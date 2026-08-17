« Attiré par l’histoire » : Djed Spence explique sa décision de quitter Tottenham pour l’Inter

S'exprimant sur le site officiel de son nouveau club, le joueur de 26 ans a souligné que la tradition de la gagne de l'Inter et son prestigieux palmarès avaient été les facteurs décisifs dans sa décision de quitter la Premier League. Il a déclaré : « J'ai clairement été attiré par l'histoire du club. Il suffit de regarder derrière nous tous ces trophées. C'est vraiment un immense club. C'est une grande étape pour moi et ma famille. Je suis très heureux d'être ici et je suis prêt à commencer. »

L'international anglais estime également que ses précédents prêts en France et en Italie ont grandement contribué à sa maturité : « Ils m'ont énormément façonné. On apprend tellement quand on joue à l'étranger. Je peux dire que je suis devenu un homme lorsque j'étais à l'étranger et je suis reconnaissant pour ces expériences. »