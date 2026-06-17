Selon The Athletic, qui cite des « sources proches du dossier », une enquête préliminaire viserait l’attaquant Amine Wahi. Ces sources non identifiées estiment que le joueur aurait provoqué intentionnellement un carton jaune le 17 mai dernier, lors de la rencontre entre son club, l’OGC Nice, et le FC Metz.

Un porte-parole du parquet de Marseille a confirmé la garde à vue d’un footballeur de 23 ans « évoluant en Ligue 1 française », sans dévoiler son identité. Une enquête préliminaire a été ouverte pour « suspicion de fraude organisée, corruption organisée dans le sport, recel et blanchiment d’argent ». Le joueur a été remis en liberté après son interrogatoire en garde à vue. L’enquête se poursuit. Il n’est pas membre de la sélection française pour la Coupe du monde.

Lors de la rencontre Nice-Metz, la Ligue de football professionnel (LFP) avait déjà repéré des mouvements de paris inhabituels, notamment sur la possibilité que Wahi reçoive un carton jaune. Pour l’heure, aucune charge n’a été officiellement retenue contre lui et l’instruction se poursuit. Par ailleurs, The Athletic évoque l’implication présumée d’un deuxième joueur, lui aussi sélectionné pour la Coupe du monde, dans une affaire distincte de manipulation de match.