fermement opposé à la prolongation du contrat du joueur l'été dernier, et il maintient encore aujourd'hui sa position.

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  • Prolonger le contrat de Vinicius était une erreur

    Cañizares a déclaré dans des propos rapportés par le site Defensa Central, à propos de la radio Cope : « Je suis peut-être le seul à penser ainsi, mais j'estime que la décision était une erreur. Pour moi, la prolongation du contrat de Vinicius était une erreur, car le joueur avait totalement épuisé sa valeur. Et je ne crois pas que l'offre d'Arsenal était réelle. »

    Il a ajouté : « J'aurais souhaité que le Real Madrid ne prolonge pas son contrat et que Vinicius parte libre à l'été 2027, car il avait déjà épuisé sa valeur, et il n'y aurait eu aucun problème à cela. Je ne vois pas la possibilité de le vendre à Arsenal, non pas en raison de ses qualités, mais parce que c'est un jeune homme qui multiplie les problèmes, et tous les clubs ne le veulent pas. »

    Il a poursuivi : « En outre, les grands clubs se soucient de leur image. Il y a une différence entre recruter Diomande, connu pour son caractère, et recruter Vinicius avec son caractère. »

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  • Double erreur : « Il ne devrait plus jamais rejouer »

    L'ancien gardien international ne s'est pas limité à la décision de prolonger le contrat de Vinicius, il a aussi évoqué le fait de continuer à le faire jouer, estimant que cela constituait une erreur supplémentaire.

    Il a déclaré : « Prolonger son contrat est une erreur, mais le faire jouer est une double erreur. Il a épuisé sa valeur, tu l'as recruté à un prix bas, il t'a offert un bon rendement et a remporté avec toi deux titres en Ligue des champions. J'aimerais que toutes les transactions connaissent un tel succès, mais c'est désormais terminé. »

    Il a conclu ses propos en disant : « À l'heure actuelle, Vinicius n'apporte rien en matière d'image du club, ni au niveau du groupe, ni même sur le plan footballistique, c'est pourquoi il ne m'est plus utile. »

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  • Ce que veut le Real Madrid : le rôle défensif de Vinicius

    Le site a commenté après les propos de Cañizares : « Même si le Real Madrid pourrait décider de vendre Vinicius Junior lors du marché des transferts estival, son manque de temps de jeu ou la poursuite du déclin de son niveau rendraient son départ extrêmement difficile. C'est pourquoi le club madrilène, indépendamment de ce qui arrivera concernant l'avenir du joueur, travaille à l'aider à retrouver sa confiance et son meilleur niveau physique. »

    Il a poursuivi : « José Mourinho apporte son soutien et ses encouragements à Vinicius, dans le but de le ramener au niveau qu'il affichait auparavant. On ne sait toujours pas si ces tentatives réussiront, mais le joueur se sent soutenu par le club et l'apprécie. »

    Il a conclu : « Il est à espérer que Vinicius retrouve bientôt son sourire et le plaisir de jouer, mais il sait désormais que s'il veut être titulaire, il doit s'engager à revenir constamment pour épauler Cucurella ou Carreras dans les tâches défensives. C'est ce rôle que tient actuellement Diomande, et il y réussit avec brio. »

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