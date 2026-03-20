Arsenal, Manchester City et comment Mikel Arteta a bouleversé une rivalité explosive en Premier League

Manchester City et Arsenal ne s'étaient jamais considérés comme des rivaux auparavant, jusqu'à ce que le cheikh Mansour et les Émirats arabes unis jettent leur dévolu sur la moitié bleue de Manchester et établissent rapidement un nouvel empire pour rivaliser avec l'ordre établi, dont les Gunners étaient l'un des fiers leaders.

La conquête déjà impressionnante du football anglais par City a été accélérée par la nomination de Guardiola, et Arsenal risquait de se retrouver relégué au second plan. C'était avant qu'Arteta ne change de camp et ne revienne au club où il avait passé les dernières années de sa carrière de joueur.

Ayant observé de l’intérieur le déclin d’Arsenal sous Arsène Wenger, Arteta était le mieux placé pour orchestrer la renaissance du club. Il a développé sa propre vision critique et, en tant qu’entraîneur, a remodelé Arsenal à son image. L’Espagnol s’est éloigné du style irrésistible mais souvent naïf qui faisait la renommée de Wenger pour adopter une vision plus scientifique du football, privilégiant la puissance physique et l’efficacité sur les coups de pied arrêtés plutôt que la joie de vivre.

Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, Arteta a transformé Arsenal en une force redoutable qui a freiné City et l'a dépassé. Les Gunners comptent neuf points d'avance sur l'équipe de Guardiola dans la course au titre et sont en quarts de finale de la Ligue des champions, tandis que les Blues pansent leurs blessures après une nouvelle élimination face au Real Madrid.

Dimanche à Wembley, Arsenal espère consolider tous les progrès réalisés sous Arteta et battre City en finale de la Carabao Cup pour remporter le premier de ce qui pourrait être un incroyable quadruplé. Guardiola a quant à lui admis que son équipe était, pour une fois, l’outsider : « Nous affrontons la meilleure équipe d’Angleterre, la meilleure équipe d’Europe. »

GOAL retrace l'histoire d'une rivalité qui couve depuis des années et qui a enfin atteint son paroxysme...