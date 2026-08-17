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« Attiré par l’histoire » : Djed Spence explique sa décision de quitter Tottenham pour l’Inter
Le palmarès attire le défenseur
Le latéral polyvalent a officiellement bouclé samedi un transfert de 35 M€ (30 M£) afin de renforcer la défense du champion d’Italie en titre. Né à Londres, le défenseur retrouve la péninsule deux ans après un prêt de 16 matches à Genoa lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024. Pendant ses quatre années sous contrat à Tottenham, après son arrivée en provenance de Middlesbrough en 2022, il a également acquis une précieuse expérience européenne et nationale lors de prêts à Rennes et à Leeds United.
- Getty Images Sport
Les prêts à l’étranger favorisent la maturité
S'exprimant sur le site officiel de son nouveau club, le joueur de 26 ans a souligné que la tradition de la gagne de l'Inter et son prestigieux palmarès avaient été les facteurs décisifs dans sa décision de quitter la Premier League. Il a déclaré : « J'ai clairement été attiré par l'histoire du club. Il suffit de regarder derrière nous tous ces trophées. C'est vraiment un immense club. C'est une grande étape pour moi et ma famille. Je suis très heureux d'être ici et je suis prêt à commencer. »
L'international anglais estime également que ses précédents prêts en France et en Italie ont grandement contribué à sa maturité : « Ils m'ont énormément façonné. On apprend tellement quand on joue à l'étranger. Je peux dire que je suis devenu un homme lorsque j'étais à l'étranger et je suis reconnaissant pour ces expériences. »
Des visages familiers accueillent le nouveau venu
Dans le vestiaire de l'Inter, la nouvelle recrue retrouvera John Stones, son coéquipier en équipe d'Angleterre lors de la récente Coupe du monde, ainsi que le gardien remplaçant Josep Martinez, qui a joué à ses côtés lors de son prêt à Gênes.
Spence devient la cinquième recrue de l'été de l'Inter après les arrivées de Stones, Manuel Akanji, Aleksandar Stankovic et Ivan Provedel. Évoquant ses nouveaux coéquipiers, il a confié : « Je n'ai encore parlé à aucun d'entre eux, mais j'étais avec Martinez à Gênes il y a deux ans et avec Stones à la Coupe du monde. Ils m'ont tous les deux envoyé des messages ces derniers jours. J'ai hâte de les voir et de commencer. »
- Getty Images Sport
Le match d’ouverture met à l’épreuve l’état de préparation
Après une impressionnante campagne en Coupe du monde, au cours de laquelle il a aidé l’Angleterre à décrocher la médaille de bronze avec 19 tacles, il devra rapidement s’adapter sous les ordres de Chivu. Son premier test en compétition arrivera samedi prochain lors de la première journée de Serie A contre Monza. Sa présence devrait apporter une stabilité immédiate sur le flanc droit alors que le club vise à défendre son titre de champion d’Italie.
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