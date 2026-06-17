L’international ivoirien Elye Wahi serait impliqué dans une affaire de soupçons de trucage de matchs. Selon The Athletic, qui a révélé l’information mercredi, le joueur a été placé en garde à vue en France environ deux semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Samedi, le joueur de 23 ans affrontera avec la Côte d’Ivoire l’équipe nationale allemande.
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Arrestation juste avant la Coupe du monde et soupçons graves : le flop du mercato de l’Eintracht Francfort risque une lourde suspension
Selon The Athletic, qui cite des « sources proches du dossier », une enquête préliminaire viserait l’attaquant Amine Wahi. Ces sources non identifiées estiment que le joueur aurait provoqué intentionnellement un carton jaune le 17 mai dernier, lors de la rencontre entre son club, l’OGC Nice, et le FC Metz.
Un porte-parole du parquet de Marseille a confirmé la garde à vue d’un footballeur de 23 ans « évoluant en Ligue 1 française », sans dévoiler son identité. Une enquête préliminaire a été ouverte pour « suspicion de fraude organisée, corruption organisée dans le sport, recel et blanchiment d’argent ». Le joueur a été remis en liberté après son interrogatoire en garde à vue. L’enquête se poursuit. Il n’est pas membre de la sélection française pour la Coupe du monde.
Lors de la rencontre Nice-Metz, la Ligue de football professionnel (LFP) avait déjà repéré des mouvements de paris inhabituels, notamment sur la possibilité que Wahi reçoive un carton jaune. Pour l’heure, aucune charge n’a été officiellement retenue contre lui et l’instruction se poursuit. Par ailleurs, The Athletic évoque l’implication présumée d’un deuxième joueur, lui aussi sélectionné pour la Coupe du monde, dans une affaire distincte de manipulation de match.
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Elye Wahi s’est révélé être un véritable flop transféristique à l’Eintracht Francfort.
Sous contrat avec l’Eintracht Francfort, Wahi a été prêté à l’OGC Nice en janvier. Il y a marqué neuf buts en 19 matchs, soit huit de plus que lors de ses 25 rencontres officielles avec l’Eintracht.
À Francfort, où il était arrivé en provenance de Marseille pour 26 millions d’euros, il s’était révélé être un véritable fiasco, incapable de répondre aux attentes. Ses performances parfois catastrophiques sous le maillot de l’Eintracht lui avaient valu les sifflets de ses propres supporters et même une mise à l’écart par l’entraîneur de l’époque, Dino Toppmöller.
Si les soupçons de manipulation de paris le concernant étaient confirmés, il risquerait une longue suspension, ce qui compromettrait le projet de vente estivale de l’Eintracht à un prix de transfert acceptable.
Le précédent de Sandro Tonali, suspendu dix mois en 2023 pour des paris illégaux, rappelle les risques encourus.