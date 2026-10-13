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Mohamed Saeed
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Atlético de Madrid contre Manchester United : analyse tactique. La verticalité de Simeone et l’expulsion de Yoro mettent à nu le système de Carrick

Atlético Madrid
The tactics board
Manchester United
Atlético Madrid vs Manchester United
Ligue des Champions
D. Simeone
M. Carrick

L’Atlético de Madrid s’est imposé avec autorité face à Manchester United (2-0), grâce à une forte pression dès le début du match et à une grande rigueur tactique. L’équipe de Michael Carrick a peiné à se remettre d’un coup dur survenu dès la première minute, avant de finir par céder après l’expulsion de Leny Yoro en seconde période.

Cette rencontre de Ligue des champions a offert une opposition tactique passionnante entre identité de jeu et fragilité structurelle. Diego Simeone l’a abordée avec un objectif clair : exploiter les difficultés documentées de Manchester United face aux transitions à haute intensité et à la domination sur les deuxièmes ballons. En adoptant un système alliant solidité défensive traditionnelle et permutations offensives modernes, l’Atlético cherchait à déstabiliser une équipe de United souvent vulnérable lorsqu’elle doit défendre bas pendant de longues périodes. Le but inscrit tôt dans le match par Pablo Barrios a été le détonateur idéal, permettant aux locaux de dicter le rythme et d’exploiter les espaces grâce à leur plus grande maîtrise technique, comme en témoignent leurs 58 % de possession.

De son côté, Carrick a tenté de mettre en place un 4-2-3-1 conçu pour absorber la pression et lancer des contre-attaques rapides par l’intermédiaire de Marcus Rashford et Bryan Mbeumo. L’objectif tactique était de contourner le bloc médian réputé de l’Atlético grâce à la qualité des passes verticales de Youri Tielemans et Bruno Fernandes. Mais ce plan a été compromis dès la première minute. Contraint de réagir, United a peiné à trouver l’équilibre structurel nécessaire pour désorganiser une défense dirigée par Simeone, qui reste l’une des plus soudées d’Europe. Après l’expulsion de Yoro, la rencontre a finalement cessé d’être un duel tactique pour devenir une crise disciplinaire pour les visiteurs.

  • Le dispositif tactique de l’Atlético de Madrid

    Simeone a opté pour un 4-4-2 modulable. La clé du succès de l’Atlético résidait dans le positionnement de ses latéraux, Alex Grimaldo et Marcos Llorente. En montant haut et en restant sur les côtés, ils ont contraint les ailiers de Manchester United à défendre très bas, neutralisant ainsi leur menace en contre-attaque. Au milieu, Johnny Cardoso et le buteur Pablo Barrios se sont attachés à récupérer le « deuxième ballon », l’un des déclencheurs classiques du jeu de Simeone. Chaque fois que United tentait de dégager, les deux milieux de l’Atlético étaient idéalement placés pour récupérer le ballon et maintenir une pression étouffante, qui a débouché sur 11 tirs au total.

    Les déclencheurs du pressing étaient précis et appliqués avec discipline. L’Atlético ne pressait pas sans relâche les défenseurs centraux de United : il attendait une passe vers la « zone du pivot ». Lorsque Tielemans ou Baleba recevait le ballon dos au but, l’Atlético déclenchait un pressing collectif, mené par Julian Alvarez et Kang-in Lee. United était ainsi contraint de jouer de longues passes difficiles à réussir, que Dávid Hancko et Cristian Romero interceptaient facilement.

    Sur le plan offensif, les combinaisons entre Alex Baena et Barrios ont été exceptionnelles. La capacité de Baena à se déplacer dans les demi-espaces, illustrée par sa passe décisive sur l’ouverture du score, créait des supériorités numériques que la défense de United ne pouvait tout simplement pas gérer sans rompre son organisation.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Le dispositif tactique de Manchester United

    United évoluait en 4-2-3-1, qui se transformait en bloc défensif en 4-4-2. La principale préoccupation de Carrick était de protéger sa jeune charnière centrale, en particulier Yoro. En associant Carlos Baleba et Youri Tielemans devant la défense, United espérait former un écran pour orienter le jeu de l’Atlético vers les côtés, où ses joueurs pourraient défendre à deux avec les latéraux. Mais le manque de mobilité lors des transitions dans l’axe s’est révélé fatal. Souvent pris entre la volonté de presser haut et celle de reculer en bloc, United a laissé de vastes espaces entre les lignes, dont Baena a profité.

    La construction du jeu reposait largement sur les décrochages de Bruno Fernandes, qui venait recevoir le ballon auprès des défenseurs centraux. Si cela offrait momentanément une solution de sortie, United se privait ainsi de son joueur le plus créatif dans le dernier tiers du terrain. Rashford et Mbeumo restaient isolés sur les ailes et recevaient souvent le ballon dos au but, plutôt que d’être lancés dans l’espace.

    Le plan tactique a également été contrarié par un manque de présence dans les airs : United n’a remporté que 4 de ses 9 duels aériens, contre quatre pour l’Atlético, si bien que les longs ballons étaient systématiquement récupérés par l’équipe espagnole. La frustration née de cette impasse tactique s’est manifestée avec le carton jaune reçu par Rashford, avant de culminer avec l’expulsion de Yoro.

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    Le duel tactique

    La bataille tactique décisive s’est jouée dans les demi-espaces entre les latéraux et les défenseurs centraux de United. Simeone avait repéré que Dalot et Yoro manquaient parfois de coordination dans leur couverture horizontale. En demandant à Kang-in Lee et à Baena d’occuper ces zones précises, il a contraint la ligne défensive de United à se resserrer, ouvrant ainsi les couloirs à Grimaldo pour centrer. Ce déséquilibre est la principale raison pour laquelle United n’a jamais réussi à prendre pied dans le match : ses joueurs devaient sans cesse couvrir la largeur du terrain tout en étant pris à défaut dans l’axe.

    Simeone a clairement remporté la bataille tactique en utilisant la possession pour déformer le dispositif défensif de United. En conservant longtemps le ballon (578 passes contre 398 pour United), l’Atlético a épuisé les visiteurs physiquement et mentalement. Le choix de Carrick de maintenir ses ailiers haut sur le terrain dans l’espoir de lancer des contre-attaques s’est retourné contre lui : ses latéraux se sont retrouvés en situation de deux contre un tout au long de la première période. L’incapacité à s’adapter aux surnombres créés par l’Atlético sur le flanc gauche a finalement provoqué les erreurs défensives qui ont conduit au carton rouge et au deuxième but.

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  • Ajustements en cours de match

    La seconde période a été marquée par d’importants ajustements tactiques, notamment après le carton rouge reçu par Yoro à la 74e minute. Avant cette expulsion, Carrick avait fait entrer Joshua Zirkzee et Mason Mount à la 66e minute, passant à un 4-3-3 plus offensif pour intensifier le pressing et pousser l’Atlético à la faute. Manchester United a paru plus compact pendant un court moment, mais le carton rouge a contraint Carrick à faire reculer son équipe.

    Il a renoncé à ses ambitions offensives en faisant entrer Harry Maguire et Matheus Cunha pour renforcer la défense, passant à un 4-4-1 de la dernière chance. Simeone a réagi en lançant Ademola Lookman et Jonathan David, apportant davantage de jeu vertical face à une défense fatiguée et réduite à dix. Le but de Lookman à la 79e minute, sur une passe de David, a été la conséquence directe de ces changements. L’Atlético est passé d’une maîtrise fondée sur la possession à une exploitation impitoyable des espaces, profitant de sa supériorité numérique face à United.


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    Conclusion

    La pression verticale constante de l’Atlético et ses surnombres dans les demi-espaces ont finalement fait la différence. En marquant dès la première minute, Simeone a pu imposer les conditions tactiques et psychologiques du match, obligeant Manchester United à courir après le score alors que son organisation ne lui permettait pas de prendre l’avantage. Le carton rouge de Yoro a porté le coup de grâce, mais la meilleure conservation du ballon et la domination territoriale de l’Atlético avaient déjà mis United en difficulté. Les changements de Simeone, notamment l’entrée de Lookman, ont transformé cet avantage en une victoire nette, 2-0.

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