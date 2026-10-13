Simeone a opté pour un 4-4-2 modulable. La clé du succès de l’Atlético résidait dans le positionnement de ses latéraux, Alex Grimaldo et Marcos Llorente. En montant haut et en restant sur les côtés, ils ont contraint les ailiers de Manchester United à défendre très bas, neutralisant ainsi leur menace en contre-attaque. Au milieu, Johnny Cardoso et le buteur Pablo Barrios se sont attachés à récupérer le « deuxième ballon », l’un des déclencheurs classiques du jeu de Simeone. Chaque fois que United tentait de dégager, les deux milieux de l’Atlético étaient idéalement placés pour récupérer le ballon et maintenir une pression étouffante, qui a débouché sur 11 tirs au total.

Les déclencheurs du pressing étaient précis et appliqués avec discipline. L’Atlético ne pressait pas sans relâche les défenseurs centraux de United : il attendait une passe vers la « zone du pivot ». Lorsque Tielemans ou Baleba recevait le ballon dos au but, l’Atlético déclenchait un pressing collectif, mené par Julian Alvarez et Kang-in Lee. United était ainsi contraint de jouer de longues passes difficiles à réussir, que Dávid Hancko et Cristian Romero interceptaient facilement.

Sur le plan offensif, les combinaisons entre Alex Baena et Barrios ont été exceptionnelles. La capacité de Baena à se déplacer dans les demi-espaces, illustrée par sa passe décisive sur l’ouverture du score, créait des supériorités numériques que la défense de United ne pouvait tout simplement pas gérer sans rompre son organisation.