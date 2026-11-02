Santi Cañizares, l'ancien gardien de but du Real Madrid, a adressé de vives critiques à la star merengue Vinicius Junior, estimant que son comportement nuit à l'équipe.

Il considère que les agissements du joueur brésilien ont, à maintes reprises, compliqué les choses pour la Maison Blanche et ont par ailleurs contribué à ternir l'image du club.

C'est pour cette raison qu'il s'était fermement opposé à la prolongation du contrat du joueur l'été dernier, et il maintient encore aujourd'hui sa position.

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