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Mikel Arteta Arsenal Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Arsenal, Manchester City et comment Mikel Arteta a bouleversé une rivalité explosive en Premier League

La dernière fois que Manchester City et Arsenal se sont affrontés en finale de la Coupe de la Ligue, Pep Guardiola et Mikel Arteta étaient assis côte à côte sur le banc de touche à Wembley, respectivement en tant qu'entraîneur principal et entraîneur adjoint, avant de célébrer la victoire écrasante de leur équipe de City sur les Gunners (3-0), qui leur a permis de remporter le premier trophée de l'ère Guardiola en Angleterre. Cette victoire écrasante n'a fait que mettre en évidence l'écart grandissant entre les deux clubs.

Manchester City et Arsenal ne s'étaient jamais considérés comme des rivaux auparavant, jusqu'à ce que le cheikh Mansour et les Émirats arabes unis jettent leur dévolu sur la moitié bleue de Manchester et établissent rapidement un nouvel empire pour rivaliser avec l'ordre établi, dont les Gunners étaient l'un des fiers leaders.

La conquête déjà impressionnante du football anglais par City a été accélérée par la nomination de Guardiola, et Arsenal risquait de se retrouver relégué au second plan. C'était avant qu'Arteta ne change de camp et ne revienne au club où il avait passé les dernières années de sa carrière de joueur. 

Ayant observé de l’intérieur le déclin d’Arsenal sous Arsène Wenger, Arteta était le mieux placé pour orchestrer la renaissance du club. Il a développé sa propre vision critique et, en tant qu’entraîneur, a remodelé Arsenal à son image. L’Espagnol s’est éloigné du style irrésistible mais souvent naïf qui faisait la renommée de Wenger pour adopter une vision plus scientifique du football, privilégiant la puissance physique et l’efficacité sur les coups de pied arrêtés plutôt que la joie de vivre. 

Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, Arteta a transformé Arsenal en une force redoutable qui a freiné City et l'a dépassé. Les Gunners comptent neuf points d'avance sur l'équipe de Guardiola dans la course au titre et sont en quarts de finale de la Ligue des champions, tandis que les Blues pansent leurs blessures après une nouvelle élimination face au Real Madrid. 

Dimanche à Wembley, Arsenal espère consolider tous les progrès réalisés sous Arteta et battre City en finale de la Carabao Cup pour remporter le premier de ce qui pourrait être un incroyable quadruplé. Guardiola a quant à lui admis que son équipe était, pour une fois, l’outsider : « Nous affrontons la meilleure équipe d’Angleterre, la meilleure équipe d’Europe. »

GOAL retrace l'histoire d'une rivalité qui couve depuis des années et qui a enfin atteint son paroxysme...

  • Arsenal v Dynamo Kiev - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Août 2008 : le rachat de City contrarie Wenger

    Arsenal avait déjà subi le choc d’avoir été dépassé par Chelsea après le rachat du club par Roman Abramovich ; l’annonce du rachat de City par un fonds souverain encore plus riche a donc frappé le club du nord de Londres comme un séisme. Et Wenger, qui avait dénoncé le « dopage financier » pratiqué par Chelsea, n’a pas tardé à réclamer une réglementation plus stricte pour freiner l’explosion soudaine des dépenses de City.

    « La beauté du sport réside dans le respect des règles et dans la victoire. Ceux qui ne les respectent pas ne devraient pas être autorisés à gagner », a-t-il déclaré.

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Septembre 2009 : le tacle glissé d'Adebayor

    Les craintes de Wenger, qui redoutait que le nouveau-riche Manchester City ne débauche les meilleurs joueurs de son équipe, se sont concrétisées : Emmanuel Adebayor et Kolo Touré ont en effet signé chez les Blues à l’été 2009, pour respectivement 25 millions et 14 millions de livres sterling. L’ambiance était explosive lorsque les deux équipes se sont affrontées à Manchester quelques semaines plus tard, les supporters d’Arsenal n’ayant cessé de railler Adebayor tout au long du match. 

    L'attaquant a pris sa revanche en marquant de la tête le troisième but de la victoire 4-2 de City et en parcourant toute la longueur du terrain pour narguer les supporters des Gunners, qui ont réagi en lui lançant des objets.

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    Août 2011 : Nasri et Clichy rejoignent l'exode

    Après avoir remporté la FA Cup en 2011 et mis fin à une disette de 35 ans sans titre, Manchester City a continué à se renforcer. En plus de faire de Sergio Agüero leur recrue la plus chère de l'histoire pour 38 millions de livres sterling, le club a continué à piller Arsenal en recrutant Gaël Clichy et Samir Nasri. Le départ de Nasri a été particulièrement douloureux pour Wenger, qui avait déclaré que son équipe « ne pourrait plus être considérée comme un grand club » si elle vendait le meneur de jeu français ainsi que Cesc Fàbregas, qui a rejoint Barcelone cet été-là

    La fragilité de l'effectif des Gunners a été mise à nu par leur défaite 8-2 face à Manchester United en août, ce qui a déclenché une vague de recrutements le jour de la clôture du mercato. La recrue la plus importante s'avéra être le milieu de terrain espagnol recruté à Everton, Mikel Arteta.

  • Swansea City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Juillet 2016 : Arteta rejoint l'équipe technique de Guardiola

    Lorsqu'Arteta a pris sa retraite en 2016, il a fait un choix surprenant : il a décliné l'offre de travailler au sein du centre de formation d'Arsenal pour devenir l'adjoint du tout nouveau Guardiola à Manchester City.

    Il travaillait désormais aux côtés du meilleur entraîneur du monde, après avoir joué sous les ordres de l’un des meilleurs managers des deux dernières décennies, Wenger. C’était l’apprentissage idéal pour Arteta avant de se lancer lui-même dans le management, que beaucoup voyaient comme le successeur éventuel de Guardiola à l’Etihad Stadium.

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    Février/mars 2018 : City humilie Arsenal… à deux reprises

    Le fossé entre le City de Guardiola et l'Arsenal de Wenger a été mis en évidence de la manière la plus brutale qui soit lors de deux défaites 3-0 en l'espace de cinq jours. Tout d'abord, City a balayé les Gunners à Wembley lors de la finale de la Carabao Cup, avant que l'histoire ne se répète à l'Emirates Stadium dans une ambiance délétère. 

    La deuxième défaite a été encore aggravée par les nombreuses places vides visibles partout dans le stade, que Wenger a tenté d'imputer à la neige. Mais il était impossible de nier que ces matchs marquaient les derniers soubresauts de son long règne à la tête d'Arsenal, et un peu plus d'un mois plus tard, son départ était annoncé.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP

    Décembre 2019 : Arteta quitte le club pour devenir entraîneur d'Arsenal

    Encouragé par Guardiola, Arteta avait posé sa candidature pour succéder à Wenger en 2018, mais on avait estimé qu’il ne disposait pas de l’expérience nécessaire, et c’est Unai Emery qui avait finalement été choisi. Cependant, moins de 18 mois plus tard, Emery a été limogé et, cette fois-ci, Arteta était l’homme qu’Arsenal voulait, et qu’il a fini par obtenir. 

    Quelques jours seulement après qu'Arteta se fut assis aux côtés de Guardiola dans le banc des visiteurs à l'Emirates Stadium pour voir City remporter une victoire facile, une délégation des Gunners s'est rendue à son domicile, dans la banlieue de Manchester à Didsbury, pour le convaincre de tracer sa propre voie en tant qu'entraîneur principal.

    Arsenal occupait la 10e place du classement lorsque Arteta a pris ses fonctions, et bien qu'il n'ait réussi à les hisser qu'à la 8e place, il a donné un signe encourageant de ce qui allait suivre en menant les Gunners à la victoire en FA Cup, éliminant City en demi-finale.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Janvier 2022 : une défaite de justesse qui met en lumière le potentiel d'Arsenal

    Contre toute attente, c'est lors d'une défaite cruelle à domicile face à Manchester City, le jour de l'An 2022, qu'Arsenal a donné les premiers signes d'une équipe en train de se construire sous la houlette d'Arteta. Arteta n'avait pas pu assister au match car il était atteint de la Covid-19, mais Bukayo Saka a donné l'avantage aux Gunners dans une ambiance survoltée à l'Emirates, et l'équipe a continué à se battre après que Riyad Mahrez eut égalisé sur penalty et que Gabriel Magalhaes eut été expulsé. 

    Rodri a arraché la victoire pour City en fin de match, et même si Arsenal a finalement manqué la qualification pour la Ligue des champions au profit de Tottenham, de nombreux supporters d'Arsenal présents ce jour-là considèrent ce match comme le moment où ils ont pris conscience de leur véritable potentiel.

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    Saison 2022-2023 : Zinchenko et Jesus mènent une course au titre inattendue

    Arsenal a dépensé sans compter durant l'été 2022, et qui de mieux pour faire passer l'équipe au niveau supérieur que les anciens protégés d'Arteta à Manchester City, Oleksandr Zinchenko et Gabriel Jesus ? C'était une tentative à peine voilée d'imprimer à Arsenal une partie de cet ADN de vainqueur en série propre à City – et cela a fonctionné, puisque Zinchenko a déclaré à ses coéquipiers peu après son arrivée qu'ils étaient capables de remporter le titre de Premier League.

    Personne ne l'a cru à l'époque, mais il avait vu juste, car Arsenal s'est hissé en tête du classement et y est resté jusqu'en avril, lorsque City, en quête du triplé, l'a dépassé et a décroché le titre avec trois journées d'avance. Les Gunners ont inévitablement été qualifiés de « ratés », mais la vérité est que personne ne s'attendait à ce qu'ils soient dans la course en début de saison et que l'on avait le sentiment très fort qu'il y avait encore beaucoup à venir.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    2023-2024 : City devance à nouveau Arsenal

    Arsenal a ensuite renforcé son effectif en recrutant Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber. Même si le défenseur néerlandais a rapidement dû déclarer forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou, ces nouvelles recrues ont permis au club de tenir à nouveau tête à City.

    L'équipe d'Arteta a battu City pour la première fois en championnat depuis 2015 à l'Emirates, et les Gunners ont également tenu bon lors du match à l'extérieur à l'Etihad Stadium, obtenant un match nul 0-0 pour rester dans une course au titre qui s'annonçait bien plus serrée.

    Au final, c'est une défaite à domicile face à Aston Villa qui a fait défaut à Arsenal, et lors de la dernière journée de la saison, City a décroché un quatrième titre consécutif, un record anglais. Mais si la déception était compréhensible après avoir une nouvelle fois cédé face à City, Arsenal pouvait également estimer qu'il se rapprochait de plus en plus de ses rivaux.

  • Manchester City FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Septembre 2024 : la dispute entre Haaland et Gabriel

    Les deux équipes se sont affrontées quelques jours après le début de l'audience concernant les 115 chefs d'accusation retenus par la Premier League contre Manchester City, et Guardiola a attisé la rivalité latente entre les deux clubs en déclarant que les adversaires de son équipe, y compris les Gunners, voulaient les « rayer de la surface de la terre ». Le match s'est également déroulé dans une ambiance tendue, les supporters de City scandant à plusieurs reprises « Champions again », ce à quoi les supporters d'Arsenal ont répondu en scandant « Cheating again ».

    Sur le terrain, la colère était encore plus palpable : Leandro Trossard a été expulsé pour Arsenal, tandis que Rodri, le milieu de terrain vedette de City, a dû quitter le terrain en raison d’une grave blessure au genou. Réduit à dix, Arsenal a conservé son avance jusqu'à la 99e minute, lorsque John Stones a égalisé à 2-2, déclenchant des célébrations provocantes de la part des joueurs de City. Au cours de celles-ci, Erling Haaland a lancé le ballon sur Gabriel, a exhorté Arsenal à « rester humble » et a demandé à Myles Lewis-Skelly : « Mais qui tu es, bordel ?! ».

    Même si City avait évité la défaite, il était clair qu'Arsenal leur tapait sur les nerfs et qu'ils n'appréciaient pas du tout cela.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Février 2025 : Lewis-Skelly prend sa revanche

    Toutes ces défaites démoralisantes face à City et ces deux titres manqués ont été vite oubliés par Arsenal lorsqu'il a littéralement écrasé l'équipe de Guardiola à l'Emirates en février 2025, s'imposant 5-1. La cerise sur le gâteau est venue lorsque Lewis-Skelly a trouvé le chemin des filets, puis a clairement montré à Haaland de qui il s'agissait en reproduisant avec malice sa célèbre célébration de la méditation.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Septembre 2025 : les encouragements montrent qu'Arsenal a les rênes en main

    Près d'un an jour pour jour après leur rencontre houleuse à l'Etihad en 2025, Arsenal et City ont disputé un nouveau match nul intense, marqué par un but égalisateur in extremis, même si cette fois-ci, ce sont les Gunners qui ont célébré avoir arraché un point.

    Le lob de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel pourrait bien contribuer à mettre fin à la longue attente d'Arsenal pour remporter le titre à la fin de la saison, puisqu'il vaut trois points au total. Mais même avant ce but égalisateur, le match était significatif car il marquait un renversement total des rôles, Guardiola déployant une tactique défensive et jouant en contre-attaque avant de « garer le bus ».

    Cela a montré que les proies étaient devenues les chasseurs.

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